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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Corteva Agriscience обучит аграриев региона Волга — Урал возделыванию кукурузы и подсолнечника по технологии no-till

Партнёрский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience проведет пятое мероприятие VIII ежегодной АгроАкадемии Pioneer в Саратовской области, в рамках которого продемонстрирует результаты 30 агрономических опытов в посевах кукурузы и подсолнечника, а также представит блок, посвященный возделыванию этих культур по технологии no-till

Масштабное полевое обучение, завершающее цикл мероприятий VIII АгроАкадемии Pioneer в России, пройдет 15 сентября в Саратовской области на левом берегу Волги в селе Натальино Балаковского района. В регионе проект реализуется с 2015 года и уже стал одним из самых ожидаемых аграриями мероприятий, так как позволяет им не только познакомиться с новинками рынка семян и СЗР, но и узнать актуальные тренды возделывания таких значимых для региона культур, как подсолнечник и кукуруза. 

В этом году впервые за историю проекта в России в рамках саратовской площадки будет продемонстрировано возделывание кукурузы и подсолнечника по технологии no-till. Это одна из набирающих популярность технологий возделывания пропашных культур, которая ввиду своей специфики требует существенного опыта и знаний в выборе оптимальных гибридов, стратегии защиты, а также тактики проведения агротехнических мероприятий. Обо всех этих нюансах и других особенностях возделывания по технологии no-till эксперты службы агрономической поддержки Corteva Agriscience расскажут гостям мероприятия.

В программе также будет представлена сетка из 30 мелкоделяночных опытов с подсолнечником и кукурузой, среди которых демонстрация влияния нарушения сроков, скорости и глубины сева на урожайность культур, имитация стрессовых факторов и анализ их воздействия на биологию развития растений и их продуктивность. 

Традиционно будет представлен опыт, ставший визитной карточкой компании, — «машина времени», который позволяет в реальном времени увидеть все ключевые фазы развития культур и получить развернутые комментарии о специфике их биологического развития и задачах агронома на том или ином отрезке вегетации. 

«Самые большие площади возделывания подсолнечника в России расположены в регионе Волга — Урал. При этом Саратовская область на протяжении нескольких лет является лидером по объемам его производства. Не менее значима в сельхозпроизводстве региона и кукуруза. АгроАкадемии здесь проводятся уже давно, и благодаря адаптации содержательной части под локальные агроклиматические условия проект стал значимым образовательным мероприятием, позволяющим повышать знания в области агрономии и культуру земледелия в регионе, — комментирует Александр Кравченко, руководитель отдела маркетинга Corteva Agriscience в России. — Знания — то, что действительно ценно для местных сельхозпроизводителей, и АгроАкадемия в этом полностью соответствует их запросам, а также корпоративным Целям устойчивого развития 2030, среди которых образовательной деятельности отводится очень важная роль». 

За пригласительными на мероприятие АгроАкадемии Pioneer необходимо обратиться к региональным торговым представителям компании, чьи контакты представлены на сайте

Corteva Agriscience 

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