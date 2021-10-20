Завод «Клаас»: производство и отгрузки выросли, спрос остается высоким

CLAAS

В 2021 финансовом году, завершившемся 30 сентября, завод «Клаас» в Краснодаре продолжил повышать свои производственные и финансовые показатели

Результаты производственного сезона

Максимальный рост производства продукции на 63%.



Рост отгрузок комбайнов Tucano на 43%.



Увеличение инвестиций в модернизацию на 40%.



Расширение штата на 33% до 723 сотрудников.



Все обязательства по СПИК выполнены досрочно.



Рост налоговых платежей в 2,3 раза.



Экспортные поставки увеличились на 40%.



Лучшее предприятие в концерне по качеству продукции третий год подряд.



Отгрузка произведенной предприятием продукции (зерноуборочных комбайнов Tucano, тракторов Axion и Xerion) увеличилась на 63% по сравнению с предыдущим годом. При этом выпуск ключевой продукции предприятия — комбайнов Tucano — вырос на 43%, а каждая третья машина была реализована через финансовые инструменты «Росагролизинга». На следующий производственный год запланировано дальнейшее наращивание объемов выпуска зерноуборочных комбайнов на 34% благодаря устойчивому спросу на внутреннем и внешних рынках.







В прошедший период на 40% увеличился объем средств, инвестированных в модернизацию предприятия. Общая сумма вложений в расширение производственных площадей и развитие социально-бытовой инфраструктуры завода составила 950 млн руб. В целом созданные дополнительные производственные мощности позволят выпускать семь комбайнов в сутки. Все работы планируется завершить до конца 2021 года.



За прошедшие 12 месяцев штат завода «Клаас» в Краснодаре расширился на 33% до 723 сотрудников. До конца календарного года планируется принять на работу еще не менее 40 специалистов. В 2022 году ожидается дальнейший рост численности персонала. Среди наиболее востребованных специальностей слесари механосборочных работ, сварщики, операторы станков с ЧПУ, комплектовщики, сотрудники службы технического обслуживания (электромеханики, техники-энергетики). Конкурс на каждую вакантную позицию составляет от 13 до 28 человек, что связано, среди прочего, с высоким рейтингом предприятия по качеству условий труда. Так, по итогам 2020 года в рейтинге лучших работодателей HeadHunter завод «Клаас» поднялся с 45-й на 22-ю строчку. Это самая высокая позиция за все восемь лет участия предприятия во внешней оценке условий труда в компании.



В 2021 году завод «Клаас» отметил пять лет с момента подписания с правительством РФ специального инвестиционного контракта (СПИК), в результате которого была запущена программа локализации производства зерноуборочного комбайна Tucano. Все взятые на себя обязательства компанией выполнены досрочно. В частности, объем инвестиций в расширение производственных площадей, закупку оборудования и развитие технологических процессов превысил 1434 млн руб. по сравнению с предусмотренными 795 млн руб. Еще около 1 млрд руб. планируется инвестировать в ближайшие несколько лет.



За прошедший период на 40% увеличились поставки произведенной на заводе готовой продукции на внешние рынки. В результате объемы экспорта достигли почти 20% от валового объема производства. В 2022 году в число экспортных направлений, помимо европейских стран, войдут Турция и Япония, также планируется тестовая поставка 15 комбайнов Tucano 570 в Китай. Начавшийся в прошлом году экспорт Tucano 320 в следующем, 2022-2023 финансовом периоде выйдет на рекордный уровень и составит не менее 10-12% от всего объема производства комбайнов Tucano.



Общий объем платежей завода «Клаас» в бюджеты всех уровней в 2021 году увеличился в 2,3 раза, достигнув 1561 млн руб. При этом отчисления в региональный бюджет выросли в 2,8 раза до 763 млн руб.



Еще одним важным достижением предприятия по итогам прошедшего года стало его признание в качестве самого эффективного среди 13 производственных площадок концерна Claas по всему миру с практически максимально возможным рейтингом в 99,9% (98,2% годом ранее). Также второй год подряд краснодарский завод был признан лучшим в номинации «Логистика» и третий раз — по показателям качества выпускаемой продукции.

