Продажа от собственника: действующий сад в Крыму (миндаль, персик, абрикос)

Продается готовый бизнес — ООО, осуществляющее деятельность по выращиванию миндаля, абрикоса, персика, расположенное в с. Партизаны Кировского района АР Крым (до Феодосии 32 км)

<br />

В состав ООО входят земли сельхозназначения, всего 55,8 га.



Используемые под пашню — 3,8 га.



Под садом — 50,8 га:



— питомник — 2 га;



— персиковый плодоносящий сад — 4,2 га;



— абрикос — 0,85 га (вступление в плодоношение в 2021);



— миндаль — 43,75 га, из него:



молодой сад закладки 2019 года — 16 га;



сад закладки 2016 года — 20,89 га;



сад закладки 2012 года — 6,86 га.



Высокий бонитет почвы.



Для работы в саду/поле имеется техника: трактор марки Беларус 1025, прицеп 2ПТС-4, сеялка, плуг 3-корпусной, опрыскиватель садовый ОПВ-2000К, гербицидная установка прицепная, культиватор прицепной, лущильник дисковой, ямобур.



Проложены линии капельного орошения, для накопления воды имеются емкости в количестве 12 шт. объемом 5000 л. Пробита скважина, оформлена лицензия.



Для хранения инвентаря, отдыха работников в наличии вспомогательные помещения мобильные, передвижные в количестве 2 шт.



Сад огорожен, круглосуточная охрана, подведено электричество 380 В, земля в собственности, частично — долгосрочная аренда.



Предприятие не имеет каких-либо обременений на собственность, а также взятых кредитов, долгов и прочих задолженностей, государственные субсидии не использовались.



Цена 68 млн руб.



Причина продажи — смена места жительства.



Рядом с садом находится промбаза, которая может быть использована для хранения фруктов, техники и др.



База продается отдельно (16 млн руб.).



Есть возможность расширить владения за счет приобретения у собственников близлежащих участков.



Подробнее по ссылке



Продажа от собственника. Усадьба для жизни и бизнеса рядом с Феодосией



Расположена в историческом селе Кринички Кировского района Крыма, заселенном в глубокой древности из-за обилия родников и месторасположения на древней транспортной артерии. Асфальтовые дороги, до Феодосии (30 минут)!



Идеальное место для проживания, а также реализации сельскохозяйственного бизнеса.



В состав усадьбы входят 25 соток земли («ИЖС»), 11,53 сотки («садовое хозяйство»), 28 соток сельскохозяйственного назначения, 4,2 га чернозема сельхозназначения в 100 метрах от села.



Хозяйство специализируется на производстве мяса (свиньи, куры, нутрии). Для разведения скота имеются все условия и строения (курятники, свинарники, нутрятники, амбар, мельничная комната, силосная яма, разделочный цех).



Плодоносящий сад. Построен жилой дом.



Евроферма. Все построено из качественных новых материалов.



На усадьбе имеется возможность построить еще большой дом, запустить пруд. Фундамент и подвал под новый дом уже готов!



Также на участке есть неисчерпаемые скважины с водой.



Газ, электроэнергия и канализация, интернет, все подключено.



Продается все в комплексе вместе со скотом. Если покупателю скот не нужен, нет проблем, продадим, есть постоянные покупатели.



Сбыт налажен, контактами поделюсь.



Земля и все остальное в собственности на физлицо.



Не ИП, не фермерское хозяйство.



Государственные субсидии не использовались.



Готовый доходный бизнес, приносящий регулярный доход независимо от сезона года.



Цена 33 млн руб.



Есть возможность расширить владения за счет приобретения близлежащих участков у собственников.



Причина продажи — смена места жительства.



Тел.: +7978 607 30 93



Подробнее по ссылке

