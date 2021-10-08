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Russian Crop Production — 2021/22

Kverneland Group и корпорация Kubota выходят на растущий рынок ленточных валкообразователей

Партнёрский материал


Kverneland Group

Kverneland Group

Компания Kverneland Group, один из мировых лидеров рынка сельскохозяйственного оборудования и сервисов, объявила о подписании соглашения о приобретении 80% акций итальянского производителя ленточных валкообразователей Roc, одного из лидеров этого рынка

По заявлению Шинго Ханады, президента и генерального директора Kverneland Group, компания Roc будет способствовать укреплению позиций Kverneland и Kubota на рынке кормозаготовительного оборудования, расширяя линейку продукции и способствуя синергии между компаниями. 

Он также сообщил, что сеть дистрибуции и клиенты компании Roc являются важным активом, и подтвердил, что бренд Roc сохранится и техника продолжит выпускаться под этим именем. 

Оба нынешних владельца компании Roc, Денис и Раффаеле Убальди, продолжат играть важную роль в компании после сделки.

Братья Убальди: «В объединении с Kverneland и Kubota мы видим большие возможности и дальнейшую совместную работу.  Принадлежность к этой сильной международной группе обеспечивает важные преимущества во многих областях, таких как разработка новых продуктов, производство и, что немаловажно, в дальнейшей цифровизации сельскохозяйственных систем и решений».

Кроме того, братья Убальди убеждены, что эта сделка еще больше укрепит позиции Roc и способность компании расти и предоставлять актуальные продукты, решения и поддержку своим партнерам по дистрибуции и клиентам. 

Kverneland Group 

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