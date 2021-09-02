Стройные двойные ряды

LEMKEN



Пропашная техника Steketee хорошо зарекомендовала себя на посевах кукурузы по технологии DeltaRow





Задумываетесь о посадке кукурузы двойными рядами с оптимальной площадью для каждого растения? Чтобы правильно использовать эти преимущества пунктирной сеялки Lemken Azurit с технологией DeltaRow, необходимо эффективно бороться с сорняками по всей площади. Для эффективной обработки рядов DeltaRow хорошо подходит современная пропашная техника Steketee. Машины специализирующейся на пропашной технике голландской компании, которая входит в группу Lemken, прошли испытания в рамках магистерской работы в Техническом университете Южной Вестфалии под руководством проф. Бодо Мистеле (Bodo Mistele) и проф. Верены Хаберла-Корр (Verena Haberlah-Korr). Для механической борьбы с сорняками в посевах кукурузы использовалась пропашная машина Steketee EC-Weeder с прополочными боронами с пружинными зубьями круглого сечения и штригельными боронами. На заключительном этапе также использовались окучники.



Положительный эффект был очевиден во всех вариантах испытаний. Однако наиболее подходящим пропашным орудием для борьбы с сорняками на ранних стадиях роста оказалась штригельная борона, которая вырывает и засыпает сорняки. Благодаря точной регулировке пропашной машины Steketee удалось достичь высокого КПД на стадиях роста сорняков от всхода до зародышевых листков. Растения кукурузы хорошо выдерживали механическое воздействие даже на стадии 3 листков — соответственно, потери культурных растений были небольшими. Преимущество штригельной бороны в сравнении с прополочной бороной с пружинными зубьями круглого сечения заключается в том, что первая позволяет также обрабатывать участки между полурядами.



Против более крупных сорняков на стадии до 5-6 листьев очень эффективной мерой оказалось окучивание растений кукурузы с помощью окучников. В зависимости от рабочей скорости, ширины лемеха и свойств почвы удалось достичь КПД более 85%.



Вывод: машина EC-Weeder от Steketee с правильно выбранными орудиями зарекомендовала себя как невероятно эффективная техника для механической борьбы с сорняками кукурузы даже при посеве двойными рядами по технологии DeltaRow. Умная система камер обеспечивает надежный контроль на всех этапах роста, поскольку в зависимости от высоты растений ее можно настроить на режим двойных рядов для молодых растений или на однорядный режим для последнего прохода с крупными растениями. Хозяйства с традиционными технологиями работы могут комбинировать пропашку между рядами с полосовым опрыскиванием в ряду.

