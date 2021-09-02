Открытая конференция «Экспорт российской продукции АПК через электронные каналы продаж: стратегия успеха»

Приглашаем на мероприятие 8 сентября

8 сентября в 11:00 (МСК) Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России при участии PricewaterhouseCoopers (PwC) проводит открытую конференцию «Экспорт российской продукции АПК через электронные каналы продаж: стратегия успеха». Мероприятие пройдет в InterContinental Moscow, принять участие можно как в очном формате, так и онлайн с помощью платформы Zoom.



Для участия необходимо пройти регистрацию: https://agroexport.timepad.ru/event/1750518/



Участники конференции обсудят основные тренды на глобальном рынке электронной коммерции, обозначат наиболее перспективные направления для развития продаж продукции АПК через электронные торговые площадки (ЭТП) и поделятся опытом работы с мировыми маркетплейсами. Представители зарубежных торговых площадок и сервисных компаний расскажут о наиболее перспективных категориях российских товаров, требованиях к поставщикам продукции и дадут рекомендации по организации логистики.



На мероприятии также будут представлены основные выводы Концепции продвижения российской продукции АПК через электронные торговые площадки, разработанной «Агроэкспортом» совместно с ведущими отраслевыми экспертами.



В программе конференции:



— пленарная сессия «Электронная торговля — драйвер развития экспорта продукции АПК»;



— перспективные рынки для наращивания экспорта продукции АПК через ЭТП: регион «Азия»;



— перспективные рынки для наращивания экспорта продукции АПК через ЭТП: регион «Европа»;



— организация экспортных поставок: логистическая инфраструктура, валютный контроль и защита интеллектуальной собственности.



Ключевыми спикерами станут:



Сергей Левин, замминистра сельского хозяйства РФ;



Михаил Магрилов, партнер, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору, PwC в России;



Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра «Агроэкспорт»;



Гильдас Чэмбрелэн, вице-президент по международным связям, Lazada (Сингапур);



Алексей Скатин, член правления, заместитель генерального директора по электронной коммерции, АО «Почта России»;



Алексей Духанин, директор по международному сотрудничеству, Wildberries;



Сергей Лебедев, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти, AliExpress Россия;



Дженнифер Ванг, руководитель категории «Еда и здоровье» европейского региона, подразделение «Развитие глобального бизнеса», Tmall;



Чжоу Сюнхань, генеральный директор Jingsu Mingchao Products;



Анастасия Тарасевич, генеральный директор Epinduo LLC;



Алексей Мурзенок, директор по развитию электронной торговли, АО «РЭЦ»;



Александр Свинин, торговый представитель РФ в Республике Сингапур;



Олег Шибанов, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО — РЭШ.



Модератором мероприятия выступит председатель совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.



Информационный партнер конференции — «Агроинвестор».



Для участия необходимо пройти регистрацию: https://agroexport.timepad.ru/event/1750518/

