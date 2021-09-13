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Russian Crop Production — 2021/22

Advice&Consulting, надежный партнер для эффективного агрономического управления садом и достижения высокого качества продукции

Партнёрский материал


Advice&Consulting

Advice&Consulting

Эффективное агрономическое управление интенсивным садом необходимо для получения высокой производительности и высококачественных фруктов. Что подразумевается под агрономическим управлением? Агрономическое управление — это комплексная деятельность, которая включает в себя все работы по уходу за саженцами с целью получения высокой производительности и высочайшего качества плодов

Планирование эффективной стратегии защиты и питания, выбор качественных пестицидов для обработки, их применение в правильных дозах, выбор эффективного оборудования, своевременная и точная обрезка и прореживание — вот лишь некоторые из действий, которые необходимо выполнить.

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Advice&Consulting поддерживает персонал компаний-партнеров шаг за шагом с помощью агрономических советов своего штата итальянских агрономов, специализирующихся на интенсивном садоводстве, и помогает в комплексном управлении садом посредством пунктуальных периодических посещений участков и онлайн-консультаций.

Выбор техники для ухода за фруктовым садом — еще один важный момент, который следует оценивать на основе технических характеристик фруктовых саженцев.
Advice&Consulting выбирает самую высокопроизводительную технику, произведенную в Италии ведущими компаниями сельскохозяйственного сектора, с гарантией поставки запасных частей. Кроме того, она предлагает обучение персонала, необходимое для ее использования, и эффективное послепродажное обслуживание.

Вся техника, которую Advice&Consulting предоставляет для управления садом, имеет сертификацию соответствия EAC.

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Advice&Consulting примет участие в международной выставке современных технологий, посвященной выращиванию фруктов, «Pro Яблоко» в Минеральных Водах (Ставропольский край) в России с 16 по 18 сентября. Здесь посетители смогут увидеть и прикоснуться к основному сельскохозяйственному оборудованию для ухода за садом: трактор Landini с компактным и эргономичным дизайном, специально предназначенный для междурядных работ в саду, гидравлическая платформа Festi, очень полезная для уборки урожая и закрытия/открытия защитных сеток, опрыскиватель Maggio, необходимый для применения средств защиты и внекорневой подкормки растений.

Сотрудники Advice&Consulting ждут вас на стенде «Pro Яблоко» № 17 и во внешней выставочной зоне № U1-29, чтобы показать вам лучшие на рынке инновации made in Italy для развития вашего фруктового бизнеса.

Для коммерческой информации:

Яков Карташов | Менеджер по продажам в России

mob. + 7928-038-7718

e-mail yk@advice-consulting.it

Advice&Consulting 

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