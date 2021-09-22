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Премия «Агроинвестор года - 2021»

MSD Animal Health предложила российской отрасли животноводства инновационные решения по мониторингу и управлению здоровьем животных

Партнёрский материал


MSD Animal Health

MSD Animal Health

Компания MSD Animal Health, входящая в состав Merck & Co Inc, предложила высокотехнологичные системы Allflex Livestock Intelligence для мониторинга здоровья сельскохозяйственных животных и прослеживаемости животноводческой продукции на российском рынке

Чтобы у людей во всем мире была возможность потреблять полезные и безопасные продукты животного происхождения, специалисты MSD Animal Health разработали комплексный подход, основанный на понимании исключительной важности поддержания благополучия сельскохозяйственных животных. Он сочетает применение вакцин и ветеринарных препаратов с использованием различных взаимосвязанных технологических и цифровых решений по мониторингу, идентификации и прослеживаемости. Прогрессивные технологии Allflex Livestock Intelligence созданы с заботой о животных и способствуют повышению производительности, прибыльности и прозрачности работы предприятий. Они получили признание во многих странах с развитым сельским хозяйством, от Бразилии и Аргентины до Турции и Польши. Эти инновационные решения для поддержания здоровья и благополучия животных доступны и в России.

Мониторинговые системы Allflex собирают и анализируют параметры активности и руминации коров, предоставляя своевременную информацию о воспроизводстве, здоровье, кормлении и благополучии животных. Высокотехнологичный мониторинг позволяет точно рассчитать оптимальное время для осеменения и выявить коров с проблемами воспроизводства, диагностировать заболевания на раннем этапе, еще до появления симптомов, и др. Таким образом, у фермеров появляется возможность принимать решения с учетом точной аналитической информации, что способствует повышению эффективности и рентабельности хозяйств, обеспечивая устойчивое развитие предприятий и аграрной отрасли в целом.

В основе сбора и обработки информации о сельскохозяйственных животных лежит идентификация. Ежегодно с помощью умных решений Allflex Livestock Intelligence идентифицируется более полумиллиарда животных. Владельцы животных во всем мире используют визуальные бирки, бирки для отбора проб ткани и радиочастотные (RFID) бирки в сочетании с аппликаторами и RFID-считывателями. Российские специалисты только начинают пользоваться этим методом. Однако в перспективе он может стать эффективным инструментом для государственной программы маркировки животных и повышения прослеживаемости.

Одной из наиболее трудоемких и длительных операций в работе специалистов молочного животноводства является доение. В Allflex Livestock Intelligence созданы автоматизированные системы доения, которые отличаются исключительной надежностью, высочайшей точностью (инфракрасная технология позволяет определить количество молока от каждой коровы с точностью до 10 г) и легкостью в обслуживании. В итоге эта процедура становится более комфортной для животных и простой для персонала.

«Я рад, что теперь мы можем предложить технологические решения Allflex Livestock Intelligence партнерам на российском рынке, — отметил Артем Кондрашов, управляющий директор MSD Animal Health в регионе Россия, СНГ и европейские экспортные рынки, — наш подход направлен на достижение главных целей: вносить вклад в развитие ветеринарии в России и во всем мире за счет накопленных нами научных знаний и технологических возможностей, а также предлагать партнерам комплексные решения по управлению здоровьем и благополучием животных».

Решения Allflex Livestock Intelligence получили широкое признание. Более 500 миллионов животных на 40 тыс. ферм ежегодно отслеживаются при помощи технологий Allflex. Свыше 700 тыс. датчиков молока установлено в животноводческих хозяйствах по всему миру. Через платформу облачных сервисов, к которой подключены около 8 тыс. ферм, анализируются показатели здоровья и благополучия более чем миллиона животных в разных странах. 

MSD Animal Health 

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