Предприятия Томской области с 1 сентября выпускают маркированную молочную продукцию

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С 1 сентября стала обязательной маркировка молочной продукции сроком годности свыше 40 суток. Производители Томской области завершили подготовку ко второму этапу и сейчас успешно выпускают промаркированную продукцию

«Наши производители полностью готовы и с 1 сентября начали выпуск маркированной продукции. К третьему этапу активно готовятся 12 предприятий. На данный момент к системе маркировки подключились 223 компании, из них 28 являются производителями. „Честный знак“ позволит повысить конкурентоспособность местных производителей. Для потребителей система предоставляет возможность убедиться в достоверности информации о месте производства, дате и производителе продукции», — сообщает председатель комитета пищевой промышленности и заготовительной деятельности департамента потребительского рынка администрации Томской области Анастасия Глик.



С 1 декабря маркировка становится обязательной для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод через кассу из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток — летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

