«Прогресс Агро» повысит зарплату всем работникам

«Прогресс Агро»

Очередное внеплановое повышение зарплаты всем сотрудникам предприятий «Прогресс Агро» составит в среднем 10%

Сегодня в приоритете государства — повышение качества жизни людей. Для «Прогресс Агро» это направление является основным уже несколько лет. В рамках программы, инициированной основателем агрохолдинга Олегом Дерипаской еще в середине 2000-х годов, был принят и реализуется комплекс мер социальной поддержки работников. В компании системно занимаются повышением благосостояния сотрудников и развитием территорий присутствия.



Руководство «Прогресс Агро» находится в постоянном диалоге с рабочими советами компании, представители которых предложили в этом году повысить заработную плату всем сотрудникам, чтобы у них были самые привлекательные условия труда в регионе и в отрасли. Руководство поддержало предложение рабочих советов.



«Сегодня растет цена на удобрения, ГСМ, технику, стройматериалы. Но даже в таких условиях главное — забота о людях. Технику, бензин и кирпичи можно всегда купить, но гораздо важнее для нас удержать и мотивировать квалифицированного сотрудника. Наша компания — это коммерческое предприятие. Мы сами зарабатываем деньги, а не получаем их из бюджета. Поэтому на повышение зарплаты мы выделяем средства из собственной прибыли», — подчеркнул генеральный директор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин.



В «Прогресс Агро» за текущий год зарплата увеличивалась два раза: в апреле и августе. В первую очередь повышение заработной платы коснулось рабочих, затем — бригадиров, мастеров, инженеров, специалистов. На это «Прогресс Агро» направила 350 млн рублей, из которых 80 млн рублей компания отчислила в государственный фонд соцстраха — деньги пойдут на обязательное пенсионное страхование и государственное медобслуживание, оплату больничных и декретных отпусков и т. д. В 2022 году сумма на выплату заработной платы для агрохолдинга составит 950 млн руб., из них 220 млн руб. будут отчислены в государственные фонды.



В компании продолжится реализация программы последовательного повышения заработных плат, чтобы уровень оплаты труда на предприятиях группы оставался наиболее привлекательным в регионе, ведь доход одного работника — это качество жизни всей его семьи.



На внеплановый пятый этап повышения зарплаты, которое произойдет с октября 2021 года, будет направлена сумма 65 млн руб. до конца года. Всего за текущий год на увеличение оплаты труда «Прогресс Агро» выделит порядка 415 млн руб.



По славам Леонида Рагозина, важнейшая задача компании — постоянное обучение и профессиональное развитие, чтобы на предприятиях работал самый квалифицированный персонал. «В нашей компании созданы все возможности для этого — программы повышения квалификации, корпоративная ипотека, возможности для карьеры», — добавил топ-менеджер.



«Прогресс Агро» дает возможность расти и развиваться, обеспечивает стабильную зарплату на высоком уровне, безопасность труда, социальную защиту, профессиональную подготовку. Источник для этого — непрерывный процесс улучшений, который внедряется в компании. Именно повышение эффективности на каждом участке и рост производительности труда дает возможность увеличения зарплаты.



В компании поддерживают социальные инициативы сотрудников. Ежегодно выделяют средства на обустройство городской территории в рамках проекта «Новый социальный вектор», заботу о ветеранах, ремонт и строительство соцобъектов, стадионов и многое другое. Несмотря на сложности, «Прогресс Агро» как ответственный работодатель стремится обеспечить максимальную защищенность своих сотрудников. Так, на защиту здоровья людей в период пандемии компания направила свыше 100 млн руб.



«Прогресс Агро» имеет возможность устойчиво развиваться и повышать благосостояние работников во многом благодаря текущей стабильной ситуации в политике и экономике. И сотрудники предприятия поддерживают ее. У компании благодаря поддержке государства есть четкие перспективы развития. «Прогресс Агро» обеспечена контрактами и работой на годы вперед. Продукция поставляется на внутренний и внешние рынки, развивается глубокая переработка, модернизируется производство, внедряются лучшие агропрактики в растениеводстве и животноводстве. В результате «Прогресс Агро» имеет полную загрузку производства, а это и средства на обновление, и социальная стабильность, и уверенность в завтрашнем дне. Важно поддержать взятые государством темпы развития, жить и работать в сильной стабильной России, в сильной и стабильной компании.



Благодаря устойчивому развитию «Прогресс Агро» имеет возможность расширять социальное партнерство, повышать благосостояние сотрудников и заботиться о комфортности их проживания в городах и селах. Ежегодно компания направляет более 100 млн руб. на социальные программы, увеличивает заработную плату работников, запустила собственную ипотечную программу.



Во многом благополучие сотрудников определяет и уровень жизни в селах и на хуторах. С 2021 года вступила в действие инициированная группой «Прогресс Агро» программа «Новый социальный вектор». В ее рамках проводится модернизация инфраструктуры Усть-Лабинского района: построен новый лицей в Усть-Лабинске, отремонтирована больница, созданы новые парки, зона отдыха на озере «Копытце», реконструированы кинотеатр «Знамя» и путепровод через ж/д пути.



Источником дальнейшего роста заработной платы и расширения социальных инициатив для «Прогресс Агро» являются повышение эффективности производства, программа улучшений и инноваций, которые позволят агрохолдингу стать еще более конкурентоспособным. В компании понимают, что все зависит только от них самих, чем лучше работать на всех уровнях, чем больше вовлекаться в производственные процессы, тем больше возможностей для улучшения условий оплаты и развития районов, в которых они живут.

