«Галактика» начала выпуск промаркированной молочной продукции длительного хранения

«Свежее Завтра»

Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток начался 1 сентября 2021 года. ООО «Галактика» завершила подготовку и запустила производство промаркированных товаров длительного хранения

«Мы активно занимаемся маркировкой в тестовом режиме около месяца. Интегратором у нас выступает компания ID-Russia. На 1 сентября мы запустили маркировку, вышли на высокоскоростной режим и занимаемся доработками во избежание ошибок считывания. Под второй этап у нас попали ультрапастеризованное молоко, сливки и коктейли», — сказала генеральный директор ООО «Галактика» Елена Духовская.



Предприятие выпускает молочную продукцию под брендами «Свежее Завтра», «Большая Кружка», «Сударыня», а также осуществляет контрактное производство для компании «Валио».



Маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года, с 1 июня стала обязательной маркировка сыров и мороженого. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком годности 40 дней и менее.

