Инновационный онлайн форум BASF 2021. Инновации BASF. Результат в действии

BASF

Онлайн-мероприятие состоится 19 октября 2021 в 10:00 по московскому времени

Инновационный онлайн форум BASF 2021 станет органичным продолжением онлайн-мероприятия, которое состоялось в марте этого года. Весной состоялся качественный обмен знаниями и опытом между специалистами компании BASF и клиентами, партнерами. Этой осенью Инновационный онлайн форум BASF станет настоящим диалогом, где вопросы задают зрители, а эксперты на них отвечают. Участники форума получат «Аграрный ответ» на самые важные вопросы этого сезона.



Программу мероприятия формируют сами зрители!



Участники могут отправить свои видеовопросы по адресу электронной почты: info@basfonlineforum.ru. Самые актуальные вопросы и ответы на них прозвучат в прямом эфире. Автор одного из вопросов — его мы выберем с помощью рандомайзера во время трансляции — получит ценный приз.



Регистрация обязательна. Ссылка для регистрации: https://basfonlineforum.ru/

