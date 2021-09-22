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Russian Crop Production — 2021/22

Крупнейший российский производитель средств защиты растений открыл агролабораторию в Ставрополе

Партнёрский материал


АО «Фирма „Август“»

АО «Фирма „Август“»

В Ставрополе заработала агроконсалтинговая лаборатория АО «Фирма „Август“» - ведущего игрока на отечественном рынке пестицидов. Исследования, проводимые ее специалистами, помогут вовремя выявлять потенциальные угрозы для будущего урожая, а также создавать оптимальные схемы защиты и питания для любых сельхозкультур

«АгроЛаборатория-Ставрополь» стала шестой по счету агроконсалтинговой лабораторией «Августа» в России. Сегодня Ставропольский край является одним из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. В связи с развитием высокотехнологичного земледелия здесь возрастает необходимость в агрохимических, биологических и фитопатологических исследованиях. В перспективе новая лаборатория должна получить развитие как полноценный агрохимический центр с широким спектром услуг, в том числе для сельхозпроизводителей соседних регионов.

«Каждый земледелец сейчас не просто хочет узнать, что именно происходит в его хозяйстве с почвой и растениями, но и получить четкие практические рекомендации: какие удобрения внести, чтобы выйти на запланированные показатели урожайности, как справиться с заболеваниями культур. Тем более что степень распространения болезней в последнее время была достаточно высокой, поскольку сельскохозяйственные сезоны 2020 и 2021 годов на Ставрополье оказались неординарными: 2020-й — чересчур засушливым, 2021-й — слишком дождливым», — рассказывает о причинах роста востребованности агроконсалтинга Михаил Супруненко, руководитель новой лаборатории.

Агропромышленный комплекс Ставропольского края сегодня идет по пути масштабных технологических и структурных изменений. Так, становится все больше инновационных проектов, в том числе суперинтенсивных садов в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Создание таких садов, урожайность которых может быть впятеро выше обычной, поддерживается на региональном уровне, отмечает Михаил Супруненко. Достигаются подобные результаты с помощью максимально эффективного использования площадей, капельного полива и высокопродуктивных сортов плодовых деревьев, высаживаемых достаточно близко друг к другу с применением специальных опор и особым формированием кроны.

«Данные тенденции усиливают потребность в исследованиях посадочного материала и в диагностике болезней таких деревьев в дальнейшем. Кроме того, развиваются виноградарство и ягодничество — разведение малины и садовой земляники, растет популярность выращивания черники и голубики. В этих направлениях также необходимы агроаналитические исследования», — говорит Михаил Супруненко.

Запрос у сельхозпроизводителей существует не только на сами анализы, но и на полное агрономическое сопровождение культур. Поэтому в лаборатории продолжается набор сотрудников с агрономическим и агрохимическим образованием. Открытие собственной лаборатории на Ставрополье в «Августе» рассматривают как первый шаг к созданию в крае современного агрохимического центра, куда могли бы обращаться за необходимыми услугами и земледельцы из других регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В «АгроЛаборатории-Ставрополь» проводится агрохимический анализ почвы, анализы состава воды и удобрений, фитоэкспертиза семян и посадочного материала, фитопатологический и микробиологический анализ растительного материала, гельминтологический анализ почвы и растений, тканевая диагностика растений на содержание макро- и микроэлементов, определение качества зерна, комплексный анализ закладываемой на хранение овощной продукции и т. д.

Лаборатория оснащается современным высокоточным оборудованием российских и зарубежных производителей: в распоряжении ее специалистов уже имеется стереомикроскоп МСП-1, биологический микроскоп для лабораторных исследований Olympus BX43, аналитические весы Ohaus AX224, атомно-абсорбционный спектрометр МГА-1000, автоматический пламенный фотометр ФПА-2-01, спектрофотометр КФК-3КМ и многое другое. Также за лабораторией закреплен автомобиль с автоматическим пробоотборником почвенных образцов, который позволяет ее сотрудникам быстро отбирать пробы на больших территориях.

АО «Фирма „Август“» 

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