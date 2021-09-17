Возделывание подсолнечника. Новые вызовы и перспективы

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Подсолнечник — одна из самых рентабельных культур в сельском хозяйстве, от возделывания которой в целом ряде регионов в перспективе 3-5 лет придется отказаться. И причина не в запретах со стороны государства и ограничениях максимальной доли культуры севооборота, а в сверхбыстрой мутации заболеваний самого подсолнечника, и прежде всего ржавчины подсолнечника (бурая пятнистость)

Ржавчина подсолнечника — заболевание крайне опасное, способное снизить урожайность подсолнечника до 3-5 ц/га, то есть ниже порога экономической рентабельности. И это не значит, что гибриды стали хуже — это значит, что заболевание ускоренно мутирует.



Наиболее активно бурая пятнистость себя проявляет на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в ряде районов Воронежской и Саратовской областей. Причины столь быстрой адаптации заболевания к новым, изначально устойчивым к нему гибридам просты — резкий рост площадей подсолнечника, повлекший нарушение севооборота, на фоне отказа от глубокой вспашки полей. В большинстве хозяйств подсолнечник возвращался на одно и то же поле на третий-четвертый год вместо 7-8 лет. Соответственно, в почве на протяжении последних 20-30 лет создавалась благоприятная среда для размножения, а значит, и для мутации патогенов различных заболеваний подсолнечника. Возникает вопрос — что делать? Скажем сразу, исправить за один год проблему, которая создавалась на протяжении 20-30 лет, невозможно. Сейчас ряд агрономов размышляет примерно следующим образом: на следующий год я куплю только те гибриды подсолнечника, которые в этом году были наименее подвержены ржавчине подсолнечника, и таким образом проблема будет решена. Не получится!!! И дело не только в том, что наиболее устойчивых к заболеваниям гибридов подсолнечника не хватит на всех желающих.



Вспомним историю на примере озимой пшеницы. Еще 20 лет назад большинство хозяйств вообще не применяло фунгицидов при ее возделывании. Затем пшеница стала болеть, заболевания быстро достигли порога вредоносности, резко снижающего рентабельность культуры. Первоначальным решением аграриев, когда заболевания только стали проявлять себя, было попробовать подобрать другие сорта пшеницы, более устойчивые к болезням, но вскоре стало очевидно, что это тупиковый путь. Селекционеры попросту не поспевали за скоростью мутации заболеваний. И тогда пришлось внедрять применение фунгицидов. Сначала одну обработку, а затем и две. На сегодняшний день в большинстве сельхозпредприятий две фунгицидных обработки являются стандартом, а в ряде хозяйств Краснодарского края применяют три фунгицидных обработки. И если изначально применялись одно- или двухкомпонентные химические фунгициды, то сегодня приходится зачастую применять трехкомпонентные фунгициды. При этом фунгицидные обработки — одни из самых дорогих. Каждая обходится не меньше чем в тысячу рублей на гектар, а то и дороже, что ведет к существенному росту затрат. Но неоднократное применение фунгицидов на озимой пшенице сейчас стало неизбежностью, а ведь этого также можно было избежать.



Мы сейчас наблюдаем в технологии возделывания подсолнечника то же самое развитие событий, которое уже произошло с озимой пшеницей. Очевидно, что попытки избежать поражения подсолнечника бурой пятнистостью только за счет замены гибридов на более устойчивые не более чем наивны. Те незначительные поражения, которые вы видите сейчас на наиболее устойчивых гибридах, сигнализируют о том, что патоген уже подобрал ключик к генам устойчивости данного гибрида, осталось только размножиться — и через один-два года ржавчина подсолнечника полыхнет так, что от былой урожайности не останется и следа.



Есть только три пути дальнейшего развития событий. Первый — отказ от возделывания подсолнечника на много лет плюс регулярная глубокая вспашка всех полей. Готовы ли вы к этому? Второй — массовое применение химических фунгицидов на подсолнечнике на радость производителям СЗР. Большинство производителей химических фунгицидов уже несколько лет прогнозируют, что химические обработки подсолнечника против болезней станут неотвратимыми. Также стоит учесть, что стоимость фунгицида на 1 гектар подсолнечника гораздо выше по сравнению с зерновыми культурами, а значит, аграриев ждет не только увеличение затрат на фунгициды, но и огромные расходы на приобретение высококлиренсных опрыскивателей или ежегодный наем авиации. И третий путь, самый разумный, — остановить или максимально замедлить мутацию патогенов в почве.



