«Щелково Агрохим»: 145 лет великой истории

«Щелково Агрохим»

В этом году компания «Щелково Агрохим» празднует юбилей своего научного и производственного предтечи — Щелковского химического завода! Он был основан в 1876 году и прошел сложный, но интересный путь от небольшого предприятия по производству органических красителей до крупнейшей химической площадки страны

В разные десятилетия коллектив завода участвовал в важнейших исторических событиях, вел активную научную, поисковую и исследовательскую деятельность, был флагманом производства сначала всесоюзного, а затем и всероссийского масштаба.



В 1998 году у завода произошло второе рождение: на его базе была создана компания «Щелково Агрохим», которая на данный момент также является локомотивом развития отечественного агропромышленного комплекса. В XXI веке компания поставляет свою продукцию и технологии во все сельскохозяйственные регионы России, а также страны СНГ и дальнего зарубежья.



Сегодня «Щелково Агрохим» — это производство средств защиты растений, специальных удобрений и микробиологических препаратов. Это несколько селекционно-семеноводческих проектов; опытное хозяйство «Дубовицкое»; племенное хозяйство по производству эмбрионов крупного рогатого скота «Бетагран Липецк»; завод по производству дражированных семян сахарной свеклы «Бетагран Рамонь»; популярный среди дачников бренд «Октябрина Апрелевна» и многие другие успешные проекты.



Таким образом, небольшой химзавод, основанный 145 лет назад, вырос в настоящего аграрного гиганта, развивающего самые важные направления сельского хозяйства. О высоком статусе компании говорят следующие факты: на Всероссийском дне поля — 2021 для защиты демонстрационных посевов Минсельхоз РФ выбрал щелковские препараты, доверившись качеству и безопасности отечественных технологий. Кроме того, в нынешнем году «Щелково Агрохим» в очередной раз заслужила мировое признание, став единственным российским номинантом независимой растениеводческой премии IHS Markit’s Crop Science Awards 2021.



Руководство «Щелково Агрохим» поздравляет с юбилеем своих сотрудников, работающих в разных уголках России и за ее пределами, а также благодарит партнеров, клиентов и друзей, разделяющих наши цели и стремления. Все самое важное — впереди, и мы продолжаем двигаться по пути инноваций, придерживаясь принципов ответственного отношения к обществу и окружающей среде!

