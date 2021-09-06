Trichoderma spp. на растительных остатках озимой пшеницы после внесения биологических препаратов

Общеизвестный факт, что на разложение одной тонны соломы тратится минимум 10 кг азота. То есть если у вас урожайность на уровне 40-50 ц/га, то и соломы выросло не меньше 5 т на каждом гектаре. Следовательно, необходимо не менее 50 кг азота на гектар, что эквивалентно 147 кг аммиачной селитры, и в нынешних ценах на удобрения затраты составят около 3000 руб/га

Даже если вы не вносите удобрения одновременно с заделкой пожнивных остатков, этот объем азота будет потреблен из почвы, что приведет к азотному голоданию последующих культур. Вам все равно потребуется вносить азотные удобрения сразу после зимы, и тогда уже весной часть объема внесенных удобрений уйдет на разложение соломы, а не на питание растений. То есть азот стоимостью 3000 руб. потратится на разложение соломы вне зависимости от того, внесли вы его сразу при заделке растительных остатков после уборки в почву либо внесли весной.



В случае, если у вас запланирована пахота, проблема тоже не решится без дополнительной помощи микроорганизмов. Солома не успевает за год разложиться в верхнем слое почвы, при этом вступая в конкуренцию за азот с культурными растениями, а на глубине свыше 15 см может разлагаться до 2 и более лет.



Лучшей альтернативой простому дискованию почвы или дискованию с внесением азотных удобрений является применение микробиологического препарата поколения 3.0 — Orgamica F на основе штамма Trichoderma asperellum — с последующей заделкой в почву на глубину до 10 см. Orgamica F значительно (в 2-3 раза) ускорит разложение соломы, обеспечив полную деструкцию к весне. Стоимость препарата 335 руб./л при внесении 1,5 л/га, затраты на 1 га составят 503 руб. против 3000 руб. стоимости разложения соломы азотными удобрениями. При этом препарат прекрасно работает не только во влажных, но и в засушливых условиях благодаря тому, что при отсутствии влаги Trichoderma asperellum переходит в споровое состояние, а после наступления благоприятных условий (осадки, перепады ночных и дневных температур, сопровождающиеся выпадением росы) активируется и начинает работать.



Практический опыт применения показал, что препарат, внесенный в условиях засухи, более 1,5 месяцев ждал первого дождя, после чего активизировался и прекрасно сработал.



Помимо прямых экономических убытков от нецелевого расходования азота в размере минимум 3000 руб./га, разложение соломы без внесения биологического деструктора несет еще и огромные косвенные убытки, которые сложно подсчитать. Задайте себе вопрос: кого вы кормите?



На пожнивных остатках размножаются крайне опасные для культурных растений патогенные микроорганизмы, такие как фузариозы, пиренофорозы, различные виды ржавчины и корневых гнилей. Причем не просто размножаются, но и усиленно мутируют, что приводит к тому, что весной приходится тратиться на фунгициды, причем с каждым годом необходимы фунгициды все более дорогие и многокомпонентные, т. к. из-за мутации патогенов вырабатывается резистентность к действующим веществам фунгицидов.



Растет количество фунгицидных обработок, растет стоимость фунгицидов, растут затраты селян. Более того, ряд культурных растений начинает поражаться заболеваниями, к которым они были ранее устойчивы. Например, ряд гибридов подсолнечника, никогда до этого не поражавшихся ЛМР и бурой ржавчиной, в 2021 году страдают от этих заболеваний, что приведет либо к снижению урожайности и многомиллионным убыткам, либо к дополнительным фунгицидным обработкам стоимостью несколько тысяч рублей на гектар.



Orgamica F решает эту проблему: Trichoderma asperellum не просто разлагает солому, но и, являясь хищным грибом-сапрофитом, уничтожает возбудителей заболеваний. Гриб из состава препарата способен быстро расти и опутывать своими гифами мицелий фитопатогенов, проникая внутрь и извлекая из патогенов питательные вещества. Trichoderma asperellum колонизирует максимально возможное жизненное пространство, создавая неблагоприятные условия для фитопатогенных организмов. В конечном счете патогены погибают и исключаются из агробиоценоза.



