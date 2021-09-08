Группа компаний «Белая Долина» готова ко второму этапу маркировки молочной продукции

«Белая долина»



Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток стартовал 1 сентября 2021 года. «Молочный комбинат Энгельсский», входящий в группу компаний «Белая Долина», завершил приладку оборудования и начал выпуск маркированной продукции



«Ко второму этапу маркировки наше предприятие подготовилось заранее. Маркировку „Честный знак“ было решено наносить на производстве собственными силами, не прибегая к типографскому способу. На втором этапе упаковки используется прямое нанесение с помощью пьезопечати (что обеспечивает высокую скорость и точность наносимых параметров)», — сказал генеральный директор предприятия Вадим Коноплев.



В середине августа прошел этап приладки оборудования, все конвейеры были оборудованы специальными принтерами для нанесения DataMatrix-кода. Под второй этап маркировки попало ультрапастеризованное молоко.



На протяжении всего срока подготовки и внедрения маркировки «Молочный комбинат Энгельсский» работал в штатном режиме. С 1 сентября вся продукция, срок годности которой свыше 40 суток, отгружается со средствами идентификации на упаковке. Более того, комбинат практически завершил все подготовительные работы к третьему этапу маркировки. «Для этого все конвейерные системы комбината оборудованы маркировочным оборудованием. Большинство линий на этапе подготовки, механизм работы отлажен», — рассказал генеральный директор ООО «Молочный комбинат Энгельсский» Вадим Коноплев.



Молочная продукция ГК «Белая Долина» широко представлена в сетевом ритейле: X5 Group, «Магнит», «Лента» и др. Продукция реализуется под торговыми марками «Белая Долина», «Из села Удоево», «Молочное изобилие», «Из села Долголетово».



Маркировка молочной продукции — это регистрация и учет продукции в системе «Честный знак», она позволяет отслеживать весь путь товара от производителя до прилавка. В добровольном порядке она вступила в силу 20 января 2021 года. Для сыров и мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком хранения 40 дней и менее.

