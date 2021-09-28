«Щелково Агрохим» на вершине европейского континента!

На вершине Эльбруса был гордо поднят флаг «Щелково Агрохим»!

Эльбрус — самая знаменитая горная вершина в России и самая высокая точка в Европе. Желанная цель для многих любителей горного альпинизма и туризма, потому что каждый раз она открывается по-своему, поражая разнообразием, величием, и манит своей красотой и неприступностью

Здесь нет «я», здесь только «мы»

Большинство восхождений на Эльбрус проходят с мая по октябрь, но самым оптимальным временем для восхождения на главную вершину Европы считают июль-август. Именно в это время команда «Щелково Агрохим» решила покорить его.



Подготовка к восхождению началась задолго до назначенной даты. Почти три месяца бег и общие физические нагрузки входили в привычный распорядок дня сотрудников компании, которые решились на эту затею. Ведь как бы ни был готов человек, риск в горах присутствует всегда. Первый риск связан с погодой. На Эльбрусе она очень переменчивая: ясное солнце может смениться непроглядной пургой буквально за минуту, и организм может по-разному реагировать на перемену погоды. Второй риск связан с экстремальными физическими нагрузками. Если кому-то стало плохо и есть большие риски для здоровья, то вся группа разворачивается и идет вниз. В горах нет местоимения «я», в горах есть местоимение «мы»!



Командный дух



Команду «Щелково Агрохим» при восхождении на Эльбрус возглавил основатель компании и генеральный директор Салис Каракотов.



«Сейчас мы поднимемся в горы, чтобы увидеть новые горизонты и новые высоты. Мы призываем всех преодолевать свои страхи, воплощать в жизнь мечту и открывать в себе новые грани! Потому что делать открытия никогда не поздно!» — поделился Каракотов своими мыслями во время восхождения на гору Чегет. Идею академика РАН подхватили и поддержали надежные друзья, коллеги и партнеры: глава краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Дмитрий Бубенок, генеральный директор ООО «Кристалл» Андрей Бубенок, начальник отдела маркетинга АО «Щелково Агрохим» Ксения Попова и видеооператор Алексей Анисочкин.







Команда «Щелково Агрохим» во главе с основателем и генеральным директором компании Салисом Каракотовым. Перед восхождением на Эльбрус



«На мой взгляд, человек развивается и становится лучше только тогда, когда он преодолевает какие-то трудности. Эти трудности делают нас лучше и сильнее. Поэтому восхождение на Эльбрус — хорошее испытание, чтобы проверить себя и стать лучше», — уверен глава краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Дмитрий Бубенок. Отважную команду «Щелково Агрохим» сопровождали проводники с огромным опытом работы в горах Роман и Тахир. Самым опытным проводником в группе был Роман. Ранее он много лет работал на Эльбрусе в составе МЧС, спасал людей, попавших в сложную ситуацию. Второй гид — Тахир — имел за плечами опыт спортивного альпинизма. В прошлом он участвовал в международном фестивале горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, на котором традиционно собираются сильнейшие спортсмены страны, стремящиеся установить новые рекорды по забеганию на вершину Эльбруса. «Сейчас уже ясно и отчетливо понимаешь: без надежных и дружественных гидов нам было бы гораздо сложнее», — вспоминает маршрут Ксения Попова.



Как проходила адаптация

Первые несколько дней группа проходила акклиматизацию и тренировку. Это обязательное условие для всех. Обычная жизнь у подавляющего большинства людей проходит на уровне моря при атмосферном давлении около 750 мм ртутного столба и при определенном содержании кислорода в воздухе.



Попадая в горную местность, организм испытывает большой стресс. Горный климат — это пониженное атмосферное давление и более разреженный воздух. Когда человек вдыхает разреженный воздух, кислород не усваивается так хорошо, как в низине. Поэтому уменьшается количество кислорода, поступающего в организм, и у человека возникает кислородное голодание. Вследствие этого возникают головные боли, тошнота, одышка и сильная усталость даже во время небольшой прогулки. Чем выше поднимается человек, тем тяжелее могут быть последствия для здоровья.



