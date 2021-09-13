«Трубчевский молочный комбинат» готов к выпуску промаркированной молочной продукции длительного хранения

ООО «Трубчевский молочный комбинат»

Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток стартовал 1 сентября 2021 года. «Трубчевский молочный комбинат» завершил подготовку и приступил к выпуску промаркированных товаров

«Ко второму этапу мы начали готовиться еще в июле, сразу после введения обязательной маркировки сыров. К категории товаров сроком годности более 40 суток у нас относятся только сухие молочные продукты: сухая молочная сыворотка, пермеат молочный сухой, концентрат сывороточных белков сухой и молоко сухое обезжиренное. На данный момент все работает в штатном режиме. Мы маркируем продукцию самостоятельно на предприятии при помощи этикетирования и типографским способом: заказываем упаковку с кодами у компании „Спектр-Лайн“», — сказала специалист по маркировке ООО «Трубчевский молочный комбинат» Ксения Ракова.



Предприятие находится в Брянской области. Молочная продукция комбината реализуется в торговых сетях на территории России, а также экспортируется за границу — во Вьетнам и на Филиппины.



Маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года. Для сыров и мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком хранения 40 дней и менее.

