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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Умная ферма «Рассвета»: секреты прибыльного молочного производства

Партнёрский материал


«Прогресс Агро»

«Прогресс Агро»

Наука и современные технологии открывают перед специалистами «Прогресс Агро» (компанию основал Олег Дерипаска) новые перспективы. Сегодня молочно-товарные фермы хозяйства «Рассвет», которое входит в состав группы компаний, не уступают по оснащенности передовым российским и даже европейским. Корма для бурeнок готовят по специальным рецептам, а селекционеры «Прогресс Агро» занимаются эмбриотрансфером

Начинать рабочий день в пять утра — обычное дело для заведующей молочно-товарной фермы № 10 агропредприятия «Рассвет» Виктории Юрченко. Несмотря на раннее утро, на ферме уже вовсю кипит работа: нужно убрать старый «ночной» корм, вычистить площадку за животными, подготовиться к утренней дойке. В вытянутом на 100 метров корпусе то тут, то там раздается протяжное мычание. 

«Это буренки приметили чужаков среди привычного персонала», — говорит Виктория. 

За плечами у нее пять лет трудового стажа в «Рассвете», два года из них она работает заведующей. Вести учет надоев молока, направлять персонал — обязанностей у молодого руководителя немало. Молочно-товарная ферма № 10 обеспечивает работой 80 человек. Доярки, скотники, фельдшеры, ветеринарный врач, зоотехник — профессий с десяток. 

В последние годы стало проще, говорят сотрудники фермы. Теперь практически все производство на МТФ автоматизировано. Единственное, где без участия человека никак не обойтись, — уход за самыми маленькими животными.

Ясли для телят 

Улыбчивых женщин-телятниц двухнедельные буренки встречают дружным мычанием, встают с подстилок и, кажется, как будто могут выпрыгнуть из-за ограды. Самых маленьких кормят молоком, те, кто постарше, в дополнение к нему получают сено и комбикорм, а примерно с трех месяцев молодняк переводят на взрослый корм.

Территорию для содержания телят называют деревней, в ней животные находятся от ноля до трех месяцев. Как только малышу исполнилось 90 дней — его взвешивают и переводят в корпуса на групповое содержание. Всего на участке 320 домиков для содержания малышей. Качественный толстый пластик спасает от солнечных лучей, кроме того, летом используют затеняющую сетку, чтобы избежать падежа животных и теплового стресса. В деревне живут и бычки, которых в возрасте 3 месяцев переводят на другие фермы.

«У каждого животного свой характер: есть коммуникабельные малыши, они только и ждут, чтобы их погладили или поиграли, есть и более замкнутые, есть просто агрессивные особи, но это чаще взрослые коровы», — рассказывает заведующая.

Именно здесь, в яслях, понимаешь истинный смысл выражения «телячья нежность», а еще узнаешь, что глаза телят очень выразительны и бывают разных оттенков карего. Кличек у маленьких буренок нет: имя, соответствующее характеру, корова получает вместе с приходом в дойное стадо. Вместе с традиционными — Снежинка, Зорька, Милка — есть в хозяйстве и носительницы необычных имен. Нередко, например, коров называют по месяцу рождения. Например, Марточка или Октябрина.  

«На МТФ № 10 высокая сохранность поголовья — 98%. Лейкоз, дерматит, ящур, туберкулез — от этих и других заболеваний животных защищают специальными высококачественными препаратами с самых первых дней жизни. Впрочем, прививками наши ветеринары не злоупотребляют, мы больше следим за качеством воды, кормов и соблюдением санитарных норм, — отмечает заведующая. — У телят какой иммунитет заложишь в младенчестве, так они и будут жить дальше. Нежелательно использовать антибиотики, чтобы не посадить иммунный статус». 

На ферме постоянно работают над получением максимума привеса у телят. Так, среднесуточный набор веса у молодняка — примерно 800 граммов. 

Пока заведующая проверяла работу телятниц, утренняя дойка подошла к концу: в охладители уже загрузили 11 тонн молока. Часть его пойдет на переработку, а затем на продажу в сети магазинов «Моя Станица» собственного бренда «Прогресс Агро», другая часть — на продажу другим переработчикам, в том числе для производства детского питания, и совсем немного остальное — на выпойку телят. 

«На качество молока влияет множество факторов, один из важнейших — рацион питания. Еда у голштинских буренок — сено с полей хозяйства „Рассвет“, комбикорм и силос местной заготовки. Благодаря качественному корму молоко будет отменное, да и удои высоки», — добавляет Виктория. 

Грамотный подход — залог успеха

Общее поголовье фермы сегодня около 1060 дойных коров. В 2014 году на МТФ закупили 1000 нетелей в Америке. 

«У них хорошая генетика. Плюс в чем? Мы можем производить качественную замену стада. В течение нескольких лет наши эмбриологи усовершенствовали селекцию и добились хороших результатов. Взяли курс на повышение молочной продуктивности», — комментирует заведующая. 

По словам животноводов, стабильный рост показателей на ферме идет за счет увеличения надоя с одной фуражной коровы. Реализация программы по ускоренному получению высокоудойного стада, начатая семь лет назад, приносит хорошие результаты. Сегодня свыше 12 тонн дает 55% процентов стада, в среднем удой составляет 12 422 кг на одну корову в год. 

«У нас есть коровы-рекордсменки, самая выдающаяся за 305 дней дала 18 тонн молока, — поясняет заведующая молочно-товарной фермы. — Эти буренки выращены здесь на ферме. Сейчас многое — в буквальном смысле слова дело техники. К примеру, наша компьютерная программа управления стадом Afifarm помогает оперативно получать полные данные не только по учету животных, но и по состоянию их здоровья, продуктивности и качеству молока. Причем всю эту информацию можно собрать по каждой корове. На специальных приборах есть и номер каждой буренки, и количество литров получаемого молока. Все данные — в режиме реального времени», — рассказывает Виктория.

Если корова снизила продуктивность, то зоотехники и врачи смотрят, с чем это связано. Преимущества современных технологий в хозяйстве оценили давно. 

Ферма с научным подходом

На фермах «Рассвета» ускоренно улучшают генетику стада с помощью трансплантации эмбрионов-голштинов коровам менее продуктивной породы — айширкам. Кроме того, оплодотворяют  телок голштинской породы сексированным семенем. Телочки, полученные в собственном хозяйстве, позволяют полностью отказаться от ввоза дорогостоящих импортных животных, что приводит к значительной экономии.

«С 2017 года в работе мы начали использовать сексированное семя, то есть разделенное по полу. Это семя быков-производителей, которое поделено на X- и Y-хромосомы. Выход телок вырос в разы. При использовании обычного семени раньше рождалось примерно 40 телок и 60 быков, сейчас с каждым годом процент телочек вырастает», — рассказывает Виктория. 

На ферме постоянно внедряют все более современные и эффективные технологии содержания, кормления, доения животных. К поголовью — самое пристальное внимание.

Забота о генетике, улучшение качества кормов, расчет рационов, телячья деревня — это были главные шаги в модернизации молочного производства в «Прогресс Агро». 

«Но на самом деле эта модернизация идет постоянно, просто некоторые шаги кажутся незаметными», — подытожила Виктория Юрченко. 

«Прогресс Агро» 

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