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Russian Crop Production — 2021/22

Открытая конференция «Экспорт российской продукции АПК через электронные каналы продаж: стратегия успеха»

Партнёрский материал

Приглашаем на мероприятие 8 сентября

8 сентября в 11:00 (МСК) Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России при участии PricewaterhouseCoopers (PwC) проводит открытую конференцию «Экспорт российской продукции АПК через электронные каналы продаж: стратегия успеха». Мероприятие пройдет в InterContinental Moscow, принять участие можно как в очном формате, так и онлайн с помощью платформы Zoom.

Для участия необходимо пройти регистрацию: https://agroexport.timepad.ru/event/1750518/

Участники конференции обсудят основные тренды на глобальном рынке электронной коммерции, обозначат наиболее перспективные направления для развития продаж продукции АПК через электронные торговые площадки (ЭТП) и поделятся опытом работы с мировыми маркетплейсами. Представители зарубежных торговых площадок и сервисных компаний расскажут о наиболее перспективных категориях российских товаров, требованиях к поставщикам продукции и дадут рекомендации по организации логистики.

На мероприятии также будут представлены основные выводы Концепции продвижения российской продукции АПК через электронные торговые площадки, разработанной «Агроэкспортом» совместно с ведущими отраслевыми экспертами.

В программе конференции:

— пленарная сессия «Электронная торговля — драйвер развития экспорта продукции АПК»;

— перспективные рынки для наращивания экспорта продукции АПК через ЭТП: регион «Азия»;

— перспективные рынки для наращивания экспорта продукции АПК через ЭТП: регион «Европа»;

— организация экспортных поставок: логистическая инфраструктура, валютный контроль и защита интеллектуальной собственности.

Ключевыми спикерами станут:

  • Сергей Левин, замминистра сельского хозяйства РФ;

  • Михаил Магрилов, партнер, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору, PwC в России; 

  • Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра «Агроэкспорт»;

  • Гильдас Чэмбрелэн, вице-президент по международным связям, Lazada (Сингапур);

  • Алексей Скатин, член правления, заместитель генерального директора по электронной коммерции, АО «Почта России»;

  • Алексей Духанин, директор по международному сотрудничеству, Wildberries;

  • Сергей Лебедев, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти, AliExpress Россия;

  • Дженнифер Ванг, руководитель категории «Еда и здоровье» европейского региона, подразделение «Развитие глобального бизнеса», Tmall;

  • Чжоу Сюнхань, генеральный директор Jingsu Mingchao Products;

  • Анастасия Тарасевич, генеральный директор Epinduo LLC;

  • Алексей Мурзенок, директор по развитию электронной торговли, АО «РЭЦ»;

  • Александр Свинин, торговый представитель РФ в Республике Сингапур;

  • Олег Шибанов, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО — РЭШ.

Модератором мероприятия выступит председатель совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

Информационный партнер конференции — «Агроинвестор».

Для участия необходимо пройти регистрацию: https://agroexport.timepad.ru/event/1750518/

«Агроэкспорт» 

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