После уборки подсолнечника его растительные остатки вместе со спорами всех заболеваний, развивавшихся на нем в течение сезона, попадут в почву. И именно в почве на растительных остатках и будет происходить дальнейшее размножение и мутация патогенов заболеваний, опасных для подсолнечника. Споры той же бурой пятнистости в дальнейшем легко перенесутся ветром на соседние поля. Помочь предотвратить развитие в почве опасных патогенов может только регулярная работа по снижению уровня патогенной микрофлоры в почве. Волшебной палочки не существует, и исправить за один год проблему, накапливавшуюся более 20 лет, не получится, но существенно снизить уровень содержания в ваших почвах патогенных микроорганизмов, которые в дальнейшем поражают все культурные растения, а не только подсолнечник — возможно.



Прогресс не стоит на месте, в последние годы все более активную роль в системах защиты растений начинают играть биопрепараты. Резко снизить вредоносность патогенов, активно развивающихся в почве на растительных остатках, поможет развитие грибов-супрессоров, к которым относятся представители рода Trichoderma. Мы рекомендуем к массовому и повсеместному применению препарат Orgamica F на основе гриба-супрессора Trichoderma asperellum. Orgamica F — это одновременно и биофунгицид, и деструктор стерни, отличающийся от большинства сходных препаратов исключительной чистотой штамма Trichoderma asperellum и высоким титром (1х10^8 КОЕ/г), благодаря чему препарат начинает действовать сразу после внесения в почву.



Механизм воздействия Trichoderma asperellum на патогены прост и в то же время разнообразен. Препарат продуцирует ряд антибиотиков (виридин, триходермин, глиотоксин и т. д.), которые подавляют развитие многих фитопатогенных микромицетов. При непосредственном контакте с мицелием патогена гриб-супрессор проникает внутрь гиф и ингибирует рост клеток. Благодаря высоким темпам роста Trichoderma asperellum колонизирует максимально возможное жизненное пространство и создает неблагоприятные условия для развития патогенов.



Таким образом, внесение Orgamica F после уборки пропашных культур будет способствовать снижению фитопатогенного потенциала почвы, что позволит вам не только остановить рост затрат на СЗР, но и сохранить в вашем севообороте целый ряд полюбившихся высокоурожайных гибридов подсолнечника, которые только начинают поражаться бурой пятнистостью. Внося в почву препарат на основе Trichoderma spp, мы не вносим нечто инородное, что может принести какой-либо вред. Trichoderma spp встречается практически повсеместно в лесных и сельскохозяйственных почвах на всех широтах без исключения. А это значит, что этот гриб является одним из основных элементов почвы, без которого сложно вырастить хороший урожай. Именно деятельность человека привела к тому, что в землях, задействованных в сельхозпроизводстве, нарушился баланс микрофлоры в пользу патогенных микроорганизмов. Внося препараты на основе Trichoderma spp, мы восстанавливаем природный баланс и обеспечиваем длительное положительное воздействие на последующие культуры.



На самом деле применение Orgamica F высокоэффективно не только после уборки подсолнечника, но и после уборки любой культуры. Хозяйства, на протяжении нескольких лет применявшие Orgamica F, отметили, что, помимо полного и своевременного разложения пожнивных остатков, удалось добиться улучшения структуры почвы, целенаправленного расхода азота, а также снизить количество фунгицидных обработок, при том что оставшиеся обработки можно проводить более простыми, а значит, и более дешевыми фунгицидами в минимальной дозировке.



Можно с уверенностью утверждать, что применение препарата Orgamica F производства компании Bionovatic оправданно не только с точки зрения агротехнологии, но и прежде всего экономически. Выбор за вами, либо полностью отказаться от выращивания подсолнечника, либо готовиться к регулярным затратам в несколько тысяч рублей на гектар на современные химические фунгициды, либо начать уже сейчас выравнивать баланс микрофлоры в почве за счет внесения препарата на основе Trichoderma asperellum.



Начальник отдела агросопровождения



ЗАО «БиоАгроСервис» А. П. Солодовник



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