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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Corteva Agriscience и Gaïago объявили о глобальном соглашении по разработке и дистрибьюции решения в области биофунгицидов

Партнёрский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) и
биотехнологическая компания Gaïago объявили сегодня о многолетнем соглашении в области проверки, разработки
и коммерциализации биофунгицидов для фермеров по всему миру

В рамках соглашения Corteva Agriscience получает эксклюзивную глобальную лицензию на тестирование и дополнительные коммерческие права на новейшую биофунгицидную технологию, которая поможет защитить виноград, картофель, овощи, а также косточковые и семечковые плодовые растения от таких патогенов, как ложная мучнистая роса, фитофтороз, мучнистая роса и ботритис.

«Это соглашение способствует нашему стремлению предлагать фермерам биологические препараты для защиты растений, включая протестированные биофунгицидные решения, отвечающие высоким стандартам и требованиям Corteva Agriscience в области исследований и разработок, — сообщил исполнительный вице-президент бизнес-платформ Corteva Agriscience Раджан Гаджария. — Наше соглашение с компанией Gaïago — еще один шаг, демонстрирующий наши усилия в построении портфеля биопрепаратов в сотрудничестве с лидирующими экспертами в этой области».

«Достижение устойчивости сельскохозяйственного производства, как и устойчивая система производства продуктов питания, требует плотного взаимодействия на всех уровнях, — комментирует Жан-Пьер Прансен, президент Gaïago. — Данное соглашение с Corteva ускорит глобальное внедрение одной из наших технологий естественного биоконтроля. Эти новые биофунгициды должны стать ключевым аспектом как для реализации комплексных стратегий борьбы с болезнями растений, так и для удовлетворения ожиданий потребителей, при этом помогая сохранить высокие урожаи и увеличивая доходы фермеров. Глобальное сотрудничество с Corteva вместе с запуском нашей совместной исследовательской программы с научными институтами Европы ускорят крупномасштабные планы Gaïago по регенерации агросистем, тем самым способствуя восстановлению функции почвы и растений».

Модель развития лучшего в своем классе портфеля биологических препаратов от компании Corteva сочетает в себе внешние инновации, сотрудничество в области научно-исследовательских работ, лицензирование и дистрибьюцию. Данное соглашение демонстрирует нацеленность компании Corteva на сотрудничество, которое открывает широкий спектр внешних технологий, в том числе с хорошо зарекомендовавшими себя компаниями в области биологических решений, для расширения доступа к полному набору устойчивых практик в соответствии с Целями Corteva Agriscience по устойчивому развитию 2030.

Corteva Agriscience  

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