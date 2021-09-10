Рост цен на удобрения требует новых решений от аграриев

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Повышение коэффициента использования удобрений — ключевая задача в новых условиях





Резкий рост цен на удобрения, особенно фосфорные, поставил крестьян перед тяжелым выбором: либо существенно увеличить затраты на гектар, сохранив прежнюю норму внесения удобрений, либо снизить дозировки вносимых удобрений, что практически гарантированно приведет к снижению урожайности в следующем году. При этом сохранение нормы внесения основных макроэлементов при столь существенном росте затрат не гарантирует экономической эффективности, ведь никто не знает, как сложатся дальнейшие погодные условия и сумеют ли растения раскрыть свой потенциал урожайности.



Доказано, что не более 50% от вносимого с удобрениями в почву фосфора будет усвоено растениями в течение 3 лет. Остальной фосфор связывается в труднорастворимые, недоступные растениям формы, например соли алюминия или железа, что к тому же способствует переуплотнению почвы. Учитывая рост стоимости удобрений, вдвойне досадно от того, что 50% понесенных затрат на фосфорные удобрения не будет усвоено растениями, а просто ляжет мертвым грузом в почву. Если, при нынешней стоимости аммофоса марки 12:52 свыше 60 тыс. руб. за тонну, вместе с севом озимой пшеницы внести хотя бы 100 кг аммофоса, затраты на гектар сразу составят 6000 руб., что уже немало, при этом 3000 руб. из понесенных затрат не будет задействовано в формировании урожая.



Тем не менее существует достоверный способ повысить коэффициент использования удобрений. При предпосевной обработке семян следует применить микробиологический препарат Organit P. Данный препарат содержит жизнеспособные споры штамма Bacillus megaterium (титр не менее 1х109 КОЕ/мл) и относится к новейшему поколению 3.0. Споры Bacillus megaterium при попадании в почву активизируются, колонизируют ризосферу культурных растений, проявляя свои полезные свойства в непосредственной близости от корней. В процессе своего роста клетки бактерии выделяют ферменты, которые растворяют труднодоступные соединения фосфора, высвобождая фосфат-анион PO43-, который легко усваивается растениями. Помимо этого, Organit P стимулирует корнеобразование, рост растений, так как в процессе своей деятельности Bacillus megaterium вырабатывают очень много полезных для растения биологически активных веществ (лимонная, молочная, янтарная кислоты, гормоны — гиббереллины, действующие на деление клеток).



Таким образом, применение препарата Organit P позволяет повысить коэффициент использования удобрений, а также дополнительно задействовать труднодоступный фосфор, ранее накопленный в почве. У аграриев есть выбор: применяя Organit P, можно либо снизить норму внесения удобрений на 30% без ущерба для последующей урожайности и сэкономить на затратах, либо, сохранив прежние нормы внесения удобрений, обеспечить растения дополнительным питанием и получить весьма существенную прибавку к урожайности. Стоимость препарата Organit P составляет 335 руб./л, норма расхода при предпосевной обработке семян озимой пшеницы — 0,5-1 л на тонну семян. То есть при высеве 200 кг семян на 1 га ваши затраты составят всего 33,5-67 руб./га, при этом вы задействуете в работе на ваш урожай удобрения, стоимость которых измеряется тысячами рублей.



Наиболее целесообразно применять препарат Organit P в комплексе с микробиологическими препаратами Organit N, Orgamica S и Biodux.



Organit N содержит живые клетки штамма Azospirillum zeae и обладает высокой азотфиксирующей активностью, доказанный эффект не менее 30 кг/га. Также Azospirillum zeae выделяют такие метаболиты, как абсцизовая кислота, гиббереллины, ауксины, цитокинины. Все эти метаболиты влияют на развитие корневой системы и на растение в целом, ускоряют процессы клеточного дыхания и одно из важнейших свойств — повышают способность корневой системы удерживать влагу.



Orgamica S — биологический фунгицид пролонгированного действия на основе штамма Bacillus amyloliquefaciens. Биофунгицид колонизирует ризосферу корневой системы и обеспечивает длительную защиту от комплекса грибных и бактериальных заболеваний.



Biodux содержит комплекс биологически активных полиненасыщенных жирных кислот гриба Mortierella alpina, в том числе арахидоновую кислоту. Препарат активирует ростовые и биологические процессы и способствует выработке жасмоновой кислоты. Она отвечает за реакцию на неблагоприятные факторы и восстановление поврежденных тканей.



Данный комплекс из 4 препаратов производства компании Bionovatic составляет программу «Стандарт» для предпосевной обработки семян. Затраты на применение всего комплекса составят 450 руб./т, то есть при норме высева семян озимой пшеницы в 200 кг/га ваши затраты на гектар составят 90 руб. Все препараты, входящие в состав программы, совместимы с любыми химическими протравителями. Совмещая при предпосевной обработке биопрепараты с химическими, вы обязательно добьетесь более высокой урожайности. Более того, биофунгицид Orgamica S, входящий в состав программы, позволит вам снизить затраты на средства защиты растений. Применение Orgamica S в сочетании с вполне обычными 2-компонентными химическими протравителями при предпосевной обработке позволяет добиться эффекта по подавлению комплекса заболеваний озимой пшеницы, сопоставимого с применением премиальных многокомпонентных химических препаратов. При этом затраты на такую комбинированную защиту будут ниже, чем при защите семян только химическими фунгицидами.



Более 3000 аграриев уже успешно применяют на своих полях биологические препараты 3-го поколения Organit P, Organit N, Orgamica S и Biodux. Применение препаратов при обработке семян и последующее однократное внесение весной по вегетации обеспечивает существенные прибавки к урожайности (минимум 2,5-3 ц/га, в большинстве случаев свыше 5 ц/га, реже — свыше 8 ц/га). Таким образом, при возделывании озимой пшеницы отдача на каждый вложенный в биологические препараты рубль составляет не менее 8 руб., чаще — более 14-15 руб.



Начальник отдела агросопровождения ЗАО «БиоАгроСервис» А. П. Солодовник



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