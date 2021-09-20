«АгроРусь-2021» открыла выставочный сезон

«АгроРусь-2021»

С 28 августа по 5 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла 30-я, юбилейная Международная агропромышленная выставка-ярмарка АгроРусь». Проект состоялся с размахом и на должном уроне с учетом всех необходимых условий ведения выставочной деятельности в новых экономических условиях

«АгроРусь» - единственная в России отраслевая выставка-ярмарка, перешагнувшая 30-летний рубеж. Проект — ровесник современной России. Год рождения — 1991!



Выставку-ярмарку посетили более 47 800 человек. Площадь закрытой и открытой экспозиции составила свыше 40 тыс. м2, в выставке-ярмарке участвовали более 700 компаний из 34 регионов России. Международный статус мероприятия был подтвержден участниками из Республики Эквадор, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Нидерландов, Украины. А в деловой программе принимали участие представители Финляндии и Венгрии. На площадке экспонировалось 54 единицы современной сельскохозяйственной техники и один ретрокомбайн, который стал настоящим арт-объектом, привлекающим внимание гостей «АгроРуси-2021». Своего рода мост из прошлого в будущее агроотрасли как напоминание, что профессионалам под силу укротить природу и направить ее дары на благо человечества. Любимцами гостей и журналистов стали гиганты полей — тракторы «Ростсельмаш» серии 3000 и «Кировец» серии К-7М. А также образцы усовершенствованной современной техники для проведения полевых работ — зерноуборочный комбайн, плуги, сеялки и др.



Юбилейный проект «АгроРусь-2021» продемонстрировал достижения агропромышленного комплекса — во всех сферах наблюдается устойчивая тенденция на цифровизацию сельского хозяйства, а также экологическую и ветеринарную безопасность сельхозпродукции. Тематика экспозиций в основном была представлена традиционными для с/х направлениями: животноводство, корма и комбикорма, ветеринария, растениеводство и селекция сельскохозяйственных культур, сельхозтехника, оборудование для АПК, средства защиты растений, агрохимия, продукты питания, напитки, услуги для АПК, научное обеспечение. Однако в этом году «АгроРусь-2021» подготовила для своих гостей ряд новинок: сити-фермерство, фестивали «Сырная ассамблея» и «Каравай — наш хлебный край».



Торжественное открытие выставки-ярмарки «АгроРусь-2021» - главного агропромышленного форума Северо-Запада и крупнейшего праздника урожая, неслучайно состоялось в первый день осени — 1 сентября. На церемонии открытия выступили заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев, исполняющий обязанности руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Кольчик, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» Виталий Морозов и генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.



Алексей Яковлев во время открытия зачитал обращение от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова: «Повышение качества продуктов питания, поддержка отечественных производителей, поставщиков оборудования и техники — неизменные приоритеты правительства Санкт-Петербурга. Благодарю всех аграриев за нелегкий и добросовестный труд».



1 сентября был объявлен Днем партнера и стал по-настоящему Днем знаний на проекте «АгроРусь-2021».



Впервые здесь состоялось открытие общероссийского образовательного проекта «Школа фермера». В честь этого события организаторы и Санкт-Петербургский государственный аграрный университет совместно с АО «Россельхозбанк» провели телемост с участием профильных чиновников и студентов школы из 23 регионов страны. «Школа фермера» - проект для тех, кто хочет освоить фермерское хозяйство, сменив профессию и получив при этом квалификацию.



В День знаний впервые на площадке аграрной выставки состоялось посвящение в студенты двух старейших аграрных вузов. День первокурсника для более чем 1000 студентов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» запомнится праздничной программой и уникальной возможностью в одном месте в одно время увидеть стенды ведущих агропредприятий, узнать историю успеха более чем 700 компаний АПК, осознать — каких вершин можно добиться в профессии. Генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков назвал символичным тот факт, что старейшая в России выставка-ярмарка «АгроРусь» открывается в День знаний: «Мы приветствуем первокурсников — вам строить будущее России! И именно перспективы развития агропромышленного комплекса демонстрируются на выставке и обсуждаются в деловой программе юбилейного проекта „АгроРусь“».



Особое внимание организаторы уделили проведению конгрессно-деловой программы «АгроРуси-2021» - в этом году успешно состоялось 39 мероприятий. Ключевым мероприятием стало пленарное заседание «Агропромышленный комплекс России — понимая будущее. Вызовы, перспективы, решения». Представители органов исполнительной власти и эксперты отрасли обсудили перспективы и злободневные аспекты ближайшей пятилетки в АПК. Спектр поднимаемых тем был весьма широким — от развития кооперативного движения малых фермерских хозяйств в регионах, производства органической продукции, инвестиций и экологии до вопросов продовольственной безопасности и цифровизации аграрного сектора.



