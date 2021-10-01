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Russian Crop Production — 2021/22

Гибриды «Ладожские» демонстрируют устойчивый спрос

Партнёрский материал


«Прогресс Агро»

«Прогресс Агро»

Гибриды семян «Ладожские» продолжают покорять российский рынок: количество площадей, засеянных ими, увеличилось на 37%

Производители гибридов семян кукурузы НПО «Семеноводство Кубани», входящие в группу компаний «Прогресс Агро», в этом году констатируют  рост посевов площадей, засеянных гибридами «Ладожские».

«О высокой оценке аграриями потенциала гибридов „Ладожские“ говорит рост площадей под посевы по всей стране, — рассказывает директор ООО «НПО „Семеноводство Кубани“» Николай Газаров. — Так, в этом году количество площадей, засеянных нашими гибридами, составило 250 тыс. га. Значит, селекционеры НПО „Семеноводство Кубани“ создают именно те гибриды и с теми свойствами, которые так необходимы сельхозтоваропроизводителям». 

Результаты урожайности в этом году гибридов «Ладожские» в различных регионах  - от 300-400 ц/га. И это несмотря на сложный год для аграриев: поздний сев, а затем  отсутствие осадков в южных регионах и аномальная жара летом. 

Перед тем как вывести на рынок какой-либо гибрид кукурузы, селекционеры «Семеноводства Кубани» проводят большую опытно-исследовательскую работу. Кандидаты испытываются в местных условиях, и только лучшие переходят на следующий этап оценки — тестирование в различных регионах России, где запланировано их выращивание. Кроме того, постоянно идет тщательный анализ агрономических показателей гибридов. Дорогу в жизнь получают только те, которые отвечают требованиям аграриев и реализуют свой потенциал в условиях различных климатических условий регионов России. Ежегодно на технологическую оснащенность лабораторий и селекционных станций «Семеноводства Кубани» в группе компаний инвестируют 50 млн руб. Такое отношение к поддержке научных изысканий в компании заложил ее основатель Олег Дерипаска. Несмотря на его выход из группы компаний, удовлетворение потребностей селекции остается в приоритете в объединении. 

На посевную 2022 года селекционеры объединения предлагают 16 гибридов кукурузы «Ладожские» для различных регионов возделывания. В линейке гибридов «Ладожские» практически все гибриды — универсального назначения. Например, один и тот же вид кукурузы можно использовать для выращивания на зерно в южных территориях страны, а в северных засеивать на силос. 

В этом сезоне в ассортименте новый гибрид — «Ладожский» 260 МВ (ФАО 260). Он прошел все необходимые тестовые испытания. В 2023 году на рынке появятся сразу четыре наших новинки с ФАО 200, 240, 250. Сегодня они успешно проходят испытания. 

«У новых гибридов кукурузы селекционеры ожидают получить повышенную влагоотдачу. Эту особенность подтверждают и первые внутренние испытания. Так, некоторые новинки показали влагоотдачу выше на 1-2%, при этом продемонстрировали урожайность в целом на 15% выше стандартной», — добавляет Николай Газаров.

«Прогресс Агро» 

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