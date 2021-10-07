Claas представляет косилку Disco 4400 Contour с шириной захвата 4,20 м и функцией векторного складывания

CLAAS

Claas расширяет ассортимент дисковых косилок Disco и представляет задненавесную косилку Disco 4400 Contour с шириной захвата 4,20 м, центральным дышлом и гидропневматической системой Active Float. Новый тип векторного складывания обеспечивает компактное вертикальное транспортное положение для безопасного движения по дорогам общего пользования

Задненавесные косилки с большой шириной захвата могут использоваться вместе с фронтальными моделями и стать качественной альтернативой тройным комбинациям косилок в зависимости от области применения. Компания Claas, отвечая на потребности своих клиентов, представляет новую модель Disco 4400 Contour. Она отличается не только своими возможностями, но и новым типом складывания по диагонали на 120° для безопасной вертикальной транспортировки по дорогам общего пользования при высоте менее 4,00 м, а также и компактными размерами при хранении.



Новая косилка Disco 4400 Contour с шириной захвата 4,20 м стала лидером среди задненавесных косилок Claas Disco. Режущий брус Max Cut, разработанный и произведенный на заводе в Бад-Заульгау, пользуется большим спросом на рынке с 2014 года. Он заслужил признание аграриев благодаря высочайшему качеству среза, сочетая в себе высокую плавность хода и низкие требования к приводу. За счет особой волнообразной формы большие ведущие шестерни косилочных дисков вынесены далеко вперед и таким образом обеспечивают зацепление нескольких зубьев сразу в двух точках. Равномерные междисковые расстояния обеспечивают идеальное качество среза. Во избежание ошибок при замене ножи, а также колпачки дисков, вращающиеся против часовой стрелки, теперь окрашены в красный цвет на всех косилках Disco. Быстрозаменяемые ножи и практичный съемный ящик для их хранения с отдельными отсеками для новых и бывших в употреблении лезвий входят в стандартную комплектацию. Как и все дисковые косилки Disco, данная модель может работать в обычном режиме с пониженной, экономичной частотой вращения вала отбора мощности (всего 850 об/мин) без снижения производительности.



Цельноштампованный корпус волнообразной формы из стального профиля толщиной 5 мм в сочетании со скользящими башмаками создает туннельный эффект, предотвращающий попадание частиц почвы в корм, тем самым снижая содержание в нем сырой золы. Помимо винтовой поворотной конструкции косилочного бруса, размещение центральной подвески непосредственно в центре тяжести обеспечивает оптимальное копирование рельефа. Для достижения качественного среза, максимального перекрытия и, соответственно, оптимального потока массы без образования полос противорежущие пластины и специально закаленные соединительные детали имеют разную форму для косилочных дисков, которые сходятся и расходятся. Режущий брус Max Cut, не требующий регулярной смазки, серийно оснащен модулем безопасности Safety Link с заданной точкой излома на каждом косилочном диске, который в случае контакта с крупным инородным телом отсоединяется от приводного механизма. При этом осевой винт не позволяет поврежденному диску вылететь из бруса.







Скошенная зеленая масса также может быть уложена в двойной валок. Для этого на 4-й и 5-й диски (изнутри) устанавливаются два барабана, что формирует два валка разной ширины. Это особенно удобно при работе на влажной или мягкой почве, поскольку появляется возможность избежать движения косилки по корму.



Режущий брус косилки Disco 4400 свободно подвешен непосредственно в центре тяжести. Регулируемая спиральная пружина обеспечивает равномерное опускание режущего бруса, а два демпфера стабилизируют его при подъеме. Две точки поворота стрелы под прямым углом по ​​направлению движения обеспечивают наилучшее копирование рельефа на неровных поверхностях и на склонах. Гидропневматическая система Active Float, прошедшая испытание временем, позволяет регулировать давление режущего бруса на почву с помощью блока управления из кабины трактора. Установленный уровень отображается на манометре на навеске. При парковке механическая защелка блокирует разгрузку, поэтому установленное в системе давление сохраняется, а уменьшить его можно без механической блокировки.



Косилка Disco 4400 Contour серийно оснащается уникальной системой непрерывной защиты от столкновений Claas Non-stop. При столкновении с препятствиями режущий брус отклоняется назад и вверх на 15° благодаря наклону поворотного болта. Масло выдавливается из системы в разгрузочный цилиндр, который также облегчает режущий брус. Это обеспечивает эффективную защиту от серьезных повреждений. Если препятствие преодолевается, брус автоматически возвращается в рабочее положение под давлением масла.



Примечательной особенностью Disco 4400 Contour является уникальное векторное складывание по направлениям. По аналогии с другими моделями серии Contour телескопическая стрела сначала переводится в транспортное положение под углом 120°. Косилка Disco 4400 Contour затем поворачивается назад вместе с гидравлической системой защиты от столкновений Non-stop при помощи цилиндра. Несмотря на ширину захвата 4,20 м, косилка имеет транспортную высоту менее 4,0 м при движении по дорогам общего пользования за счет наклона по диагонали на навеске трактора. В результате этого центр тяжести смещается к продольной оси трактора. По сравнению с косилками, откидывающимися назад, нагрузка на переднюю ось трактора уменьшается примерно на 50%, что положительно сказывается на управляемости. Кроме того, косилка Disco 4400 Contour практически не поворачивается назад в транспортном положении и, следовательно, не представляет опасности для других участников дорожного движения при обычных и даже крутых поворотах.



Claas опционально также поставляет парковочную стойку, позволяющую хранить косилку в транспортном положении.

