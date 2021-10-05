ЗАО «БиоАгроСервис»

Ключевым недостатком применения на IMI-устойчивых гибридах подсолнечника препаратов на основе имидазолинонов было последействие применяемых гербицидов на последующие культуры

Преимущества применения имидазолинонов очевидны — это и кардинальное решение вопроса с сорной растительностью, и эффективная борьба с заразихой подсолнечника. Но последующие ограничения в севообороте перечеркивали все эти преимущества. Целый ряд хозяйств именно из-за последействий был вынужден отказаться от возделывания высокоурожайных IMI-гибридов. Предпочтение было отдано либо классическим гибридам, либо гибридам, устойчивым к трибенурон-метилу. Однако технология гербицидной обработки препаратами на основе трибенурон-метила имеет целый ряд недостатков. Во-первых, в ряде регионов можно выращивать только гибриды, генетически устойчивые не менее чем к 7 расам заразихи, так как трибенурон-метил практически не сдерживает развитие этого паразита. Во-вторых, трибенурон-метил никак не воздействует на злаковые сорняки, да и переросшие двудольные уничтожает далеко не всегда, а заросший сорной растительностью подсолнечник никогда не раскроет свой потенциал урожайности. В-третьих, семенные компании взвинтили цены на наиболее востребованные гибриды, обладающие одновременно устойчивостью и к 7 расам заразихи и к трибенурон-метилу.



Мы рады вам представить первый в России препарат — деструктор имазамокса и имазапира. Это новейший микробиологический препарат поколения 3.0 от компании Bionovatic — Restart. Restart отменяет основные ограничения в севообороте после применения имидазолинонов. Препарат Restart, внесенный в почву после уборки подсолнечника, в течение 2 недель снижает остаточное содержание примененных на подсолнечнике имидазолинонов в 2 раза, продолжая работать и далее. Таким образом, там, где позволяет климат, сразу после уборки IMI-подсолнечника вы смело можете высевать озимую пшеницу либо весной засеять поля ячменем, кукурузой или бобовыми культурами. Кстати, не только на подсолнечнике применяются имидазолиноны, ряд технологий выращивания сои также предполагает сходные обработки. Соответственно, и после обработки сои препаратами на основе имазамокса вы можете избежать последействия, применив препарат Restart.



Микроорганизмы в составе препарата Restart выделяют в окружающую среду ряд гидролитических ферментов, активно расщепляющих молекулы химических гербицидов на несколько компонентов, не проявляющих биологической активности; в последующем продукты первичного гидролиза расщепляются до компонентов, способных использоваться активной основой препарата в качестве источника питания. После применения активная основа препарата формирует многочисленную популяцию. В этот период происходит расщепление наибольшего количества гербицидов в почве. С течением времени численность популяции активной основы снижается, однако эффект от действия препарата сохраняется до следующего применения гербицида.



Единственная культура, которую мы пока не рекомендуем высевать на следующий год после применения имидазолинонов даже при условии применения препарата Restart — это сахарная свекла. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем и это ограничение будет снято, но на данный момент просто нет достаточного количества исследований и опытов, чтобы выдавать рекомендации по сахарной свекле.



Аграрии, ранее выращивавшие озимую пшеницу на полях сразу после подсолнечника, обработанного препаратами на основе имазамокса и имазапира, знают, что урожайность пшеницы снижалась минимум на 8-10 ц, а иногда и более. С самого начала было заметно, что растения пшеницы отстают в развитии и подвержены гербицидному стрессу по сравнению с другими полями. Теперь эта проблема решена!



Стоимость одного литра препарата Restart составляет 600 руб., на гектар необходимо внести 2 л. После внесения препарат необходимо заделать в почву. Возможно совместное внесение деструктора гербицидов с деструктором растительных остатков и биофунгицидом — Orgamica F. После уборки подсолнечника многие хозяйства традиционно разделывают его растительные остатки дисками, что вполне подходит для заделки Restart в почву. Таким образом, сама механическая обработка не вызовет дополнительных затрат. Посчитать экономическую эффективность от внесения Restart в почву достаточно легко. При цене на пшеницу в районе 16 руб./кг стоимость обработки одного гектара эквивалентна стоимости 75 кг пшеницы, то есть менее одного центнера. Стоимость же 8 ц пшеницы, которые вы теряете из-за угнетения пшеницы имидазолинонами, более чем в 10 раз превышает стоимость препарата, при этом 8 ц — это далеко не максимальный объем возможных потерь урожайности пшеницы из-за угнетения имидазолинонами.



