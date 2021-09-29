Сокращение негативного влияния на окружающую среду благодаря инновационным протекторам шин для тракторов, опрыскивателей и прицепов

Yokohama Off-Highway Tyres

Бережное отношение к почве благодаря шинам Yokohama Off-Highway Tyres (YOHT) с технологией Very High Flexion (VF)

В условиях роста численности населения Земли первостепенное значение приобретает сохранение сельскохозяйственных почв как ограниченного ресурса для производства продуктов питания, кормов и пищевых волокон. Уплотнение почвы, связанное с использованием крупногабаритной и тяжелой техники, создает серьезную угрозу для устойчивого землепользования в целом и ухудшает плодородие почвы. Чтобы избежать негативного воздействия на рост корней растений, усвоение питательных веществ и управление водными ресурсами, а также связанных с этим потерь из-за ухудшения роста и урожайности сельскохозяйственных культур, следует максимально сократить риски переуплотнения почвы. Однако это необходимо сделать без ущерба для производительности фермерских хозяйств во всем мире. Для решения этой задачи инженеры YOHT разработали радиальные тракторные шины с технологией Improved Flexion (IF) и Very Flexible (VF), радиальные шины для прицепов, а также мы стали первыми в мире, кто разработал флотационные шины с технологией VF (шины Alliance 389 VF) для прицепов, которые обеспечивают беспрецедентный уровень защиты почвы и высокую производительность. Доказательства того, что эти технологии эффективно работают в полевых условиях, были представлены во время практических демонстраций на мероприятии ILVO/Inagro на выставке Bayer ForwardFarm Hof ten Bosch в Хульденберге, Бельгия, 15 сентября. Шины Alliance 389 VF-IMP, установленные на прицепе и объединенные с системой контроля давления воздуха, сделали систему защиты почвы видимой и измеримой.



Комплексный подход к защите почвы



Положительные результаты использования тракторных шин с технологией VF, которые были разработаны и представлены брендом YOHT Alliance в последние годы, сводятся на нет, если за тракторами с шинами VF, работающими в полях, следуют прицепы со стандартными шинами с внутренним давлением от 2 до 4 бар. Однако если на прицепы также установлены шины VF, способные выдерживать давление в полевых условиях до 0,8 бар, это дает очевидные преимущества с точки зрения уменьшения воздействия на почву. Помимо существенно сниженного давления в шинах, есть и другие положительные эффекты, которые обеспечиваются за счет увеличенной площади протектора шин. Вес прицепа и груза распределяется на контактной поверхности, площадь которой примерно на 25% больше, чем у стандартных шин.



Общее описание Alliance A389 VF-Imp



Шины Alliance A389 VF-IMP отличаются особым рисунком протектора, который обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, отличную проходимость и эффективное самоочищение, при этом контактная площадь поверхности увеличена на 25%, что позволяет значительно снизить риски переуплотнения почвы. Кроме того, данные шины оснащены высокопрочным каркасом, который позволяет снизить давление при перевозке грузов на 30% (в полевых условиях давление может снижаться до 0,8 бар), стальными кордами для снижения сопротивления качению и времени простоя, а также изготовлены с применением специальных компаундов для улучшения общих эксплуатационных характеристик и уменьшения износа. Ненаправленный рисунок протектора с уникальными S-образными центральными блоками обеспечивает оптимальное сцепление на всех типах почв, эффективное управление при движении в обоих направлениях и простоту монтажа. «Как можно было увидеть в ходе практических демонстраций в Hof ten Bosch, технология флотации и VF от Alliance убедительно доказала свою эффективность, и, что особенно важно, шины оснащены системой контроля давления воздуха, позволяющей адаптировать давление накачки для полевых работ или движения по трассе. Эти шины были специально разработаны в целях уменьшения переуплотнения почвы и обеспечения высокой производительности — и они действительно работают. Измерения, произведенные в полевых условиях с помощью складной линейки и пенетрометра, наглядно продемонстрировали положительные эффекты нашего сочетания флотации и технологии VF», — отмечает Геррит Винкерс, специалист по улучшению качества обслуживания клиентов и внедрению технологий в YOHT.



Пионер и мировой лидер в области флотации



Бренд YOHT Alliance отлично зарекомендовал себя в сфере инновационных и экологически безопасных технологий изготовления шин. Являясь экспертом в области тракторных шин с 1952 года, компания Alliance была одним из первых производителей, который впервые применил технологии IF и VF в тракторных шинах в 2014 году. Благодаря Agri Star II и технологии многослойного грунтозацепа (Stratified Layer Technology) бренд вновь представил новое и уникальное поколение шин. Являясь настоящим пионером и мировым лидером в области флотации, Alliance стала первой компанией, которая в 2000 году представила радиальные флотационные шины для сельскохозяйственных прицепов. Основываясь на многолетнем опыте исследований и разработок, в 2017 году была представлена первая в мире флотационная шина для прицепа VFIMP — Alliance A389 VF. Эти шины для сельскохозяйственных прицепов — лучшее решение для защиты почвы, которое доступно на рынке. Чтобы еще больше ускорить сельскохозяйственные работы и одновременно обеспечить максимальную защиту почвы, Alliance разработала и выпустила на рынок Alliance A398 MPT — первую в мире высокоскоростную флотационную шину для сельскохозяйственной грузовой техники. Это ультрасовременное решение для эффективных перевозок было представлено в 2019 году.



В ближайшее время ожидается выпуск новой радиальной флотационной шины Alliance 590 для тяжелых условий эксплуатации, предназначенной для сельскохозяйственной и строительной техники. В целом благодаря обновленному ассортименту шин VF Alliance для тракторов, опрыскивателей, прицепов и различного оборудования YOHT охватывает самый широкий спектр типоразмеров и областей применения на рынке. Впечатляющий портфель шин дополняется не менее впечатляющей ведущей в отрасли политикой гарантийного обслуживания: на все сельскохозяйственные шины предоставляется семилетняя гарантия, а на все радиальные шины со стальным кордом — 10-летняя гарантия, что гарантирует превосходные характеристики по исключительно выгодной цене.

