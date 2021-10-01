Сегодня Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2021» и независимый консультант премии «PwC» представляют шорт-лист участников в девяти номинациях
В 2021 году премия «Агроинвестор года» проходит во второй раз. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценивают лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли по итогам работы в 2020-м и за восемь месяцев текущего года.
Награждение победителей состоится на торжественной церемонии премии «Агроинвестор года — 2021» при участии представителей Министерства сельского хозяйства и топ-менеджеров ведущих компаний агрорынка в «Особняке на Волхонке» 21 октября 2021 года.
«Премия вызвала большой интерес в профессиональном сообществе в сфере сельского хозяйства и продовольствия и привлекла более сотни номинантов. Перед нами стоял сложный выбор, так как все кандидаты представили в своих заявках интересные проекты и инициативы. В шорт-лист попали заявки, которые максимально отражали идею каждой номинации», — заявил Михаил Фролов, партнер PwC, член Экспертного совета премии.
I. Номинация «Топ-менеджер года»:
• Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор ГК «Русагро»;
• Джавадов Магомедалим Нурпашаевич, президент ГК «Шанс»;
• Дудкин Денис Юрьевич, бизнес-директор сельскохозяйственного направления компании Trimble в России, Республике Беларусь, Узбекистане и Монголии;
• Лосев Анатолий Николаевич, генеральный директор ГК «Молвест»;
• Михайлов Сергей Игоревич, генеральный директор ГК «Черкизово»;
• Недужко Андрей Михайлович, генеральный директор АО «Агрохолдинг „Степь“»;
• Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров компании «Европак-Юг»;
• Умалатов Мурат Гасаналиевич, генеральный директор ООО «Эгмарт»;
• Царев Павел Павлович, генеральный директор АО «АгроГард».
II. Номинация «Запуск года»:
• «Август-Агро»;
• «Агроэкспорт»;
• «Европак»;
• «Молвест»;
• «НьюБио»;
• «Русагро»;
• «Саликорния Нутришн»;
• «Ударник» и «ДеЛаваль»;
• «Шанс»;
• Lidea.
III. Номинация «Стартап года»:
• «Агробит»;
• «Агроплем»;
• «Внеземное»;
• «ДД Инвест»;
• «ИнтТерра»;
• «Магротек»;
• «Наш теленок»;
• Aerospace Agro;
• Cognitive Pilot;
• Ksitest.
IV. Номинация «Экспортер года»:
• ГК «ВИК»;
• «Дамате»;
• «Европак»;
• «НьюБио»;
• «Плодоимпорт»;
• ГАП «Ресурс»;
• «Ростсельмаш»;
• «Черкизово».
V. Номинация «Инновация года»:
• «Агроплем»;
• «Адаптивные технологии»;
• Кубанский государственный аграрный университет;
• «Листерра»;
• «Макалини»;
• «Ростсельмаш»;
• «Степь»;
• «Щелково Агрохим»;
• Flyseeagro;
VI. Номинация «Экологическая инициатива»:
• «Агроплазма»;
• «Биокомплекс»;
• «Внеземное»;
• «Химинвест»;
• Flyseeagro.
VII. Номинация «Социально-ответственная инициатива в период пандемии»:
• ГК «ВИК»;
• «Покровский»;
• «Продо»;
• «Русагро»;
• «Степь»;
• «Черкизово»;
• Trimble.
VIII. Номинация «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок»:
• «Агротех-Гарант»;
• «АСТ Компани М»;
• КФХ Бикчуров Равиль Адиевич;
• «Зерно Заволжья»;
• КФХ «Летяжье»;
• «Степь».
IX. Номинация «Фермер года»
• Абронов Валерий Павлович, глава КФХ «Наука»;
• Булатов Рамиль Равильевич, глава КФХ «Свободный труд»;
• Иванов Анатолий Николаевич, глава КФХ;
• Минеханов Минталип Исмагилович, глава КФХ, председатель СПССК «Единство»;
• Мухаметшин Зуфар Зиннатович, глава КФХ;
• Немыкин Вадим Андреевич, глава КФХ;
• Поплавский Геннадий Иосифович, глава КФХ;
• Селихов Владимир Николаевич, глава КФХ «Летяжье».
В каждой номинации будет три категории победителей — золото, серебро, бронза.
На церемонии награждения также будут объявлены имена победителей в категории «Человек года» и редакционных номинациях «Ньюсмейкер года», «Регион №1 по стабильности развития АПК».
«Деметра-Холдинг» является партнером номинации «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок» и партнером премии «Агроинвестор года — 2021». Компания АО «Росагролизинг» выступает официальным партнером премии. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) поддерживает номинацию «Фермер года». Партнер премии компания «Мой Гектар» предоставляет приз для победителя в номинации «Фермер года» — сертификат на получение одного гектара земли в Тверской области.