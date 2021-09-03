«ПроПротеин-2021»

Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного Форума по производству и использованию новых пищевых протеинов «ПроПротеин-2021»

В фокусе форума тренды и технологии растительных заменителей мяса, культивируемое «мясо из пробирки», протеины из насекомых и другие. Мероприятие состоятся 23 сентября 2021 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве.



22 сентября там же пройдет Форум по производству и использованию растительных и микробных кормовых протеинов и глубокой переработке высокобелковых культур «ПротеинТек-2021».



Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. С другой стороны, наблюдается рост интереса потребителей и инвесторов к альтернативным протеинам, включая растительные белки и заменители мяса. По оценке банка Jefferies, мировой рынок «альтернативного мяса» в 2040 году может достичь $240 млрд. Для развития отрасли и проводится форум, который является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.



В форумах и выставке примут участие:



производители инновационных пищевых продуктов;



производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов;



производители растительных текстуратов и волокнистых протеинов;



производители изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха;



производители белков для функционального питания;



производители пищевых протеинов из насекомых;



производители и переработчики мяса и птицы;



Производители культивируемого мяса («мясо из пробирки»).



Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков альтернативных пищевых протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства протеинов через глубокую переработку сырья; технологии производства искусственного мяса («мясо из пробирки»); перспективные протеины, в том числе из насекомых.



В рамках форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология» и другие.



Дополнительная информация о Форуме: www.proprotein.org

