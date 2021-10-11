Вебинар IBS Online: «Интегрированное планирование в агрохолдингах»

Что такое интегрированное планирование и зачем оно агрохолдингам? Может ли сквозной процесс планирования «от поля до прилавка» помочь сократить затраты и потери? Как выбрать наиболее подходящее технологическое решение и профинансировать внедрение системы в рамках госпрограмм поддержки развития современных технологий? На эти и другие вопросы ответят эксперты компаний IBS и STI
28 октября в 17:00 в рамках цикла бесплатных вебинаров IBS Online Андрей Кузьмищев, руководитель направления «Управление цепями поставок» IBS, расскажет, что такое интегрированное планирование и как с его помощью можно существенно сократить затраты в агрохолдинге. Эксперт поможет оценить уровень зрелости процессов планирования в вашей компании и продемонстрирует современные решения для оптимизации полевых работ от этапа прогноза до получения результатов.
Также на вебинаре своим опытом поделится Денис Тудвасев, коммерческий директор компании STI. Он расскажет, с какими сложностями приходится сталкиваться аграриям, и раскроет секреты выстраивания оптимальной IT-системы для управления агрохолдингом. Настало ли время искусственного интеллекта? Узнаете на вебинаре!
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Всем, кто прошел процедуру регистрации, будут отправлены материалы по итогам вебинара.
Программа вебинара
Технологии интегрированного планирования для агрохолдингов
17:00-17:05 Приветствие, представление ведущих, анонс содержания
17:05-17:20 Интегрированное планирование в агрохолдинге: что это такое и зачем нужно
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Как сквозной процесс планирования «от поля до прилавка» может помочь аграриям существенно сократить затраты и потери
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Как устроен процесс интегрированного планирования
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Как оценить уровень зрелости процессов планирования в вашем агрохолдинге
17:20-17:40 Практика, проблематика и современные технологии для планирования в агрохолдингах: дискуссия с коммерческим директором компании STI Денисом Тудвасевым
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Планирование полевых работ в рамках агросезона: основные сложности и возможности для роста эффективности
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Оптимальная IT-система для управления агрохолдингом: какая она, как ее построить и почему она окупится
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Технологии искусственного интеллекта для планирования агрохолдингов: что можно применять уже сейчас
17:40-17:45 Демонстрация решения для оптимизационного планирования полевых работ
17:45-18:00 Практические шаги по переходу к интегрированному планированию
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С чего начать совершенствование планирования, как получить быстрые результаты
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Как выбрать наиболее подходящее технологическое решение для планирования
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Как профинансировать внедрение системы интегрированного планирования в рамках государственных программ поддержки развития современных технологий
18:00-18:30 Сессия вопросов и ответов
18:30 Завершение вебинара