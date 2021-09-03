В «Прогресс Агро» идет уборка подсолнечника

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В «Прогресс Агро» наращивают уборку товарного подсолнечника, которая стартовала с 25 августа. Семечку предстоит собрать с площади более 5600 га. Сегодня выполнено 15% от запланированного объема

Урожайность товарного подсолнечника в среднем по компании на сегодня составляет 28 ц/га. На незначительное снижение этого показателя повлияли погодные аномалии. Прежде всего, почвенная засуха, которая пришлась на период налива и созревания семечка. Весь июль не было продуктивной влаги, стояла аномальная жара. Кроме того, в апреле из-за постоянных дожей растениеводы хозяйства несколько раз переносили посевные работы.



Растениеводы «Прогресс Агро» сеют и убирают подсолнечник по технологическим стандартам, которые прописаны в группе компаний в рамках производственной системы. Инициатором внедрения системы стал российский промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска еще в 2008 году, когда являлся акционером компании.



«Мы строго соблюдаем прямолинейность при посеве подсолнечника, — пояснил главный агроном производственного управления «Центр» хозяйства «Рассвет» Роман Павлов. — Культура должна расти точно по рядам. Так все растения попадут под жатку комбайна. При выверенной точности не попавший в жатку остаток ничтожно мал».



Масштабную уборку товарного подсолнечника растениеводы рассчитывают начать с 7 сентября. В ней будет задействовано 15 комбайнов. Вся убранная культура доставляется в Усть-Лабинский элеватор, а затем будет реализовываться переработчикам. Из подсолнечника изготавливают растительное масло, высокобелковый корм для животных.



В сентябре параллельно с подсолнечником аграрии «Прогресс Агро» убирают кукурузу, сою и свеклу.

