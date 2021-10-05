Corteva Agriscience расширяет портфель противозлаковых гербицидов

Corteva Agriscience

Гербицид «Берилл, КЭ» поможет сельхозпроизводителям эффективно контролировать широкий спектр злаковых сорняков в посевах различных сельскохозяйственных культур в условиях нестабильных погодных условий

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience дополнила портфель средств защиты растений гербицидом «Берилл, КЭ». Препарат производится Кирово-Чепецкой химической компанией с правом эксклюзивной дистрибуции препарата компанией Corteva Agriscience в России в соответствии с ее корпоративной стратегией локализации бизнеса.



«Берилл, КЭ» предназначен для защиты посевов озимого и ярового рапса, подсолнечника, а также столовой, сахарной и кормовой свеклы. Препарат эффективен против однолетних злаковых сорняков, таких как просо куриное, щетинник сизый, а также против трудноискоренимых многолетних злаков — пырея ползучего и гумая.



Препарат имеет системное действие и уничтожает как надземную часть сорных злаковых растений, так и корневую систему, предотвращая вторичное отрастание многолетних сорняков и являясь эффективным инструментом их контроля. «Берилл, КЭ» устойчив к смыванию и отличается стабильным действием даже при перепаде температур, а также применяется без ограничения по фазам вегетации культурных растений, что дает необходимую сельхозпроизводителям гибкость в защите урожая в условиях нестабильности погодных условий.



Действующее вещество препарата, клетодим (120 г/л), является ингибитором синтеза жирных кислот. Оно быстро адсорбируется через листья и стебли и перемещается к точкам роста. Посредством ингибирования синтеза ацетил-СоА карбоксилазы происходит отмирание точек роста, и рост сорняка прекращается. Первый видимый эффект наступает уже через 2-4 дня после опрыскивания, а в течение 5-7 дней после обработки рост сорняков прекращается полностью. При этом эффект от использования препарата сохраняется в течение всего вегетационного периода при отсутствии новой волны злаковых сорняков.



Препарат не действует на двудольные виды сорняков, однако может быть эффективным компаньоном в баковых смесях с большинством гербицидов, которые традиционно применяются против них. Не вызывает резистентности.



«Гибкий подход в защите культурных растений важен с точки зрения как экономики предприятий, так и антирезистентных программ. Поэтому новое предложение в гербицидном портфеле компании Corteva, препарат „Берилл, КЭ“ - это, с одной стороны, своевременный ответ на требования индустрии к выработке эффективных и экономически выгодных решений по контролю широкого спектра сорной растительности, с другой, новый шаг в реализации стратегии компании предоставлять клиентам наиболее полный пакет СЗР для различных направлений растениеводства. Препарат доступен к продаже и будет по достоинству оценен сельхозпроизводителями уже в новом сезоне», — прокомментировала Маргарита Казгалеева, менеджер по категории продуктов направления средств защиты растений Corteva Agriscience в России.