Одна из актуальных тем для обсуждения — эффективное обращение с биоотходами. Биоотходы на фермерских угодьях без современной системы переработки занимают много места, выделяют в атмосферу вредные газы, в почву — токсичные вещества. Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов отметил, что вопрос требует обсуждения и глубокой проработки. Наиболее распространенный у предпринимателей способ применения отходов жизнедеятельности скота и птицы — использование их в качестве ценного природного удобрения почвы. Однако это делается в большинстве случаев нерационально.



Проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, перечислил заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко, особое внимание обратил на значительные объемы уже выделяемой господдержки и возможности ее увеличения.



Решение всех сложных и комплексных задач АПК невозможно без развития качественного человеческого капитала. Ректор ФГБОУ ВО «СПБГАУ» Виталий Морозов рассказал, что аграрный университет успешно внедряет цифровую трансформацию в учебный процесс, особое внимание уделяется проведению выездных производственных практик и трудоустройства у лучших сельхозтоваропроизводителей, где уже применяются самые передовые технологии.



В течение двух дней проходила конференция «AgroIndex: интенсификация сельскохозяйственного производства и расширение цепочек поставок», организатором которой выступил отраслевой портал «Агровестник» (agrovesti.net). Семь сессий по актуальным тематикам прошли в омниканальном формате.



В рамках дискуссии «Foodtech: трансформация рынка и новые возможности для производителей» участники пришли к выводу, что еда скоро будет продаваться «у каждого подъезда, доставка ограничится сроком 15 минут, продукты растительного происхождения продолжат завоевывать сердца потребителей, а питание станет персонализированным». В сессии «Диверсификация сельского хозяйства регионов» министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Удмуртия Ольга Абрамова поделилась опытом своего региона, как через диверсификацию производства увеличить рост сельхозотрасли. А также эксперты обсудили возможности бизнеса путем развития органического сельского хозяйства и трансформации в глубокую переработку сельскохозяйственного сырья.



На других панелях оценили возможности экспорта сельхозпродукции из России, а также дали всестороннюю оценку возможностям выхода и устойчивости на рынках мясной и молочной продукции, зерна и сои Европы и Китая. Участники конференции обменялись успешными кейсами и поделились своим видением развития цифровой экосистемы через интеграцию современных цифровых решений и беспилотников для посева, подкормки, управления минеральным питанием в растениеводство и животноводство в сельском хозяйстве.



Впервые в рамках Международной агропромышленной выставки-ярмарки «АгроРусь» состоялся День Республики Эквадор. КВЦ «Экспофорум» с визитом посетил господин министр, временно поверенный в делах Эквадора от Посольства Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос. Вначале высокие гости в окружении коллег по дипломатическому корпусу и представителей деловых кругов подробно познакомились с экспозицией ярмарки и выставки «АгроРусь», на которой была представлена лучшая продукция из регионов России. Открывая деловую программу, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков поприветствовал присутствующих и отметил, что Эквадор является одним из ведущих торговых партнеров России в Латинской Америке.



«АгроРусь» - проект с 30-летней историей, поэтому традиции бережно сохраняются. 2 сентября в Центре деловых контактов было проведено более 1400 переговоров фуд-поставщиков с сетевыми маркетами и ресторанами. В переговорах приняли участие поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманской области, Вологодской области, Екатеринбурга, Белоруссии, такие компании, как «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка», «Лента», «Призма», «Азбука вкуса», «Ашан», «Вкустер», «Фермер», «Клевер», «Светофор», «Доброцен», Ginza Project, «Коржов», Tokyo City, Bahroma, Mama Roma, и еще более 35 сетевых закупщиков. В этом году, помимо food-сегмента, было представлено non-food направление: поставщики продемонстрировали различные виды современной упаковки, бытовой химии, инновационного оборудования для торговых и ресторанных сетей.



На протяжении 25 последних лет бережно сохраняется еще одна традиция — проведение на выставке-ярмарке «АгроРусь» Дня Ленинградской области. В этом году по случаю двойного юбилея 47-й регион организовал для гостей и участников настоящий праздник с песнями и танцами. Масштабная экспозиция в павильоне и на открытой площади была представлена 17 муниципальными районами с демонстрацией сельхозпродукции и продуктов питания, характерными для каждого из районов — более 300 компаний. Гости выставки смогли также познакомиться с объединенным стендом Ленобласти, комитетов по природным ресурсам и охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, Ленинградского областного союза потребительских обществ и научных организаций. На открытой территории работали ярмарки «Дары земли Ленинградской», «Фермерский рынок», «Рыбный рынок», «Ферма домашних животных» и выставка сельскохозяйственной техники.



