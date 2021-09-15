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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Демонстрация возможностей комплекса электронных систем «Ростсельмаша» RSM Digital Drive. Онлайн-трансляция

Партнёрский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

21 сентября c 11:00 до 12:00 на базе ООО «Агрофирма „Октябрьская“» состоится демонстрация возможностей комплекса интеллектуальных систем «Ростсельмаша» RSM Digital Drive с онлайн-показом в режиме реального времени

Ведущие специалисты компании, а также приглашенные эксперты из агробизнеса представят электронные сервисы «Ростсельмаша», расскажут о сфере их применения, возможности и преимуществах интеграции в действующие схемы агроменеджмента сельхозпредприятий. Во время мероприятия у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы.

В рамках демонстрационного показа у вас будет возможность увидеть, как в реальных условиях работает полный комплекс интеллектуальных систем «Ростсельмаша», интегрированный с «РСМ Агротроник»:

  • система оптимизации логистики «РСМ Роутер»;

  • система идентификации транспортного средства «РСМ Транспорт АйДи»;

  • система идентификации адаптера «РСМ Умная метка»;

  • система картирования урожайности «РСМ Карта урожайности»;

  • система оптимизации скорости движения уборочной техники «РСМ Адаптивный Круиз Контроль».

Разумеется, эксперты уделят внимание системам автоуправления «РСМ Агротроник пилот 1.0» и «РСМ Агротроник пилот 2.0».

Ростсельмаш приглашает на онлайн-трансляцию RSM Digital Drive. Получить доступ можно уже сейчас.

По всем вопросам обращайтесь: market@oaorsm.ru

«Ростсельмаш» 

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