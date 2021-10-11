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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Инновационный онлайн форум BASF 2021. Инновации BASF. Результат в действии

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BASF

BASF

Онлайн-мероприятие состоится 19 октября 2021 в 10:00 по московскому времени

Инновационный онлайн форум BASF 2021 станет органичным продолжением онлайн-мероприятия, которое состоялось в марте этого года. Весной состоялся качественный обмен знаниями и опытом между специалистами компании BASF и клиентами, партнерами. Этой осенью Инновационный онлайн форум BASF станет настоящим диалогом, где вопросы задают зрители, а эксперты на них отвечают. Участники форума получат «Аграрный ответ» на самые важные вопросы этого сезона.

Программу мероприятия формируют сами зрители!

Участники могут отправить свои видеовопросы по адресу электронной почты: info@basfonlineforum.ru. Самые актуальные вопросы и ответы на них прозвучат в прямом эфире. Автор одного из вопросов — его мы выберем с помощью рандомайзера во время трансляции — получит ценный приз.

Регистрация обязательна. Ссылка для регистрации: https://basfonlineforum.ru/

BASF 

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