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Russian Crop Production — 2021/22

Кого вы кормите? Заделка стерни без применения современных биотехнологий — путь к многомиллионным убыткам

Партнёрский материал

Trichoderma spp. на растительных остатках озимой пшеницы после внесения биологических препаратов
Trichoderma spp. на растительных остатках озимой пшеницы после внесения биологических препаратов

Общеизвестный факт, что на разложение одной тонны соломы тратится минимум 10 кг азота. То есть если у вас урожайность на уровне 40-50 ц/га, то и соломы выросло не меньше 5 т на каждом гектаре. Следовательно, необходимо не менее 50 кг азота на гектар, что эквивалентно 147 кг аммиачной селитры, и в нынешних ценах на удобрения затраты составят около 3000 руб/га

Даже если вы не вносите удобрения одновременно с заделкой пожнивных остатков, этот объем азота будет потреблен из почвы, что приведет к азотному голоданию последующих культур. Вам все равно потребуется вносить азотные удобрения сразу после зимы, и тогда уже весной часть объема внесенных удобрений уйдет на разложение соломы, а не на питание растений. То есть азот стоимостью 3000 руб. потратится на разложение соломы вне зависимости от того, внесли вы его сразу при заделке растительных остатков после уборки в почву либо внесли весной. 

 В случае, если у вас запланирована пахота, проблема тоже не решится без дополнительной помощи микроорганизмов. Солома не успевает за год разложиться в верхнем слое почвы, при этом вступая в конкуренцию за азот с культурными растениями, а на глубине свыше 15 см может разлагаться до 2 и более лет.

Лучшей альтернативой простому дискованию почвы или дискованию с внесением азотных удобрений является применение микробиологического препарата поколения 3.0 — Orgamica F на основе штамма Trichoderma asperellum — с последующей заделкой в почву на глубину до 10 см. Orgamica F значительно (в 2-3 раза) ускорит разложение соломы, обеспечив полную деструкцию к весне. Стоимость препарата 335 руб./л при внесении 1,5 л/га, затраты на 1 га составят 503 руб. против 3000 руб. стоимости разложения соломы азотными удобрениями. При этом препарат прекрасно работает не только во влажных, но и в засушливых условиях благодаря тому, что при отсутствии влаги Trichoderma asperellum переходит в споровое состояние, а после наступления благоприятных условий (осадки, перепады ночных и дневных температур, сопровождающиеся выпадением росы) активируется и начинает работать.

Практический опыт применения показал, что препарат, внесенный в условиях засухи, более 1,5 месяцев ждал первого дождя, после чего активизировался и прекрасно сработал. 

Помимо прямых экономических убытков от нецелевого расходования азота в размере минимум 3000 руб./га, разложение соломы без внесения биологического деструктора несет еще и огромные косвенные убытки, которые сложно подсчитать. Задайте себе вопрос: кого вы кормите?

На пожнивных остатках размножаются крайне опасные для культурных растений патогенные микроорганизмы, такие как фузариозы, пиренофорозы, различные виды ржавчины и корневых гнилей. Причем не просто размножаются, но и усиленно мутируют, что приводит к тому, что весной приходится тратиться на фунгициды, причем с каждым годом необходимы фунгициды все более дорогие и многокомпонентные, т. к. из-за мутации патогенов вырабатывается резистентность к действующим веществам фунгицидов.

Растет количество фунгицидных обработок, растет стоимость фунгицидов, растут затраты селян. Более того, ряд культурных растений начинает поражаться заболеваниями, к которым они были ранее устойчивы. Например, ряд гибридов подсолнечника, никогда до этого не поражавшихся ЛМР и бурой ржавчиной, в 2021 году страдают от этих заболеваний, что приведет либо к снижению урожайности и многомиллионным убыткам, либо к дополнительным фунгицидным обработкам стоимостью несколько тысяч рублей на гектар.

Orgamica F решает эту проблему: Trichoderma asperellum не просто разлагает солому, но и, являясь хищным грибом-сапрофитом, уничтожает возбудителей заболеваний. Гриб из состава препарата способен быстро расти и опутывать своими гифами мицелий фитопатогенов, проникая внутрь и извлекая из патогенов питательные вещества. Trichoderma asperellum колонизирует максимально возможное жизненное пространство, создавая неблагоприятные условия для фитопатогенных организмов. В конечном счете патогены погибают и исключаются из агробиоценоза.

