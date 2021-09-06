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Russian Crop Production — 2021/22

В «Прогресс Агро» завершили уборку кукурузы на силос

Партнёрский материал


«Прогресс Агро»

«Прогресс Агро»

Кормозаготовители «Прогресс Агро» (компанию основал Олег Дерипаска), одного из крупнейших агробизнесов юга России, завершили уборку кукурузы на силос. В течение месяца на полях группы компаний убрали порядка 3,7 тыс. га

Валовый сбор силосной массы составил 90 т, этого запаса достаточно для обеспечения кормом восьми молочно-товарных ферм группы. Кукуруза выращена из собственной селекции семян гибридов «Ладожские», которые создаются в научно-производственном объединении «Семеноводство Кубани», входящем в группу компаний «Прогресс Агро».

«Для повышения выхода силосной массы на основе ранее проведенных опытов были применены смешанные посевы кукурузы и сорго-суданкового гибрида „Нутритоп Стар“ на площади 941 га», — рассказал директор по кормопроизводству хозяйства «Рассвет» Николай Федоров.

В компании отработаны и распределены потоки уборки, выстроена вся логистика — от поля до хранения. Поля под кукурузу на силос раскинулись по нескольким районам края, основная уборка пришлась на Усть-Лабинский, Кореновский и Тбилисский.

«Для работы мы использовали пять силосоуборочных комбайнов марки Krone и „Ягуар“, 19 тракторов (два из которых Fendt) и 35 КАМАЗов», — рассказал Николай Федоров.

Собранная силосная масса полностью соответствует по качеству регламентам компании. Для сохранения высоких качественных показателей силоса зоотехники непосредственно контролируют его закладку в траншеи на молочно-товарных фермах компании. 

«Прогресс Агро» 

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