Сегодня Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2021» и независимый консультант премии «PwC» представляют шорт-лист участников в девяти номинациях

В 2021 году премия «Агроинвестор года» проходит во второй раз. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценивают лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли по итогам работы в 2020-м и за восемь месяцев текущего года.



Награждение победителей состоится на торжественной церемонии премии «Агроинвестор года — 2021» при участии представителей Министерства сельского хозяйства и топ-менеджеров ведущих компаний агрорынка в «Особняке на Волхонке» 21 октября 2021 года.



«Премия вызвала большой интерес в профессиональном сообществе в сфере сельского хозяйства и продовольствия и привлекла более сотни номинантов. Перед нами стоял сложный выбор, так как все кандидаты представили в своих заявках интересные проекты и инициативы. В шорт-лист попали заявки, которые максимально отражали идею каждой номинации», — заявил Михаил Фролов, партнер PwC, член Экспертного совета премии.



I. Номинация «Топ-менеджер года»:



• Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор ГК «Русагро»;



• Джавадов Магомедалим Нурпашаевич, президент ГК «Шанс»;



• Дудкин Денис Юрьевич, бизнес-директор сельскохозяйственного направления компании Trimble в России, Республике Беларусь, Узбекистане и Монголии;



• Лосев Анатолий Николаевич, генеральный директор ГК «Молвест»;



• Михайлов Сергей Игоревич, генеральный директор ГК «Черкизово»;



• Недужко Андрей Михайлович, генеральный директор АО «Агрохолдинг „Степь“»;



• Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров компании «Европак-Юг»;



• Умалатов Мурат Гасаналиевич, генеральный директор ООО «Эгмарт»;



• Царев Павел Павлович, генеральный директор АО «АгроГард».



II. Номинация «Запуск года»:



• «Август-Агро»;



• «Агроэкспорт»;



• «Европак»;



• «Молвест»;



• «НьюБио»;



• «Русагро»;



• «Саликорния Нутришн»;



• «Ударник» и «ДеЛаваль»;



• «Шанс»;



• Lidea.



III. Номинация «Стартап года»:



• «Агробит»;



• «Агроплем»;



• «Внеземное»;



• «ДД Инвест»;



• «ИнтТерра»;



• «Магротек»;



• «Наш теленок»;



• Aerospace Agro;



• Cognitive Pilot;



• Ksitest.



IV. Номинация «Экспортер года»:



• ГК «ВИК»;



• «Дамате»;



• «Европак»;



• «НьюБио»;



• «Плодоимпорт»;



• ГАП «Ресурс»;



• «Ростсельмаш»;



• «Черкизово».



V. Номинация «Инновация года»:



• «Агроплем»;



• «Адаптивные технологии»;



• Кубанский государственный аграрный университет;



• «Листерра»;



• «Макалини»;



• «Ростсельмаш»;



• «Степь»;



• «Щелково Агрохим»;



• Flyseeagro;



• KWS и Bayer.



VI. Номинация «Экологическая инициатива»:



• «Агроплазма»;



• «Биокомплекс»;



• «Внеземное»;



• «Химинвест»;



• Flyseeagro.



VII. Номинация «Социально-ответственная инициатива в период пандемии»:



• ГК «ВИК»;



• «Комос Групп»;



• «Покровский»;



• «Продо»;



• «Русагро»;



• «Степь»;



• «Черкизово»;



• Trimble.



VIII. Номинация «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок»:



• «Агротех-Гарант»;



• «АСТ Компани М»;



• КФХ Бикчуров Равиль Адиевич;



• «Зерно Заволжья»;



• КФХ «Летяжье»;



• «Степь».



IX. Номинация «Фермер года»



• Абронов Валерий Павлович, глава КФХ «Наука»;



• Булатов Рамиль Равильевич, глава КФХ «Свободный труд»;



• Иванов Анатолий Николаевич, глава КФХ;



• Минеханов Минталип Исмагилович, глава КФХ, председатель СПССК «Единство»;



• Мухаметшин Зуфар Зиннатович, глава КФХ;



• Немыкин Вадим Андреевич, глава КФХ;



• Поплавский Геннадий Иосифович, глава КФХ;



• Селихов Владимир Николаевич, глава КФХ «Летяжье».



В каждой номинации будет три категории победителей — золото, серебро, бронза.



На церемонии награждения также будут объявлены имена победителей в категории «Человек года» и редакционных номинациях «Ньюсмейкер года», «Регион №1 по стабильности развития АПК».



«Деметра-Холдинг» является партнером номинации «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок» и партнером премии «Агроинвестор года — 2021». Компания АО «Росагролизинг» выступает официальным партнером премии. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) поддерживает номинацию «Фермер года». Партнер премии компания «Мой Гектар» предоставляет приз для победителя в номинации «Фермер года» — сертификат на получение одного гектара земли в Тверской области.

