Corteva поделилась результатами полевых опытов с тысячей российских аграриев

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience в рамках завершившегося в сентябре цикла мероприятий VIII ежегодной «Пионер АгроАкадемии» поделилась с российскими аграриями результатами нескольких десятков уникальных агрономических опытов. Участниками обучающих мероприятий стали более 1000 сельхозтоваропроизводителей

Формат практического полевого обучения, адаптированного к агроклиматическим условиям конкретного региона и организованного посредством презентации результатов многочисленных мелокоделяночных опытов — главная особенность образовательного проекта «Пионер АгроАкадемия», реализуемого компанией Corteva Agriscience в различных регионах России восьмой год подряд. В этом году площадками проекта стали хозяйства Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Саратовской, Курской и Липецкой областей.



Эксперты компании продемонстрировали влияние различных факторов на продуктивность кукурузы и подсолнечника, а также способы и технологии, позволяющие снизить производственные риски и максимизировать урожайность при возделывании этих культур.



Впервые в рамках «Пионер АгроАкадемии» был заложен опыт, демонстрирующий степень влияния полегания кукурузы на урожай в зависимости от фазы развития растения. Исследования продемонстрировали, что снижение рисков, связанных с этим фактором, возможно благодаря использованию гибридов, устойчивых к полеганию, а также борьбе с уплотнением почвы, которое влияет на раскрытие потенциала продуктивности как кукурузы, так и подсолнечника. Например, в представленном опыте урожайность кукурузы на уплотненных участках по сравнению с контролем снизилась на 25%. Аналогичный опыт на подсолнечнике показал падение урожайности до 20%.



Другой стресс-фактор для посевов кукурузы и подсолнечника, имитацию повреждения от которого демонстрировали на полях «Пионер АгроАградемии», — это град. Опыты показали, что он вызывает наибольшие потери, если приходится на фазу цветения — снижение урожайности кукурузы на 30%, подсолнечника — на 15-50%. При этом потери увеличиваются при проникновении инфекций через полученные посевами повреждения. В этом случае эксперты службы агрономической поддержки Corteva Agriscience на примере опыта на кукурузе показали, как превентивная обработка посевов фунгицидом «Аканто® Плюс» может минимизировать риски потерь от градобоя. Так, обработка им в фазу цветения кукурузы после имитации града позволила получить прибавку урожая 15% по отношению к контрольному участку, где после имитации града фунгицид не был применен.



Традиционно были продемонстрированы опыты, иллюстрирующие влияние различных параметров сева — сроки, скорость, глубина заделки семян, равномерность их распределения — на урожайность обеих культур.



«Возможность увидеть на реальном поле результат различных стратегий минерального питания и схем защиты, последствия агротехнических ошибок и даже степень влияния на урожай сымитированных абиотических факторов внешней среды и затем экстраполировать этот опыт на свой собственный бизнес — это то, за чем на опытные поля „Пионер АгроАградемии“ ежегодно приезжают сельхозпроизводители из разных регионов России, — рассказывает Сергей Засядько, региональный менеджер по продуктовой категории компании Corteva Agriscience. — Выбранный и успешно реализуемый подход к проведению полевого обучения позволяет эффективно передавать новые знания, наработанные экспертами Corteva, профессиональным агрономам. Такой формат помогает продолжить профессиональное развитие, способствуя тем самым повышению продуктивности сельхозпредприятий и процветанию отрасли, к чему и стремится Corteva при реализации Целей устойчивого развития 2030 ».



«Мероприятия „АгроАкадемии“ посещаем не первый год. Они дают возможность не только увидеть демопосевы новых перспективных для региона новинок селекции Pioneer® и узнать больше о технологии их возделывания, но и обменяться опытом с сельхозпроизводителями из соседних регионов, - рассказывает Александр Беленьков, директор ООО «Маяк» из Курской области. — В нашем производстве задействованы гибриды кукурузы, подсолнечника, ярового и озимого рапса Pioneer®. В этом году заинтересовались впервые представленными на „АгроАкадемии“ посевами сорго, а также ждем, когда компания выведет на российский рынок сою. Привлекает в сотрудничестве не только комплексный подход компании к возделыванию культур, но и агрономическое сопровождение специалистами. И проект „АгроАкадемии“ демонстрирует общий подход компании к взаимодействию с российскими аграриями».