Некоторые специалисты ошибочно полагают, что, внося в почву препарат на основе Trichoderma spp, мы вносим нечто инородное, что может или принести какой-либо вред, или не оказать длительного положительного воздействия. Это мнение в корне ошибочное. Trichoderma spp встречается практически повсеместно в лесных и сельскохозяйственных почвах на всех широтах без исключения. А это значит, что этот гриб является одним из основных элементов почвы, без которого сложно вырастить хороший урожай. Именно деятельность человека привела к тому, что в землях, задействованных в сельхозпроизводстве, нарушился баланс микрофлоры в пользу патогенных микроорганизмов. Внося препараты на основе Trichoderma spp, мы восстанавливаем природный баланс и обеспечиваем длительное положительное воздействие на последующие культуры.

Хозяйства, на протяжении нескольких лет применявшие Orgamica F, отметили, что, помимо полного и своевременного разложения соломы, удалось добиться улучшения структуры почвы, снизить количество фунгицидных обработок, при том что оставшиеся обработки можно проводить более простыми, а значит, и более дешевыми фунгицидами в минимальной дозировке.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что применение препарата Orgamica F производства компании Bionovatic оправданно не только с точки зрения агротехнологии, но и прежде всего экономически. Еще раз подчеркнем, даже если вы не вносите азот одновременно с дискованием почвы и вам кажется, что вы не несете прямых затрат, солома потребит этот азот весной, лишив культурное растение азотного питания. Стоимость потребленного азота на разложение пожнивных остатков на 1 га составит минимум 3000 руб. Отказаться полностью от внесения азотных удобрений не получится, так как это приведет к многомиллионным убыткам от недобора урожая последующих культур из-за азотного голодания. Наша задача — сделать так, чтобы доступный растениям азот был направлен на их рост и развитие, а не на разложение пожнивных остатков. Внесение Orgamica F — это ускоренное, полное разложение соломы всего за 503 руб./га и масса дополнительных плюсов в виде улучшения структуры почвы, уничтожения патогенных организмов, а значит, и снижения затрат на последующие фунгицидные обработки.

Trichoderma asperellum прекрасно справляется с разложением пожнивных остатков любых сельскохозяйственных культур. В ряде регионов России уже стартовала уборка подсолнечника и кукурузы. Применение биодеструктора после уборки этих культур актуально вдвойне. Во-первых, из-за очень большой массы растительных остатков, которые затруднят высев последующих культур, а также заберут огромное количество азота. Стоит отметить, что по этой же причине при обработке после подсолнечника и кукурузы мы рекомендуем увеличить норму внесения препарата с 1,5 до 2 л на гектар. Во-вторых, из-за огромного количества патогенов опасных заболеваний, встречающихся как на подсолнечнике, так и на кукурузе. Про подсолнечник можно смело утверждать, что те поражения бурой пятнистостью, которые вы видите сейчас на наиболее устойчивых гибридах, сигнализируют о том, что патоген уже подобрал «ключик» к генам устойчивости этих гибридов, осталось только размножиться, и через 1-2 года неизбежна вспышка ржавчины подсолнечника, которая не оставит и следа от былой урожайности. В целом ряде регионов из-за ускорившейся мутации патогенов бурой ржавчины без внесения в почву Trichoderma spp. в ближайшем будущем придется либо отказаться от возделывания подсолнечника, либо готовиться к регулярным и очень недешевым фунгицидным обработкам.

Даже если вы уже обработали свои поля без внесения Trichoderma asperellum, не поленитесь внести Orgamica F перед следующей обработкой почвы. Вы сбережете массу азота и многократно окупите затраты на сам препарат и его механическую заделку. И помните, залог будущего урожая — правильная подготовка почвы и качественный семенной материал, а качественная подготовка почвы начинается с правильного разложения пожнивных остатков.

Начальник отдела агросопровождения ЗАО «БиоАгроСервис» А. П. Солодовник 

8-800-550-77-00 

info@basagro.ru 

www.basagro.ru 

ЗАО «БиоАгроСервис»  

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