На серьезных высотах появляется риск развития горной болезни. Например, на высоте до 1500 м даже при напряженной работе нет физиологических изменений для здоровья, а уже на высоте от 3500 м есть риск развития горной болезни. Главные симптомы, которые сигнализируют о появлении горной болезни, — это головная боль, повышенная утомляемость, отсутствие аппетита, тошнота и рвота, плохой сон, бессонница. В легких случаях их можно устранить с помощью лекарств. Главное — следить за своим самочувствием и не ждать более страшных последствий. При наборе высоты горная болезнь может усугубиться и перерасти в отек легких и отек головного мозга. И при появлении симптомов горной болезни самое лучшее средство лечения — спуститься вниз. Поэтому каждый путешественник, приезжая на Эльбрус, проходит адаптацию. Как правило, на это уходит 7-8 дней.



Важна каждая деталь



Даже те, кто ни разу не был в горах, знают еще одну особенность горного климата: чем выше поднимаешься, тем холоднее становится. Поэтому в горах существует правило одеваться в три слоя: теплое термобелье, хорошая пуховая или синтетическая куртка и последний слой — ветрозащитная куртка и брюки. Плюс необходимо тщательно защищать кисти рук.







В горах скорость передвижения составляет около 130 метров в час



Ботинки тоже должны быть особенными, сделанными специально для занятий альпинизмом. Одно из основных качеств такой обуви — жесткость подошвы. Потому что когда на такую обувь надеваются кошки, они при любых углах нагрузки не слетят. Любая другая обувь не обеспечит безопасность при передвижении по крутому жесткому снежно-ледовому склону.



Также должны быть альпинистские очки. Благодаря специальной форме и качеству линз они смогут защитить глаза на свежем снегу при яркой солнечной погоде. На случай сильного ветра обязательно должна быть лыжная маска.



У каждого участника команды есть свой рюкзак, в котором должны быть термос с питьем, запасные варежки, небольшая личная аптечка и т. д.



Обязательным атрибутом при восхождении являются трекинговые палки и ледоруб. Без этого снаряжения идти в гору крайне тяжело и небезопасно, потому что состояние маршрута на Эльбрусе может поменяться за одну ночь.



Испытание на прочность

«Горы — это проверка на самообладание и морально-волевые качества, тем более когда восхождение идет в группе, ведь надо понимать, что высота достаточно большая и опасная, если кто-то по каким-либо причинам вынужден развернуться и идти назад, то могут развернуть всю группу, а тут подставлять команду нельзя! Только вперед, к поставленной цели!» — говорит Ксения Попова. Кстати, покорять высоты для нее — дело привычное. Практически каждый год Ксения совершает горные походы, активно занимается пляжным волейболом, что сродни ходьбе по снегу.



Андрей и Дмитрий Бубенки также не новички в горных походах. В прошлом году они поднимались на вершины Камчатки, в этом году — на вершину горы Домбай-Ульген.



Еще один интересный и очевидный факт — в горах человек двигается значительно медленнее, чем на равнине. В обычной жизни мы ходим со скоростью примерно пять километров в час. Это значит, что расстояние в километр преодолевается нами за 12 минут. А в горах скорость передвижения падает до 130 метров в час. Поэтому не только физическая, но и моральная готовность ко всем сложностям играет важную роль в успехе всей экспедиции.



«В какой-то момент начали закрадываться сомнения: а сколько же нам еще идти? А не тяжело ли? Потянем ли?» — вспоминает Андрей Бубенок некоторые периоды этого нелегкого маршрута.



Почти такие же мысли крутились в голове главы краснодарского представительства «Щелково Агрохим»: «Я уже буксовал и хотел сказать: Рома, давай, возвращаемся. Честно скажу: силы меня покидали. Но видя, что товарищи мои не скулят, собрал всю свою волю в кулак и пошел дальше».



Чем выше, тем сложнее



Первые два подъема команда «Щелково Агрохим» совершила на гору Чегет и на водопад Девичьи Косы. Это были несложные маршруты, фактически ребята совершали пешие прогулки, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться к местности. Погода в эти дни была в целом солнечная, температура воздуха — очень комфортная. Только один раз их накрыло облако с дождем, градом и шквалистым ветром. Но такая погода продлилась недолго, вскоре снова выглянуло солнце.



