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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Индивидуальная упаковка компании «Агроном-Сад» для самого популярного в мире сорта Honey Crisp

Партнёрский материал


«Агроном-Сад»

«Агроном-Сад»

Компания «Агроном-Сад» выпустила отдельную упаковку для флагманского сорта Honey Crisp, который завоевал  популярность в США, Канаде, России и странах Европы благодаря сочному, сладкому вкусу и оранжево-красному румянцу

Упаковка изготовлена из плотного картона и выполнена в нескольких цветах. Бордовый указывает на принадлежность к премиум-коллекции, а крафтовый ассоциируется с экологичностью. Упаковка вмещает до 6 яблок среднего размера и помогает сохранить плоды в таком же виде, в каком их сорвали с дерева. Такой подход означает, что покупатели экономят время на поиске и выборе яблок из общего ящика в магазине. Индивидуальная упаковка помогает сократить массовое использование пластиковых пакетов, в которые складывают фрукты при покупке. Благодаря ручке сверху яблоки удобно брать с собой.

Еще одна функция новой упаковки — брендирование. Покупатель в магазине не может определить страну, где и в каких условиях росло яблоко и как попало на полку, поэтому выбирает случайно. Для того чтобы изменить эту тенденцию, «Агроном-Сад» унифицирует продукцию. Так покупатели видят, какой сорт выбирают, откуда привезли яблоки и кто производитель. А для детального знакомства с брендом на боковой стороне упаковки расположен QR-код и ник Instagram-аккаунта «Агроном-Сад». 

«Мы хотим, чтобы покупатели знали российского производителя продукции  и могли разбираться в сортах яблок. Более того, такие упаковки удобно брать на пикник, в гости или в школу — нет необходимости искать дополнительную упаковку», — прокомментировал генеральный директор Алексей Волочай.

«Агроном-Сад» 

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