Некоторые специалисты ошибочно полагают, что, внося в почву препарат на основе Trichoderma spp, мы вносим нечто инородное, что может или принести какой-либо вред, или не оказать длительного положительного воздействия. Это мнение в корне ошибочное. Trichoderma spp встречается практически повсеместно в лесных и сельскохозяйственных почвах на всех широтах без исключения. А это значит, что этот гриб является одним из основных элементов почвы, без которого сложно вырастить хороший урожай. Именно деятельность человека привела к тому, что в землях, задействованных в сельхозпроизводстве, нарушился баланс микрофлоры в пользу патогенных микроорганизмов. Внося препараты на основе Trichoderma spp, мы восстанавливаем природный баланс и обеспечиваем длительное положительное воздействие на последующие культуры.



Хозяйства, на протяжении нескольких лет применявшие Orgamica F, отметили, что, помимо полного и своевременного разложения соломы, удалось добиться улучшения структуры почвы, снизить количество фунгицидных обработок, при том что оставшиеся обработки можно проводить более простыми, а значит, и более дешевыми фунгицидами в минимальной дозировке.



Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что применение препарата Orgamica F производства компании Bionovatic оправданно не только с точки зрения агротехнологии, но и прежде всего экономически. Еще раз подчеркнем, даже если вы не вносите азот одновременно с дискованием почвы и вам кажется, что вы не несете прямых затрат, солома потребит этот азот весной, лишив культурное растение азотного питания. Стоимость потребленного азота на разложение пожнивных остатков на 1 га составит минимум 3000 руб. Отказаться полностью от внесения азотных удобрений не получится, так как это приведет к многомиллионным убыткам от недобора урожая последующих культур из-за азотного голодания. Наша задача — сделать так, чтобы доступный растениям азот был направлен на их рост и развитие, а не на разложение пожнивных остатков. Внесение Orgamica F — это ускоренное, полное разложение соломы всего за 503 руб./га и масса дополнительных плюсов в виде улучшения структуры почвы, уничтожения патогенных организмов, а значит, и снижения затрат на последующие фунгицидные обработки.



Trichoderma asperellum прекрасно справляется с разложением пожнивных остатков любых сельскохозяйственных культур. В ряде регионов России уже стартовала уборка подсолнечника и кукурузы. Применение биодеструктора после уборки этих культур актуально вдвойне. Во-первых, из-за очень большой массы растительных остатков, которые затруднят высев последующих культур, а также заберут огромное количество азота. Стоит отметить, что по этой же причине при обработке после подсолнечника и кукурузы мы рекомендуем увеличить норму внесения препарата с 1,5 до 2 л на гектар. Во-вторых, из-за огромного количества патогенов опасных заболеваний, встречающихся как на подсолнечнике, так и на кукурузе. Про подсолнечник можно смело утверждать, что те поражения бурой пятнистостью, которые вы видите сейчас на наиболее устойчивых гибридах, сигнализируют о том, что патоген уже подобрал «ключик» к генам устойчивости этих гибридов, осталось только размножиться, и через 1-2 года неизбежна вспышка ржавчины подсолнечника, которая не оставит и следа от былой урожайности. В целом ряде регионов из-за ускорившейся мутации патогенов бурой ржавчины без внесения в почву Trichoderma spp. в ближайшем будущем придется либо отказаться от возделывания подсолнечника, либо готовиться к регулярным и очень недешевым фунгицидным обработкам.



Даже если вы уже обработали свои поля без внесения Trichoderma asperellum, не поленитесь внести Orgamica F перед следующей обработкой почвы. Вы сбережете массу азота и многократно окупите затраты на сам препарат и его механическую заделку. И помните, залог будущего урожая — правильная подготовка почвы и качественный семенной материал, а качественная подготовка почвы начинается с правильного разложения пожнивных остатков.



Начальник отдела агросопровождения ЗАО «БиоАгроСервис» А. П. Солодовник



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