Церемонию открытия и осмотр экспозиции выставки и ярмарки провели Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, Дмитрий Бутусов, директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России, Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Светлана Журова, депутат Государственной Думы ФС РФ, Сергей Яхнюк, депутат Государственной Думы ФС РФ, Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области, Сергей Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».



«Для нас „АгроРусь“ — это ежегодная возможность показать всем гостям то, чем мы гордимся. Наша продукция востребована, и мы поставляем ее на экспорт. Нам очень важна быстрая реализация нашей сельхозпродукции в торговых сетях и на рынках, в т. ч. Санкт-Петербурга. Не случайно в этом году мы завершим формирование Ленинградского торгового дома, который будет давать возможность покупать продукцию аграриев региона напрямую. Этот год был непростой, в том числе в плане погоды. Но мы приняли ряд мер, чтобы избежать значительных потерь», — отметил Александр Дрозденко.



Официальные мероприятия 30-й, юбилейной Международной выставки-ярмарки «АгроРусь-2021» включали череду наградных мероприятий. Традиционное и долгожданное для конкурсантов событие — конкурс «Золотая медаль», который ежегодно проводится под эгидой Минсельхоза России. В нем принимают участие предприятия, фермерские хозяйства и частные лица, которые разработали, изготовили и представили на выставке продукцию, экспонаты, проекты, отличающиеся новизной, оригинальностью, технологическими и дизайнерскими решениями, уровнем рекламы, практической полезностью и надежностью.



Юбилейный год проекта «АгроРусь» отметился рекордами. Впервые за историю проведения конкурса профессиональное жюри, состоящее из экспертов агроотрасли, присудило 114 золотых и 22 серебряных медали. В лидеры по количеству золотых медалей вышли ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», ООО «Виктория», Новгородская область, АС «Аисфер», Москва.



А организации, которые трижды становились победителями конкурса, смогли побороться за гран-при. В этом году это следующие организации — ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ», Брянская область; Ассоциация «Асчар», Ленинградская область; СПХ «Катумы» Ленинградская область; ООО «Вертикаль» ТМ Farmorganic, Санкт-Петербург; ФБГНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы», Краснодарский край; ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород; ООО «Виктория», Великий Новгород; ФГБОУ «ВО Кубанский ГАУ им. И. Т. Трубилина», Краснодарский край; ОАО «Племпредприятие „Вологодское“», Вологда; АО «Аисфер», Московская область.



На самый сладкий конкурс ярмарки «АгроРусь» - конкурс меда — участники представили более 100 образцов меда в категориях «Гречишный мед», «Акациевый мед», «Цветочный», а также выбирали «Лучший натуральный мед» по итогам проверки Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Итоги голосования подтвердили: в России производят лучший натуральный мед, ведь география победителей затронула все уголки России - Республику Алтай, Башкортостан, Марий Эл, Адыгею, Татарстан, Карелию, а также Волгоградскую, Ростовскую, Курскую, Саратовскую области и Краснодарский край!



Особенное праздничное настроение юбилея все дни мероприятия создавали народные и эстрадные музыкальные коллективы, красочная концертная программа, блестящее выступление российского певца и композитора Александра Марцинкевича.



Успешно прошел и традиционно организуемый управлением по развитию садоводства и огородничества День садовода, завершившийся награждением лучших садоводов города и области.



И завершающим аккордом стало особо значимое событие. По случаю 30-летнего юбилея проекта Организаторы в знак глубокой благодарности и искренней признательности за многолетнее плодотворное сотрудничество и преданность агропромышленной выставке-ярмарке «АгроРусь» наградили организации и компании, которые участвовали в проекте все эти годы, памятными наградами «Верному партнеру». Со сцены прозвучало много теплых слов и ностальгических воспоминаний. Руководитель проекта «АгроРусь-2021» Наталия Серебровская в завершение добавила: «Соль выставки-ярмарки „АгроРусь“ - это наши участники! Спасибо за то, что 30 лет были с нами, мир меняется, меняемся мы, и меняется выставка-ярмарка. Пусть же слоганом нового витка развития проекта станет девиз — „Мы вместе“!»



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