Научный подход к специальным культурам

«Сингента»

7 октября компания «Сингента» (Syngenta AG) — один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян — провела конференцию с участием ведущих российских ученых в области специализированных культур

Интересно, что мероприятие, ставшее уже традиционным, в этот раз объединило представителей не только головных научно-исследовательских институтов садоводства и виноградарства (СКФНЦСВВ г. Краснодар, РАН, ФГБНУ СевКавНИИГиПС, г. Нальчик, ФГБУН «Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», г. Ялта и др.), но и представителей научного сообщества в области картофелеводства и овощеводства, а также преподавателей главных аграрных вузов страны, аналитиков, исследователей и др.



Объединяющей для данных специалистов темой, которая прозвучала за круглым столом, стала проблема возникновения и развития различных видов бактериозов. Научным опытом в этом направлении поделились представители ФГБНУ «Всероссийский НИИ фитопатологии», они заострили внимание на новых подходах к борьбе с различными видами бактериозов. Кроме того, ученые затронули темы формирования резистентности к разрешенным видам пестицидов и специфики внесения минеральных удобрений.



Главной целью круглого стола стал поиск совместных перспектив в направлении деятельности российской науки и развитии продуктов компании «Сингента». И в этом контексте своими научными исследованиями поделились представители РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева, где в этом году стартовал проект «Сингенты», занимающийся оказанием финансовой поддержки молодым ученым Тимирязевки в проведении научных исследований в области защиты растений. Так, в рамках пилотного исследования проверяли действие некоторых фунгицидов, в том числе препарата компании «Сингента» «Ридомил® Голд Р», на распространенные виды бактериозов.







Руководитель лаборатории технической поддержки компании «Сингента», к. б. н. Евгений Мазурин познакомил слушателей с сервисами и методами идентификации болезней картофеля и других культур на основе сочетания микробиологических и современных методов генетических исследований.



Он отметил, что «Сингента» осваивает новые молекулярные подходы на основе секвенирования ДНК, цифровой ПЦР, метагеномного анализа и развивает сервисы по фитоэкспертизе семян, оценке здоровья почвы и эффективности средств защиты растений. И в данном ключе призвал ученых озвучить реальные потребности в совместной работе и исследованиях, направленных на изучение болезней специальных овощных культур.



Также отдельная секция мероприятия была посвящена цифровым сервисам «Сингенты». В этом направлении обсуждались возможности коллаборации опыта научного сообщества и агротехнической платформы Cropwise: разработка методики, внедрение работы данной системы и перенесение накопленного опыта с полевых культур на специальные.



С учеными также обсудили эффективность применения новых продуктов стартапов из Сколково: экспресс-тестов для определения патогенов картофеля, органического почвоулучшителя для овощей открытого грунта.



Особое внимание в работе круглого стола было уделено получению и развитию новейших продуктов «Сингенты», учитывающих потребности производителей — разработкам компании в области появления новых молекул. Кроме того, обсуждалась приоритизация полевых исследований, график вывода препаратов, их отличие от основных будущих конкурентов, а главное — возможности сотрудничества с научным сообществом в развитии проектов.



«Для эффективной работы нам необходимо строить дальнейшие стратегические планы развития в тесном взаимодействии с представителями российской науки, — подчеркнул руководитель подразделения специальных культур компании «Сингента» Дмитрий Горобец. — Компания выделяет на научно-исследовательские работы около 10% оборотных средств, то есть в среднем около €2 млрд по всему миру. И всегда крайне серьезно прислушивается к мнению научного сообщества, без которого невозможно всестороннее видение реальных прикладных проблем в производстве».

