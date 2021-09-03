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Russian Crop Production — 2021/22

«Сармич» начал выпуск маркированной молочной продукции длительного хранения

Партнёрский материал


«Сармич»

«Сармич»

Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток стартовал 1 сентября 2021 года. Сыроваренный завод «Сармич» завершил подготовку и начал выпуск промаркированного сливочного масла

«Запуск второго этапа прошел успешно. Мы с 1 июня маркируем сыры и по той же схеме сейчас выпускаем масло. Наше предприятие работает стабильно. Большой плюс маркировки в том, что она вводится постепенно. Система „Честный знак“ позволяет добросовестным предприятиям выйти на рынок, появилась возможность продавать больше своей оригинальной продукции. С помощью уникального кода теперь можно быстро проследить, где изготовлен товар, и определить его подлинность», — сказала заместитель генерального директора по производству ООО «Сыроваренный завод „Сармич“» Светлана Казеркина.

Маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года. Для сыров и мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком хранения 40 дней и менее. 

ЦРПТ 

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