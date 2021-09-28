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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Универсальный стерневой культиватор Enduro от Kverneland теперь и в России

Партнёрский материал


Kverneland Group

Kverneland Group

Компания «Квернеланд Груп СНГ» пополнила ассортимент почвообрабатывающей техники Kverneland, представленной на российском рынке, универсальным стерневым культиватором Kverneland Enduro. Кроме эффективной работы с пожнивными остатками на глубину до 35 см, агрегат обеспечивает сохранение структуры и влаги в почве

Впервые представленный мировой аграрной общественности на международной выставке Agritechnica в 2019 году, культиватор Kverneland Enduro сначала вышел в 2020 году на рынок ЕС, а теперь доступен и в России. 

Агрегат предназначен как для поверхностной обработки и заделки пожнивных остатков, так и для работы на глубину до 30 или 35 см в стандартной версии Kverneland Enduro и Kverneland Enduro Pro соответственно. Новинка имеет варианты рабочей ширины от 3 до 5 м и классическую трехрядную конфигурацию расположения рабочих органов, что позволяет работать без забивания даже по влажной почве.

Культиватор выполняет обработку почвы, одновременно выравнивая и предуплотняя ее катком. Расстояние между лапами культиватора 270/285 мм и высокий клиренс под рамой в 870 мм позволяют эффективно работать в условиях большого объема пожнивных остатков и высокой стерни.

Обе версии машины, Enduro и Enduro Pro, оснащены стойками Triflex с автоматической системой защиты и возвратом в рабочее положение Autoreset с усилием срабатывания в 700 кг. Эти стойки с узким профилем и особой формой зубьев снижают тяговые усилия, обеспечивая при этом оптимальное проникновение в грунт, что делает этот культиватор удачным решением для работы даже на большую глубину на тяжелых каменистых почвах. 

Качество обработки и при этом надежность обеспечиваются благодаря технологии полого профиля стоек Triflex, которая позволяет рабочим органам отклоняться в сторону на расстояние до 7 см, а также наличию двух рабочих зон. Первая, нижняя зона стойки культиватора с уменьшенным углом в 33°, поднимает и разбивает почву подобно глубокорыхлителю. Из-за малого угла и давления почвы лапа проникает на большую глубину. Во второй зоне стойки угол увеличивается до 73°, что обеспечивает оптимальное перемешивание грунта с остатками. 

«Kverneland Enduro выполняет за один проход подготовку почвы, выравнивание и уплотнение, что снижает не только затраты сельхозпредприятий, но и риски потери влаги, что актуально для засушливых регионов и территорий с неравномерным по году распределением осадков. Конструкция рабочих органов и принцип работы способствуют сохранению структуры почвы и предотвращению эрозии, что идет в ногу с трендами снижения воздействия сельского хозяйства на окружающую среду и сохранения плодородия почв», -  прокомментировал преимущества новинки Алексей Кирсанов, руководитель направления почвообрабатывающей техники и зерновых сеялок компании «Квернеланд Груп СНГ». 

Культиваторы Kverneland Enduro и его модификации Pro можно оборудовать выравнивающими стойками, дисковыми системами, а также различными катками в зависимости от почвенных условий.   

Напомним, что теперь любую технику, в том числе и Kverneland Enduro, можно приобрести на универсальных лизинговых условиях через АО «Росагролизинг», помимо машин, попадающих под условия льготного лизинга.

Kverneland Group 

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