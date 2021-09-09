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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Lidea запустила первую производственную линию завода «Танаис» в Павловске


Lidea

Lidea

7 сентября на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» (ТОСЭР «Павловск») прошла торжественная церемония запуска первой производственной линии завода «Танаис» по производству гибридов семян подсолнечника и кукурузы и в перспективе — других культур из портфеля компании (сорго, рапса и др)


Год назад, 9 сентября 2020 года, состоялась закладка первого камня в основание завода, а уже сегодня был произведен первый мешок с семенами в новой упаковке «Лидеа».

Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и губернатор Воронежской области Александр Гусев совместно с топ-менеджментом компании в лице Алексея Прищепова, генерального директора «Лидеа Рус», и Стефана Дюпиль, операционного директора «Лидеа Рус», произвели торжественный запуск первой производственной линии. Высокопоставленным гостям провели экскурсию по производственной площадке, а также познакомили со стратегическими планами развития компании «Лидеа» и проектом локализации на заводе «Танаис».

Завод в Павловске — это целый комплекс, где на территории более 100 га будет осуществляться исследовательская, селекционная и производственная деятельность. Производительность завода составит до 1 млн п. е. в год. Продукция будет поставляться на российский рынок, а также в Белоруссию и Казахстан. Для обеспечения функционирования производства будет создано более 100 рабочих мест для жителей города Павловск и близлежащих населенных пунктов.

В компании выделяют два этапа инвестирования: строительство самого завода и комплексную программу локализации, которая состоит из 5 основных этапов.

1. Селекционная программа:

•   сеть селекционных участков на российских полях для максимальной адаптации генетики гибридов к климатическим условиям;

•    размещение на территории завода «Танаис» селекционного научно-исследовательского и образовательного центров.

2. Производство родительских линий подсолнечника и кукурузы,

что позволит в среднесрочном периоде увеличить долю выращенных и произведенных в России семян в среднем до 75% от объема реализации на территории Российской Федерации и экспорта в близлежащие страны.

3. Полевое производство: агрономическая семеноводческая экспертиза в российских полях, создание собственной технической базы сеялок, комбайнов, ирригации для семеноводства.

4. Подработка семян на заводе «Танаис».

5. Программа сотрудничества с российскими вузами и НИИ:

подписание соглашения о сотрудничестве с Воронежским государственным аграрным университетом, в рамках которого предполагается открытие на базе семенного завода филиала кафедры семеноводства этого университета.

До конца 2026 года Lidea планирует реализовать вторую очередь строительства с удвоением мощностей.

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