На следующем этапе команда совершила восхождение в базовый лагерь на высоту 3800 м.



«И здесь погода резко поменялась. Это сильно настораживало и пугало. На протяжении всего периода акклиматизации погода испытывала нас на прочность», — вспоминает Ксения Попова.



На этой высоте команда училась ходить в кошках. Кошки могут быть с 10 или 12 зубьями, с мягкими или жесткими креплениями. Главное, чтобы они подходили к типу ботинок и были от сертифицированного производителя. Альпинистские кошки — это металлические приспособления для подошвы обуви, предназначенные для уменьшения скольжения на льду, снегу и обледенелых или мокрых скалах.



Еще два восхождение «щелковцы» совершили на высоту 4200 м к «Приюту одиннадцати» и на высоту 3800 м. Здесь команде предстояло провести ночь перед походом на вершину 4800 м на скалы Пастухова. Этот путь для некоторых участников был, пожалуй, самым тяжелым. Во-первых, испортилась погода: сильный шквалистый ветер, пурга и нольпроцентная видимость стали огромным испытанием для всей группы. На этой высоте уже отчетливее проявлялись симптомы горной болезни, сказывалась общая усталость. Уже неделю группа преодолевала по 10-15 км в день.



После этого испытания команда весь день отдыхала, восстанавливалась, набиралась сил и высыпалась перед финальным восхождением. Вечером всем предстояло пройти еще одну тренировку — обучение навыкам пользования ледорубом в экстремальных условиях. Ледоруб является символом альпинизма и туризма, а также универсальным инструментом в горах. Им страхуются на снегу (там, где сделать страховку крайне проблематично, потому что снег рыхлый). При прохождении крутых склонов он является третьей точкой опоры, и в случае проскальзывания ног вы, опираясь на него, можете удержаться на месте и не сорваться в пропасть. Также ледорубом удобно пользоваться для закрепления палатки на снегу, при прохождении мокрых травяных склонов и еще для многих необходимых вещей. Поэтому ледоруб является обязательным и самым надежным инструментом для тех, кто решил совершить восхождение на Эльбрус или на любую другую горную вершину.



На вершине Эльбруса!



Ночью перед восхождением команда проснулась в 2 часа 30 минут. С замиранием сердца все посмотрели в маленькое окно в надежде увидеть ясное небо и звезды. Ведь, согласно народным приметам, если ночь будет ясной и звездной, то и день будет хорошим и солнечным. И погода в этот день не подвела!



«Мы проснулись и увидели звезды на небе! Это придало нам сил, уверенности и увеличило надежду на ясную погоду во время восхождения», — отмечает глава краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Дмитрий Бубенок.



«Мы попали в идеальное окно по погоде: смогли успешно подняться, насладиться видами с самой высокой точки Европы! Это незабываемые и непередаваемые ощущения!» — говорит единственная представительница слабого пола среди участников экспедиции.



За пять часов группа добралась-таки на вершину Эльбруса и гордо подняла флаг «Щелково Агрохим»! Потому что новоявленные альпинисты преодолели все страхи и стали на голову выше! Всю группу переполняло невероятное счастье — счастье видеть собственными глазами один из самых потрясающих видов России, когда перед взором как на ладони простираются все Кавказские горы! Если посмотреть с вершины Эльбруса на запад, то можно увидеть заснеженные боковые хребты, которые занимают большую часть Карачаево-Черкесии. На севере откроется вся территория Северного Кавказа с регионом Кавказских Минеральных Вод. На востоке расположилась Кабардино-Балкария, а на юге, почти на расстоянии вытянутой руки, — колоритная Грузия и даже Черное море!



«В этот момент все чувства и эмоции смешиваются в один ком и обрушиваются на тебя, переполняя изнутри. Даже после возвращения домой весь твой мир и все твои ценности меняются кардинально. Самое главное — мы смогли преодолеть этот сложный маршрут. И что немаловажно: без травм и различных инцидентов. Мы испытали бурю эмоций, которые не описать словами, их смогут понять только люди, поднявшиеся на вершину, преодолевшие себя и свои страхи», — резюмирует Ксения Попова.

