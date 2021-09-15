Зарубежные производители начали активнее локализовать ресурсы в России

ООО «Штрубе Рус.»

Ведущие европейские селекционеры все чаще рассматривают возможность локализации производственных и исследовательских ресурсов в России. Об этом сообщил глава ООО «Штрубе Рус.» Пеер Ефтимов

По его словам, в настоящее время германская семеноводческая компания планирует запустить новый проект — обработку семенного материала в России. Речь идет о нанесении защитных ядохимикатов на семена с медицинской точностью. Ожидается, что в конце этого года будет реализован пилотный проект, а уже на будущий год заработает первая линия по обработке семян.



При этом, отмечает Пеер Ефтимов, аналогичный запрос существует у многих зарубежных семеноводов. «Если в начале работы в России мы поставляли в страну 10 еврофур семян, то сейчас это количество увеличилось на порядок, — отмечает он. — Такая же ситуация складывается и у других производителей. Нужно ли нам везти весь семенной материал из-за рубежа? Условия работы здесь совсем не хуже, чем в других странах».



Однако, подчеркивает господин Ефтимов, для более масштабной реализации планов компаний по локализации ресурсов в России необходимо принятие решения, касающегося трансфера сельскохозяйственных технологий в Россию. Ожидается, что законодательная инициатива в этой области будет рассмотрена в ближайшее время.

