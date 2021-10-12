Цифровое будущее агропромышленного комплекса: развитие новых сегментов рынка (B2I), цифровых экосистем, роботизация агрохолдингов и меры поддержки

«Крок»

«Крок» представил исследование по цифровизации АПК и перспективам технологического развития отрасли на конгрессе в рамках международной выставки «Агропродмаш — 2021»

Современный российский агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост внутреннего производства, однако дальнейшему повышению производительности на сельскохозяйственных предприятиях препятствует достаточно низкий уровень автоматизации и применения цифровых решений.



Международные агропромышленные предприятия применяют цифровые решения практически по всей цепочке создания продукта, по всем управленческим процессам. В России этот процесс движется не такими быстрыми темпами. По данным экспертов, из ста крупнейших отечественных агрохолдингов «цифровой фундамент» есть только у 30% предприятий. Тем не менее агрохолдинги начинают активнее инвестировать в цифровизацию производств, в построение базы для дальнейшей трансформации.



Какое цифровое будущее ожидает агропромышленную отрасль, какие основные тренды и барьеры для внедрения технологий существуют сегодня — эти и многие другие вопросы обсудили эксперты агропромышленного комплекса и ИТ-компании «Крок» на Конгрессе по цифровизации АПК, который состоялся 6 октября в Москве.



Спикерами конгресса выступили директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» в АПК Александр Эдер, директор по цифровой трансформации строительно-инжиниринговой компании «Русконтрактор» Александр Пивовар, директор по ИТ ООО «Агро Менеджмент» Семен Лебедев, директор по инновациям компании PepsiCo Александра Сухарева, доктор технических наук, директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарев и другие лидеры отрасли.



Тренды отрасли АПК



Ежегодно увеличивается численность населения и, соответственно, растет потребление продуктов. В то же время остается критичным влияние конкурентной среды на ценообразование, и этот тренд будет присутствовать в отрасли еще значительное количество времени. В связи с этим роль ИТ-технологий в развитии бизнеса и повышении конкурентоспособности агропромышленных предприятий увеличивается.



Эксперты сошлись во мнении, что именно сейчас наступило благоприятное время для ускорения внедрения цифровых технологий, в том числе «умных» роботизированных систем, больших данных, интернета вещей, блокчейна и кросс-платформенных решений в АПК. Однако, без внедрения базовых ИТ-систем: MES, WМS, ТОиР, ERP — у предприятий не будет возможности дальнейшего цифрового развития.



Цифровая экосистема агрохолдинга на базе платформ



Согласно исследованию, проведенному аналитиками компании «Крок», уже сегодня меняется рыночная структура пищевой промышленности, появляются серьезные игроки в сегменте платформ и маркетплейсов — «Яндекс.Лавка», «СберМаркет», «Озон» и др. В этой связи построение собственных цифровых платформ и создание на их основе цифровых экосистем — важнейшая задача для всей отрасли, требующая серьезного технологического базиса.



В качестве основной проблемы, на которую указали спикеры, выступает наличие на предприятиях большого количества информационных систем, их разобщенность, несовместимость и противоречивость поступающей из них информации.



Задача по консолидации достоверных данных решается внедрением на предприятии цифровой корпоративной платформы, которая аккумулирует сведения из разных информационных систем и является единой точкой доступа к объективной и корректной информации. Цифровая корпоративная платформа может включать в себя неограниченное количество надстраиваемых модулей, создавая архитектуру цифрового предприятия любого уровня сложности.



Таким образом, на базе единой цифровой платформы создаются экосистемы, включающие цифровые решения и сервисы, которые без дополнительных затрат позволят автоматизировать многие процессы, оптимизировать время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень.



Как пример, эксперты отмечают появление экосистем потребителей, которые состоят из «умных» устройств (умный» холодильник, смарт-часы, и пр.), и могут фиксировать потребность человека в каком-либо продукте. На базе полученных данных и индивидуальных предпочтений конкретного пользователя будет формироваться дальнейшее взаимодействие потребителей с производителями — автоматическое создание заказов и предоставление сервисных услуг, например курьерской доставки.



Технологии интернета вещей (IoT) и big data, на основе которых создаются цифровые платформы и, в дальнейшем, экосистемы, выступают драйверами для возникновения нового рыночного сегмента, нацеленного на индивидуальный подход к клиентам и сближение потребителей и производителей продукции.



