Впервые в истории «Ростсельмаш» создает дорожно-строительную технику

«Ростсельмаш»

ГК «Ростсельмаш» объявляет о планах по развитию нового направления и подготовке к запуску производства российской дорожно-строительной техники (ДСТ). Помимо известных в мире комбайнов и тракторов, под брендом «Ростсельмаш» будет налажен выпуск разных типов ДСТ. В их числе фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики, экскаваторы-погрузчики. Сегодня 80-90% этих машин поступают в Россию из-за рубежа, но «Ростсельмаш» уже готовится к их импортозамещению

На предприятии создан дивизион дорожно-строительной техники, который занимается разработкой продукта, постановкой его на производство и выводом на рынок. В рамках дивизиона действует конструкторский отдел, который уже сейчас разрабатывает конструкторскую документацию для новой техники.



Первым продуктом новой линейки станет телескопический погрузчик. Выпуск опытно-промышленной партии этого типа машин планируется в середине 2023 года. Появление фронтального погрузчика и экскаватора-погрузчика намечено на 2024 год. Для каждого вида техники будет производиться несколько моделей.



Все машины будут производиться с использованием высококачественных компонентов российского производства, полностью соответствующих требованиям Минпромторга РФ к производству российской техники. Чтобы соответствовать требованиям ПП РФ № 719, компания развивает производство собственных высококачественных компонентов и содействует в производстве различных компонентов на смежных предприятиях в России. Компания планирует выйти на уровень доли компонентов российского производства более 70% к 2024 году.



Главной особенностью проекта станет свое шасси для каждого из новых продуктов. При этом в конструкцию изначально закладывается унификация с выпускаемой серийной техникой на уровне компонентов и стилевых решений. На новой технике будут применены получившие развитие в тракторах и комбайнах собственные разработки в области телеметрии, удаленного мониторинга и управления техникой. Что особенно важно — все решения создаются в России. Это усиливает компетенции отечественной инженерной школы и позволяет развиваться смежным производителям.



Выпуск дорожно-строительных машин будет налажен на тракторном заводе «Ростсельмаша», к строительству которого приступили в августе. Завод станет первым в постсоветской России предприятием подобного профиля, созданным с нуля. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 5 тыс. единиц техники ежегодно. Для выпуска новой линейки техники будет отведена специальная конвейерная линия. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2022-го года.



В рамках проекта строительства тракторного завода на «Ростсельмаше» создан и развивается ряд других производств. Например, производство коробок переключения передач для тракторов, в рамках которого налажен выпуск бортовых редукторов, а также шестерней и валов, которые входят в эти изделия. На своих площадях компания освоила и выпуск корпусных деталей. В ноябре 2022 года на территории предприятия заработает производство шестерен и валов для редукторов и коробок передач. В дальнейшем планируется строительство завода по производству коробок передач полного цикла.



Все эти проекты позволяют формировать новые высокотехнологичные рабочие места в России, привлекать и обучать специалистов широкого профиля, которые создают конкурентный продукт мирового уровня.

