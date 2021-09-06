В «Прогресс Агро» завершили уборку кукурузы на силос

«Прогресс Агро»

Кормозаготовители «Прогресс Агро» (компанию основал Олег Дерипаска), одного из крупнейших агробизнесов юга России, завершили уборку кукурузы на силос. В течение месяца на полях группы компаний убрали порядка 3,7 тыс. га

Валовый сбор силосной массы составил 90 т, этого запаса достаточно для обеспечения кормом восьми молочно-товарных ферм группы. Кукуруза выращена из собственной селекции семян гибридов «Ладожские», которые создаются в научно-производственном объединении «Семеноводство Кубани», входящем в группу компаний «Прогресс Агро».



«Для повышения выхода силосной массы на основе ранее проведенных опытов были применены смешанные посевы кукурузы и сорго-суданкового гибрида „Нутритоп Стар“ на площади 941 га», — рассказал директор по кормопроизводству хозяйства «Рассвет» Николай Федоров.



В компании отработаны и распределены потоки уборки, выстроена вся логистика — от поля до хранения. Поля под кукурузу на силос раскинулись по нескольким районам края, основная уборка пришлась на Усть-Лабинский, Кореновский и Тбилисский.



«Для работы мы использовали пять силосоуборочных комбайнов марки Krone и „Ягуар“, 19 тракторов (два из которых Fendt) и 35 КАМАЗов», — рассказал Николай Федоров.



Собранная силосная масса полностью соответствует по качеству регламентам компании. Для сохранения высоких качественных показателей силоса зоотехники непосредственно контролируют его закладку в траншеи на молочно-товарных фермах компании.

