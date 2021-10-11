Вебинар IBS Online: «Интегрированное планирование в агрохолдингах»

IBS

Что такое интегрированное планирование и зачем оно агрохолдингам? Может ли сквозной процесс планирования «от поля до прилавка» помочь сократить затраты и потери? Как выбрать наиболее подходящее технологическое решение и профинансировать внедрение системы в рамках госпрограмм поддержки развития современных технологий? На эти и другие вопросы ответят эксперты компаний IBS и STI

28 октября в 17:00 в рамках цикла бесплатных вебинаров IBS Online Андрей Кузьмищев, руководитель направления «Управление цепями поставок» IBS, расскажет, что такое интегрированное планирование и как с его помощью можно существенно сократить затраты в агрохолдинге. Эксперт поможет оценить уровень зрелости процессов планирования в вашей компании и продемонстрирует современные решения для оптимизации полевых работ от этапа прогноза до получения результатов.



Также на вебинаре своим опытом поделится Денис Тудвасев, коммерческий директор компании STI. Он расскажет, с какими сложностями приходится сталкиваться аграриям, и раскроет секреты выстраивания оптимальной IT-системы для управления агрохолдингом. Настало ли время искусственного интеллекта? Узнаете на вебинаре!



Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке .



Всем, кто прошел процедуру регистрации, будут отправлены материалы по итогам вебинара.



Программа вебинара

Технологии интегрированного планирования для агрохолдингов



17:00-17:05 Приветствие, представление ведущих, анонс содержания



17:05-17:20 Интегрированное планирование в агрохолдинге: что это такое и зачем нужно



Как сквозной процесс планирования «от поля до прилавка» может помочь аграриям существенно сократить затраты и потери



Как устроен процесс интегрированного планирования



Как оценить уровень зрелости процессов планирования в вашем агрохолдинге



17:20-17:40 Практика, проблематика и современные технологии для планирования в агрохолдингах: дискуссия с коммерческим директором компании STI Денисом Тудвасевым



Планирование полевых работ в рамках агросезона: основные сложности и возможности для роста эффективности



Оптимальная IT-система для управления агрохолдингом: какая она, как ее построить и почему она окупится



Технологии искусственного интеллекта для планирования агрохолдингов: что можно применять уже сейчас



17:40-17:45 Демонстрация решения для оптимизационного планирования полевых работ



17:45-18:00 Практические шаги по переходу к интегрированному планированию



С чего начать совершенствование планирования, как получить быстрые результаты



Как выбрать наиболее подходящее технологическое решение для планирования



Как профинансировать внедрение системы интегрированного планирования в рамках государственных программ поддержки развития современных технологий



18:00-18:30 Сессия вопросов и ответов



18:30 Завершение вебинара