Развитие нового сегмента рынка B2I



Еще один тренд, на который эксперты «Крока» сделали акцент в исследовании, это развитие нового сегмента рынка B2i (Business to individual), который базируется на больших данных и интернете вещей и нацелен на персонализированный подход к потребителям.



Пока это направление представлено сервисами по составлению программ диетического питания, однако эксперты предвидят скорое появление игроков, предлагающих индивидуальный сбор продуктовых корзин. Как пример, торговая сеть «Азбука вкуса» и Genotek заявили о сотрудничестве, в рамках которого будут подбирать продукты питания для конкретного клиента на основе собранных данных о генетических предрасположенностях покупателей.



Роботы в сельском хозяйстве и пищевой промышленности



Роботизация процессов, аппаратная и программная — ключевой тренд отрасли. Уклон на сокращение ручного труда, освобождение людей от рутинных задач, сокращение ошибок и оптимизация деятельности предприятия — основные задачи технологии. Один из таких роботов Aripix, разработанный в России для повышения эффективности работы склада, представил «Крок» на своем стенде на выставке «Агропродмаш — 2021».



Слушателей конгресса интересовали потенциальные риски, возникающие в связи с поломками подобной робототехники. В свою очередь, директор по цифровой трансформации строительно-инжиниринговой компании «Русконтрактор» Александр Пивовар отметил преимущества работы роботов на складах и привел пример: «Внеплановая остановка конвейера ведет к тому, что производство может встать полностью до трех дней. Поломка робота обычно не ведет к таким серьезным последствиям. Если сломается один робот из тридцати, то остальные продолжат работу и производительность системы в целом упадет на 3%. В случае, если это не высотное хранение и вдруг по какой-то причине остановятся все роботы, то и тогда работу можно продолжить в ручном режиме».



Барьеры бесшовной цифровизации АПК



Единичные крупные сельскохозяйственные товаропроизводители России обладают достаточными ресурсами для цифровой модернизации своих производств, для использования цифровых продуктов, технологий и платформ. Участники конгресса сошлись во мнении, что для дальнейшей цифровизации производств и развития рынка требуется значительная государственная поддержка и игроки рынка рассчитывают на помощь государства и дальнейшую реализацию программы «Цифровое сельское хозяйство», согласно которой доля инвестиций в цифровизацию АПК должна увеличиться с текущих 3% до 20-25% в 2024 г.



Также на круглом столе «Меры поддержки цифровых проектов в пищевой промышленности», организованном в рамках конгресса, эксперты представили обзор рынка инвестиционных проектов АПК и стартапов — от агроскоринга и прогнозирования урожайности до самоуправляемых тракторов. Обсудили успешные кейсы крупных компаний: полностью роботизированный завод «Черкизова», внедрение видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в «Дамате», цифровизацию учета расхода кормов и всех процессов, связанных с движением стада, в Агрокомплексе Ткачева, и др.



Помимо перечисленных трендов, спикеры конгресса обсудили вопросы цифровизации транспортной логистики и ее роли в экспорте продуктов питания. Как отметили участники, в условиях роста экспортных потоков все большую роль играет модернизация системы логистики и создание интеллектуальных логистических систем в компаниях производителей и перевозчиков.



Директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян упомянул важность экологически чистого производства и следования принципам ESG при организации экспорта продукции.



Семен Лебедев раскрыл кейс о внедрении MES-системы для крупнейшего тепличного комплекса «Пермский». Также директор по ИТ компании «Агро Менеджмент» отметил проблему нехватки квалифицированных кадров, особенно в отдаленных от центра регионах. Его слова подтверждают опросы Deloitte — нехватка квалифицированных кадров входит в тройку основных проблем АПК России последние три года.



«Агропромышленный комплекс — отрасль с огромным потенциалом. Мы уверены, что грамотное внедрение цифровых решений способно помочь предприятиям выйти на совершенно новый уровень производительности. И мы рады возможности поделиться опытом и экспертизой, накопленной „Кроком“ за годы работы в отрасли, а также привлечь для этой цели заслуженных экспертов отрасли. Прошедший конгресс привлек внимание участников рынка, обозначил текущие тренды и перспективы технологического развития агропромышленного комплекса», — отметил Александр Эдер, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» в агропромышленном комплексе.

