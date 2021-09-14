Реализация конкурентного, понятного и прозрачного закупочного процесса в ГК «Астон»

ГК «Астон»

Зачастую каждая закупка как алгоритм действий и как его результат — договор — вызывает немало вопросов у смежных структурных подразделений, как контролирующих, так и инициирующих. Поставщиков может не устраивать прозрачность и неочевидность критериев выбора, закупщиков же посещают сомнения в достижении наилучших коммерческих условий

Хотя логика принятия решений и описана в процедуре по закупкам ГК «Астон», тем не менее основная сложность закупщиков, как правило, сводится к поиску профильных поставщиков и созданию объективной конкурентной среды. Над регламентирующей документацией мы трудились около года и постарались предусмотреть все риски и контрдействия при описании всего процесса. Однако при сегодняшних скоростях бизнеса и зачастую разноплановости закупочных задач на первое место выходит внедрение в процессы IT-помощников. Именно на этапе моделирования процессов и структуры закупок мы пришли к однозначному пониманию, что без IT-инновационных решений нам придется расширять штат и пойти по неконструктивному и ошибочному пути. Проанализировав рынок IT-услуг, оценив по множеству критериев и изучив референсы разработчиков, мы стартовали с ЭТП Bidzaar .







Совместная работа с командой Bidzaar позволила нам:



• Привлекать в несколько раз больше поставщиков и подрядчиков в торгах. Было 8-10 контрагентов на открытую процедуру, стало 20-50 контрагентов.



• Регламентировать, оцифровать и автоматизировать документальное сопровождение каждого тендера. Раньше это была таблица в Excel, ее нужно было заполнять различной информацией по итогам. Сейчас мы выгружаем практически такую же таблицу с площадки.



• Сохранять и систематизировать каждый шаг и отклик участника торгов.



• Сократить сроки на исполнение заявок. С 21 рабочего дня на закупку до 7-12 дней.



• Свести к минимуму электронную переписку и телефонные разъяснения. Перешли в чат в форме Bidzaar (общий/прямой).



• Унифицировать торги между участниками без участия закупщика.



Теперь мы уверены, что все участники находятся в одинаковых конкурентных условиях, а квалификация победителя и критерии отбора поставщиков соответствуют целевым показателям, заявленным в RFP.



По мнению команды закупщиков ГК «Астон», Bidzaar — идеальный член сборной профессионалов!



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