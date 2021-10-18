Приглашаем на «Ksiday 2021: день геномной селекции в животноводстве»

Прокачайте свои знания о геномной селекции на практической конференции
Мероприятие состоится 1 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в рамках конференции ВНИИГРЖ «Генетика, селекция, биотехнология: интеграция науки и практики в животноводстве».
Узнайте, что такое геномная селекция, как она работает, как и зачем ее внедрять и какие результаты она приносит в масштабах хозяйства, холдинга, региона и страны, от лучших мировых и российских экспертов в генетике и селекции сельскохозяйственных животных.
Своим опытом с вами поделятся:
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Lazslo Bognar, вице-президент WHFF, генеральный директор проекта Hungenome, генеральный директор Венгерской ассоциации голштинов;
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Filippo Miglior, вице-президент генетической комиссии EAAP, председатель WCGALP, PhD в разведении животных, профессор университета Гуэлф;
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Andre Eggen, член рабочей группы ICAR по работе с ДНК, PhD в генетике животных, ведущий эксперт по рынку агрогеномики компании Illumina;
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Romy Morrin, председатель комитета ISAG по молекулярным маркерам крупного рогатого скота и подтверждения родства, член рабочей группы ICAR по работе с ДНК;
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Tamas Sebok, международный судья-бонитер, член рабочей группы EHRC, член рабочей группы ICAR по конформации;
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Александр Милованович, руководитель кафедры репродуктологии Сербского института ветеринарии;
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Екатерина Николаева, главный зоотехник-селекционер АО «ПЗ „Первомайский“»;
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Анастасия Бережняк, главный зоотехник-селекционер АО «ПЗ „Гомонтово“»;
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Александр Сермягин, к. с-х.н., заведующий отделом популяционной генетики ВИЖ им. Эрнста
и многие другие, не менее интересные спикеры. Ознакомиться со всеми спикерами и программой вы можете на сайте ksiday.ru
Также вас ждут модерируемые дискуссии и интересные доклады.
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Эмбриотрансфер + геномная селекция = суперпродуктивные коровы?
Модерируемая дискуссия с участием экспертов в области эмбриотрансфера и представителей молочного бизнеса.
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Практические результаты внедрения геномной селекции в рутинную работу хозяйств.
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Статистика по самой крупной российской референтной геномной базе молочного КРС, а также данные по геномному инбридингу среди российских животных.
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Все, что вы хотели знать о селекционных индексах.
Вы можете посетить конференцию очно или присоединиться к онлайн-трансляции.
Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия.
Участие абсолютно бесплатное.