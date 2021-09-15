Демонстрация возможностей комплекса электронных систем «Ростсельмаша» RSM Digital Drive. Онлайн-трансляция

«Ростсельмаш»

21 сентября c 11:00 до 12:00 на базе ООО «Агрофирма „Октябрьская“» состоится демонстрация возможностей комплекса интеллектуальных систем «Ростсельмаша» RSM Digital Drive с онлайн-показом в режиме реального времени

Ведущие специалисты компании, а также приглашенные эксперты из агробизнеса представят электронные сервисы «Ростсельмаша», расскажут о сфере их применения, возможности и преимуществах интеграции в действующие схемы агроменеджмента сельхозпредприятий. Во время мероприятия у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы.



В рамках демонстрационного показа у вас будет возможность увидеть, как в реальных условиях работает полный комплекс интеллектуальных систем «Ростсельмаша», интегрированный с «РСМ Агротроник»:



система оптимизации логистики «РСМ Роутер»;



система идентификации транспортного средства «РСМ Транспорт АйДи»;



система идентификации адаптера «РСМ Умная метка»;



система картирования урожайности «РСМ Карта урожайности»;



система оптимизации скорости движения уборочной техники «РСМ Адаптивный Круиз Контроль».



Разумеется, эксперты уделят внимание системам автоуправления «РСМ Агротроник пилот 1.0» и «РСМ Агротроник пилот 2.0».



Ростсельмаш приглашает на онлайн-трансляцию RSM Digital Drive . Получить доступ можно уже сейчас.



По всем вопросам обращайтесь: market@oaorsm.ru

