разделы

реклама

журналы

USD

72.988 (0,42%)

EUR

84.605 (0,54%)

MOEX

4079.3 (-0,59%)

BRENT

77.97 (-0,43%)

Пшеница

735.4 (1,38%)

Сахар

19.83 (4,70%)

USD

72.988 (0,42%)

EUR

84.605 (0,54%)

MOEX

4079.3 (-0,59%)

BRENT

77.97 (-0,43%)

Пшеница

735.4 (1,38%)

Сахар

19.83 (4,70%)

USD

72.988 (0,42%)

EUR

84.605 (0,54%)

MOEX

4079.3 (-0,59%)

BRENT

77.97 (-0,43%)

Пшеница

735.4 (1,38%)

Сахар

19.83 (4,70%)

USD

72.988 (0,42%)

EUR

84.605 (0,54%)

MOEX

4079.3 (-0,59%)

BRENT

77.97 (-0,43%)

Пшеница

735.4 (1,38%)

Сахар

19.83 (4,70%)

USD

72.988 (0,42%)

EUR

84.605 (0,54%)

MOEX

4079.3 (-0,59%)

BRENT

77.97 (-0,43%)

Пшеница

735.4 (1,38%)

Сахар

19.83 (4,70%)

Russian Crop Production — 2021/22

В шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2021» вошли 54 компании и фермерских хозяйства

Партнёрский материал

Сегодня Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2021» и независимый консультант премии «PwC» представляют шорт-лист участников в девяти номинациях

В 2021 году премия «Агроинвестор года» проходит во второй раз. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценивают лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли по итогам работы в 2020-м и за восемь месяцев текущего года.

Награждение победителей состоится на торжественной церемонии премии «Агроинвестор года — 2021» при участии представителей Министерства сельского хозяйства и топ-менеджеров ведущих компаний агрорынка в «Особняке на Волхонке» 21 октября 2021 года.

«Премия вызвала большой интерес в профессиональном сообществе в сфере сельского хозяйства и продовольствия и привлекла более сотни номинантов. Перед нами стоял сложный выбор, так как все кандидаты представили в своих заявках интересные проекты и инициативы. В шорт-лист попали заявки, которые максимально отражали идею каждой номинации», — заявил Михаил Фролов, партнер PwC, член Экспертного совета премии.

I. Номинация «Топ-менеджер года»:

•     Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор ГК «Русагро»;

•     Джавадов Магомедалим Нурпашаевич, президент ГК «Шанс»;

•     Дудкин Денис Юрьевич, бизнес-директор сельскохозяйственного направления компании Trimble в России, Республике Беларусь, Узбекистане и Монголии;

•     Лосев Анатолий Николаевич, генеральный директор ГК «Молвест»;

•     Михайлов Сергей Игоревич, генеральный директор ГК «Черкизово»;

•     Недужко Андрей Михайлович, генеральный директор АО «Агрохолдинг „Степь“»;

•     Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров компании «Европак-Юг»;

•     Умалатов Мурат Гасаналиевич, генеральный директор ООО «Эгмарт»;

•     Царев Павел Павлович, генеральный директор АО «АгроГард».

II. Номинация «Запуск года»:

•     «Август-Агро»;

•     «Агроэкспорт»;

•     «Европак»;

•     «Молвест»;

•     «НьюБио»;

•     «Русагро»;

•     «Саликорния Нутришн»;

•     «Ударник» и «ДеЛаваль»;

•     «Шанс»;

•     Lidea.

III. Номинация «Стартап года»:

•     «Агробит»;

•     «Агроплем»;

•     «Внеземное»;

•     «ДД Инвест»;

•     «ИнтТерра»;

•     «Магротек»;

•     «Наш теленок»;

•     Aerospace Agro;

•     Cognitive Pilot;

•     Ksitest.

IV. Номинация «Экспортер года»:

•     ГК «ВИК»;

•     «Дамате»;

•     «Европак»;

•     «НьюБио»;

•     «Плодоимпорт»;

•     ГАП «Ресурс»;

•     «Ростсельмаш»;

•     «Черкизово».

V. Номинация «Инновация года»:

•     «Агроплем»;

•     «Адаптивные технологии»;

•     Кубанский государственный аграрный университет;

•     «Листерра»;

•     «Макалини»;

•     «Ростсельмаш»;

•     «Степь»;

•     «Щелково Агрохим»;

•     Flyseeagro;

•     KWS и Bayer.

VI. Номинация «Экологическая инициатива»:

•     «Агроплазма»;

•     «Биокомплекс»;

•     «Внеземное»;

•     «Химинвест»;

•     Flyseeagro.

VII. Номинация «Социально-ответственная инициатива в период пандемии»:

•     ГК «ВИК»;

•     «Комос Групп»;

•     «Покровский»;

•     «Продо»;

•     «Русагро»;

•     «Степь»;

•     «Черкизово»;

•     Trimble.

VIII. Номинация «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок»:

•     «Агротех-Гарант»;

•     «АСТ Компани М»;

•     КФХ Бикчуров Равиль Адиевич;

•     «Зерно Заволжья»;

•     КФХ «Летяжье»;

•     «Степь».

IX. Номинация «Фермер года»

•     Абронов Валерий Павлович, глава КФХ «Наука»;

•     Булатов Рамиль Равильевич, глава КФХ «Свободный труд»;

•     Иванов Анатолий Николаевич, глава КФХ;

•     Минеханов Минталип Исмагилович, глава КФХ, председатель СПССК «Единство»;

•     Мухаметшин Зуфар Зиннатович, глава КФХ;

•     Немыкин Вадим Андреевич, глава КФХ;

•     Поплавский Геннадий Иосифович, глава КФХ;

•     Селихов Владимир Николаевич, глава КФХ «Летяжье».

В каждой номинации будет три категории победителей — золото, серебро, бронза.

На церемонии награждения также будут объявлены имена победителей в категории «Человек года» и редакционных номинациях «Ньюсмейкер года», «Регион №1 по стабильности развития АПК».

«Деметра-Холдинг» является партнером номинации «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок» и партнером премии «Агроинвестор года — 2021». Компания АО «Росагролизинг» выступает официальным партнером премии. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) поддерживает номинацию «Фермер года». Партнер премии компания «Мой Гектар» предоставляет приз для победителя в номинации «Фермер года» — сертификат на получение одного гектара земли в Тверской области.

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов