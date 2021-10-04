Инновационные напитки на растительной основе в упаковке SIG

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Сегодня популярность и потенциал растительных молочных альтернатив уже не подвергается сомнению. Потребители все чаще ищут продукты, которые не только полезны для их здоровья, но и не наносят вреда планете. Поэтому напитки на растительной основе нуждаются в идеальном экологичном упаковочном решении

Будучи лидером по устойчивому развитию в индустрии асептической упаковки, SIG сотрудничает со многими растительными брендами, которые продолжают выпускать на рынок инновационные и необычные напитки. Рост в этой категории был особенно заметным в Европе, поскольку привлекательность растительных альтернатив превращается из тренда на веганство в актуальный для многих «флекситарианский» образ жизни, или «гибкое вегетарианство», т. е. стремление потреблять меньше продуктов животного происхождения. Более низкий углеродный след продуктов растительного происхождения является еще одним драйвером покупки для многих потребителей, и упаковка также должна соответствовать.



Инновации продолжают стимулировать устойчивый рост, и каждый год на рынок выпускается около 700 новых продуктов на растительной основе (источник: Mintel), поскольку производители стремятся дифференцироваться с помощью новых интересных рецептов и дополнительных преимуществ для здоровья. Упаковка тоже играет ключевую роль в сегменте растительных продуктов, предлагая экологические преимущества и удобство потребления.







Ожидается, что к 2025 году европейский рынок растительных альтернатив достигнет ошеломляющей цифры в €7,5 млрд (источник: отчет ING: Рост мясных и молочных альтернатив стимулирует европейскую пищевую промышленность), и, поскольку этот сектор все еще находится в зачаточном состоянии, потенциал роста огромен. Компания SIG уже отлично зарекомендовала себя на рынке растительной продукции и является предпочтительным поставщиком упаковочного материала и технологий розлива, сотрудничая с более чем 20 европейскими производителями продуктов питания и напитков на растительной основе.



Уникальная картонная бутылка combidome от SIG — лишь один из вариантов упаковки, пользующихся огромной популярностью, особенно для растительных напитков. Британские бренды Grounded, Mighty Pea и Lilk недавно запустили продукты в combidome, благодаря чему они выделяются на полке привлекательным дизайном для современного и экологичного потребления на ходу.







Помимо этого, производители могут использовать упаковочный материал SIGNATURE Full Barrier от SIG, который еще больше снижает углеродный след по сравнению со стандартной картонной упаковкой. Более 90% компонентов упаковочного материала изготовлены из возобновляемых лесных материалов, и все 100% поступают из ответственных источников. Помимо картона, сертифицированного FSC ™, полимеры также сертифицированы независимой организацией ISCC Plus. Используемые полимеры на 100% связаны с талловым маслом, остаточным продуктом, получаемым из древесины, с помощью системы баланса масс. SIGNATURE Full Barrier включает ультратонкий слой алюминия, полученного из ответственных источников и сертифицированного ASI, для защиты напитка от света и кислорода.







Асептическая картонная упаковка SIG помогает производителям удовлетворить растущий спрос на более экологичную упаковку.



Среди других ключевых европейских игроков растительного сектора, решивших использовать технологию розлива и картонную упаковку SIG, — французский семейный бизнес Triballat Noyal и финский производитель продуктов питания Juustoportti, который запустил линейку премиальных напитков на основе овса под брендом Friendly Viking в уникальной картонной упаковке combismile от SIG.







Более подробную информацию о том, как упаковочные решения SIG расширяют потенциал растительных продуктов, можно найти на сайте www.sig.biz/ru

