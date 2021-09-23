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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Как перестроиться в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка

Партнёрский материал


Dainichi Hanso Co., Ltd

Dainichi Hanso Co., Ltd

Президент компании Dainichi Hanso Co., Ltd, основанной в 1959 г., Цуёси Хирами — о семейном бизнесе, начавшемся в нелегкое послевоенное время, о челленджах и задачах, с которыми успешно справились два предыдущих главы компании — по совместительству дед и отец нынешнего президента

Начавшийся с небольшого магазинчика, торгующего рисом, бизнес сегодня вырос до промышленного предприятия, контролирующего предложение полимерных ковшей на внутреннем рынке Японии. 

Это стало возможным благодаря способности основателя компании вовремя осознать, что рост супермаркетов создаст неблагоприятные условия для мелких лавочек, специализирующихся на торговле продуктами питания, и быстро перестроить бизнес.

О том, как это происходило, какие задачи стоят перед предприятием сейчас — в видеоматериале о компании.



Dainichi Hanso Co., Ltd 

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