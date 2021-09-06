Полимерные ковши для нории, реагирующие на металлоискатель

Dainichi Hanso Co., Ltd

Решение проблемы попадания инородных тел в пищевую продукцию при использовании норийных ковшей из полимеров — уникальная разработка японского производителя Dainichi Hanso Co., Ltd

Перемещение сыпучих материалов на многих предприятиях промышленности и сельского хозяйства невозможно без использования норийных ковшей. Их применение позволяет транспортировать зерновые культуры, семена, муку, комбикорм, топливные гранулы, шрот, любые сыпучие, жидкие и мелкогабаритные грузы на складах и в зернохранилищах и т. д. Такие изделия являются главной составляющей ковшовых элеваторов-норий, благодаря которым не нарушается целостность транспортируемых материалов. Выполненные из безопасных и легковесных полимеров, современные пластиковые ковши используются вместо морально устаревших и небезопасных металлических ковшей, себестоимость которых выше, чем у наших пластиковых.



В зависимости от технических параметров элеватора мы подбираем клиентам наиболее подходящие по размеру и форме ковши из нашей обширной линейки. Наши ковши выполнены из полиамида (РА6) и являются т. н. Food Grade, т. е. имеют сертификат пищевого соответствия Японии — один из самых строгих по своим требованиям сертификатов в мире. Благодаря этому наши ковши широко используются в транспортировке пищевых продуктов на предприятих Японии и стран Юго-Восточной Азии.



Преимущества полимерных ковшей Dainichi Hanso Co., Ltd

Легкость: 1/2-1/7 веса ковшей из металла.



Экономичность: меньше вес → меньше механической нагрузки на конвейерную ленту→ больше срок эксплуатации конвейерной ленты, возможность ее замены на ленту с меньшим количеством слоев.



Стабильный объем: ковши выполнены из материала, предотвращающего налипание транспортируемого материала на стенки, благодаря чему объем перевозки остается стабильным.



Простота монтажа: отсутствие заостренных углов (как у металлических ковшей) и малый вес позволяют закрепить ковши безопасно и в короткий срок.



Гигиеничность: безвреден для человеческого организма (категория Food Grade).



Антистатические характеристики наших ковшей также исключают вероятность взрывов как следствие накопившегося статического электричества (в отличие от пластиковых ковшей других производителей).



Высокие показатели устойчивости к абразивным материалам.



Устойчивость к щелочной и слабокислой среде.



Температурные эксплуатационные условия в пределах от -20 °С до +130 °С.



Модель ковша MD-Laiket (полимерные ковши, реагирующие на металлоискатель) — отличное решение для проблемы контаминации (попадания инородных предметов в пищевую продукцию).



Бесшумность при работе, отсутствие проблем коррозии, не подвержены деформации.



Пожарная безопасность — между ковшами и металлическим корпусом нории исключается проскальзывание искр.



На заметку:



Ковши из РА6 (полиамид) демонстрируют более высокие показатели износостойкости, устойчивости к высоким температурам и силовому воздействию на них по сравнению с ковшами, изготовленным из HDPE- или PE-материала.



В силу того, что материал HDPE или PE имеет довольно слабые показатели стойкости к абразивным материалам, у производителей ковшей из такого материала не остается другого выбора, кроме как делать их стенки толще, что приводит к утяжелению ковшей и увеличению их размеров.



Что касается ковшей из полиамида от Dainichi Hanso Co., Ltd, то уникальный запатентованный состав материала позволяет нам делать ковши стойкими к стиранию без ущерба их компактности — в итоге наши ковши тоньше, легче, вместительнее и прочнее, чем другие пластиковые аналоги наших коллег!







Линейка модификаций ковшей Dainichi Hanso Co., Ltd



При разработке моделей норийных ковшей учитываются различные требования и особенности транспортируемых материалов. В зависимости от их типа используются ковши различной формы. Для более тяжелой сыпучей продукции с высокими абразивными свойствами применяют усиленные ковши из РА6 со стекловолокном, имеющие дополнительные ребра жесткости, — W-Laiket.



Для хрупких сыпучих материалов, например для транспортировки зерна и семян, бобовых, используют ковши серии Induction.



В соответствии с шириной конвейерных лент ковши выпускаются от 50 до 500 мм шириной и имеют отверстия для креплений (в некоторых моделях серии W-Laiket отверстия для креплений изначально отсутствуют, что дает свободу выбора клиенту).



И, наконец, на пищевых производствах мы рекомендуем использовать нашу уникальную разработку, не имеющую аналогов в мире, — ковши модели MD-Laiket.



При нарушении целостности пластиковых ковшей в продукцию могут попасть их мельчайшие пластиковые частицы, и поэтому мы, исходя из предполагаемого худшего варианта развития событий (※Прим. За все годы продаж не было случая, когда наши ковши ломались. Благодаря запатентованной технологии изготовления ковши не трескаются, не рассыпаются на мелкие осколки, как ковши из HDPE- или PE-материала. У наших ковшей в силу стирания при долгосрочной эксплуатации снижается обьем транспортировки, что тем не менее позволяет их использовать и дальше), — гипотетически можем допустить возможность разбивания ковша и смешение его осколков с транспортируемой продукцией, — в этом случае микрочастицы ковша с легкостью определяются среди продукции следующими методами:



металлодетектором;



с помощью магнита;



рентген-скрининг.



На стадии испытаний 3 мм фрагменты ковша показывали чувствительность, близкую к чувствительности металлических мелких частиц диаметром 0,5 мм.



Преимущества использования полимерных ковшей Dainichi Hanso Co., Ltd позволяют значительно увеличить производительность работы конвейера, осуществляя процесс в полном соответствии с санитарными требованиями.



Гарантии от производителя:



гибкая система скидок;



японское качество и долговечность (в 5 раз дольше срок эксплуатации, чем у пластиковых ковшей китайского производства);



цена производителя, без посредников.



office@dainichi-hanso.co.jp (русскоязычные сотрудники)



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