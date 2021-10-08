Ваша машина за несколько нажатий

Joskin

С этого момента новые машины Joskin могут быть конфигурированы

Компания Joskin, продолжающая свое цифровое развитие, несколько месяцев назад объявляла о запуске онлайн-конфигуратора машин из своего модельного ряда: https://my.joskin.com/sites/configurator



С запуском этого нового инструмента компания подчеркивает свое намерение использовать цифровые решения, чтобы оставаться как можно ближе к аграриям. Доступный на смартфоне, планшете или в компьютере, этот конфигуратор дополняет палитру цифровых инструментов компании: новый веб-сайт, виртуальные выставочный зал и экскурсия по заводам группы.



Начиная с 2021 года аграрии и поклонники марки располагают возможностью создать за несколько нажатий свою собственную машину на заказ. Первыми машинами, доступными для конфигурации, стали скотовозы и луговые бороны. С тех пор появилось 9 новых конфигураторов.



В категории «животноводство» косилки, мульчирователи, бочки для воды и миксеры располагают теперь своими собственными конфигураторами. В ассортименте транспортных прицепов следует отметить появление конфигураторов силосных и универсальных прицепов, шасси для перевозки контейнеров, прицепов-самосвалов для строительных работ и прицепов-платформ.



Еще немого терпения...



Как было заявлено ранее, у всех моделей Joskin будет свой собственный конфигуратор. Выход конфигуратора для бестселлера марки — цистерн для навозной жижи и орудий к ним, а также монолитных прицепов-самосвалов и разбрасывателей навоза — запланирован на октябрь текущего года.

