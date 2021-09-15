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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Маслосырзавод «Новопокровский» начал выпуск маркированной молочной продукции длительного хранения

Партнёрский материал


«Новопокровский»

«Новопокровский»

Второй этап маркировки молочной продукции сроком годности более 40 суток стартовал 1 сентября 2021 года для всех производителей, в том числе и для маслосырзавода «Новопокровский». Предприятие производит полутвердые сыры, сливочное масло и сухую деминерализованную подсырную сыворотку

«С июня мы маркируем сыры. Во второй этап у нас попало сливочное масло сроком хранения 60 суток и сухая деминерализованная сыворотка сроком хранения 6 месяцев. Завод успешно внедрил маркировку в установленные сроки. Предприятие до конца года осуществит выпуск масла сливочного „Традиционное“ 82,5% и полутвердого сыра с оливками. Наши производственные мощности растут, увеличивается география продаж продукции ТМ „Новопокровский“, и все это требует технологичного подхода к решению поставленных задач. Поэтому мы приобрели новое оборудование для фасовки сливочного масла и сделали редизайн упаковки, в который вписали поле для нанесения DataMatrix», — прокомментировала представитель маслосырзавода «Новопокровский». 

Маркировка молочной продукции в добровольном порядке вступила в силу 20 января 2021 года. Для сыров и мороженого маркировка стала обязательной с 1 июня. С 1 сентября вступили в силу требования для продукции сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря маркировка станет обязательной для товаров со сроком хранения 40 дней и менее. 

ЦРПТ 

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