Стоит отметить, что возможно применение препарата Restart и при предпосевной подготовке семян, что делает доступными все его преимущества для сельхозпроизводств, работающих по системе No-till.



Некоторые из аграриев ошибочно полагают, что если на их полях в течение сезона выпало 400-600 мм осадков, то им можно не опасаться последействий имидазолинонов и угнетения последующих культур. К сожалению, это не так. Обильные осадки действительно помогут несколько большему количеству токсичных действующих веществ промыться в нижние слои почвы. Но, во-первых, далеко не весь объем действующих веществ уйдет ниже корнеобитаемого слоя, и, соответственно, по мере развития корневой системы ваших дальнейших посевов корни растений будут вместе с питательными веществами захватывать из почвы все больше и больше отравляющих действующих веществ, что, безусловно, помешает нормальному развитию в течение периода вегетации и не даст полностью раскрыть потенциал урожайности. Во-вторых, период полураспада ряда имидазолинонов достаточно длителен, а их подвижность в почве ограничена. Косвенно вывод о том, что даже очень большое количество осадков не позволит в течение одного сезона избавиться от проблемы последействия, подтверждается зарегистрированными сверхбольшими периодами ожидания перед высевом ряда последующих культур. Вдумайтесь: если после применения препаратов, содержащих имазамокс и имазапир, свеклу и рапс можно высевать лишь через 26 месяцев, то это значит, что осадки, выпавшие на протяжении 2 лет, не избавляют вас полностью от остаточного содержания опасных действующих веществ в верхних слоях почвы. Многие хозяйства в своей практике сталкивались с ситуацией, когда на следующий год после обработки подсолнечника IMI-препаратами весной высевали ячмень, а он желтел и останавливался в развитии. А ведь с момента применения препаратов проходило не меньше 9 месяцев — но даже всех осадков, выпавших в течение лета-осени-зимы, было недостаточно, чтобы избежать последействия. Подобные неприятные сюрпризы, когда нормально развивавшаяся культура вдруг останавливалась в росте и либо полностью погибала, либо существенно снижала свою урожайность — нередки, а оставлять поля на год паровать каждый раз после выращивания IMI-устойчивого подсолнечника или применения имидазолинонов на сое либо на рапсе может себе позволить далеко не каждое хозяйство. Restart не только позволяет избежать выпадения сельхозугодий из производственного применения, но и способствует более полному раскрытию потенциала урожайности ваших посевов. Помимо того, что микроорганизмы, входящие в состав препарата, расщепляют опасные действующие вещества, они еще и продуцируют индолил-3-уксусную кислоту, являющуюся одним из основных гормонов роста и развития растений из группы ауксинов.



Спектр действия микроорганизмов, входящих в состав препарата Restart, не ограничивается только имазамоксом и имазапиром, например, достоверно установлено, что Restart разлагает и хлорсульфурон. В настоящее время изучается активность препарата против целого ряда токсичных действующих веществ для культурных растений.



Благодаря появлению такого препарата, как Restart, теперь руководители и агрономы хозяйств могут смело применять на IMI-гибридах подсолнечника высокоэффективные против сорной растительности и заразихи препараты, содержащие имазамокс и имазапир, не опасаясь последействий, а выбор высокоурожайных гибридов подсолнечника, удобных для возделывания, стал гораздо шире. Restart, обладающий рядом очевидных преимуществ, сделал существующие гербицидные технологии на IMI-устойчивых гибридах подсолнечника еще совершеннее.



Начальник отдела агросопровождения ЗАО «БиоАгроСервис» А. П. Солодовник



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